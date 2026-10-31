MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 31 Ekim 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım

MasterChef Türkiye 2026’da eleme heyecanı devam ederken yarışmacılar, haftanın son dokunulmazlık oyunu için mutfakta mücadele edecek. Kırmızı takımdan bir yarışmacı dışında herkesin eleme potasında bulunması, bu akşamki oyunun önemini daha da artırdı. Takımlar, hem dokunulmazlığı kazanmak hem de eleme riskinden kurtulmak için en iyi tabaklarını hazırlayacak. Peki, 31 Ekim 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım kim? 31 Ekim 2026 MasterChef bireysel dokunulmazlık kazanan kim?

31 EKİM 2026 MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN TAKIM KİM?

31 Ekim 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım birazdan açıklanacak.

31 EKİM 2026 MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KAZANAN KİM?

31 Ekim 2026 MasterChef bireysel dokunulmazlık kazanan yarışmacı birazdan açıklanacak.

MASTERCHEF'TE ELENEN SON YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef 2026 sezonundan en son elenen yarışmacı Emre oldu.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)