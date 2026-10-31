MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 31 Ekim 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım

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MasterChef Türkiye 2026’da eleme heyecanı devam ederken yarışmacılar, haftanın son dokunulmazlık oyunu için mutfakta mücadele edecek. Kırmızı takımdan bir yarışmacı dışında herkesin eleme potasında bulunması, bu akşamki oyunun önemini daha da artırdı. Takımlar, hem dokunulmazlığı kazanmak hem de eleme riskinden kurtulmak için en iyi tabaklarını hazırlayacak. Peki, 31 Ekim 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım kim? 31 Ekim 2026 MasterChef bireysel dokunulmazlık kazanan kim?
31 Ekim 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım birazdan açıklanacak.
31 Ekim 2026 MasterChef bireysel dokunulmazlık kazanan yarışmacı birazdan açıklanacak.
MasterChef 2026 sezonundan en son elenen yarışmacı Emre oldu.
MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)
MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen
MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak
MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya ( elendi)
MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar
MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş
MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak
MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay
MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz
MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş
MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya
MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal
MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış
MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)
MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya
MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz
MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant
MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)