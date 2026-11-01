MasterChef’ten kim gitti? MasterChef’e veda eden yarışmacı 1 Kasım 2026

MasterChef Türkiye 2026’da eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ana kadroda yer alan yarışmacılar, mutfakta kalabilmek ve şampiyonluk hayallerini sürdürebilmek için bir kez daha tezgâh başına geçiyor. 1 Kasım 2026 Pazar akşamı ekrana gelecek eleme bölümünde yarışmacılar, şeflerin beğenisini kazanmak için hünerlerini sergileyecek. Gecenin sonunda bir isim MasterChef macerasına veda edecek. Peki, MasterChef’te eleme potasında kimler var? 1 Kasım 2026 MasterChef’ten kim elendi, yarışmaya hangi isim veda etti? İşte gecenin merak edilen detayları.

1 KASIM 2026 MASTERCHEF’E VEDA EDEN YARIŞMACI KİM OLDU?

1 Kasım 2026 akşamı MasterChef’e veda eden yarışmacı birazdan belli olacak.

29 EKİM 2026 MASTERCHEF’TE 5. VE 6. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

29 Ekim 2026 MasterChef’te 5. Ve 6. Eleme adayları Armağan ve Muhammed oldu.

28 EKİM 2026 MASTERCHEF’TE 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

28 Ekim 2026 MasterChef’te 3. Ve 4. Eleme adayları Şükran ve Hasan Alp oldu.

27 EKİM 2026 MASTERCHEF’TE 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

27 Ekim 2026 MasterChef’te 1. Ve 2. Eleme adayları Nurten ve Enes oldu.

MASTERCHEF'TE ELENEN SON YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef 2026 sezonundan en son elenen yarışmacı Emre oldu.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)