ABD ile İsrail'in ortak saldırısıyla 28 Şubat 2026'da İran'a başlattığı savaşta barışın bir türlü gelmemesi ve müzakere sürecinin sağlıklı yürüyememesi petrolün varil fiyatını fahiş oranda yükseltirken altını da baskıladı.

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HABERİN ÖZETİ Altın ve gümüş için tüm planları ters yüz eden senaryo! Ekonomist Brooks petrol üzerinden hesapladı ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaş petrol fiyatlarını yükseltip altın ve gümüşü baskılarken, Ekonomist Robin J. Brooks piyasalardaki son durumu değerlendirdi. Brent petrolde savaştan kaynaklanan risk priminin 25 doların üzerine çıktığı belirtildi. Altın cuma günü yüzde 3,7 değer kaybederek bu yıl ilk kez 4 bin doların altına gerilerken, gümüşteki kayıp yüzde 5,9'a ulaştı. Brooks'un analizine göre Brent petrolün ön vadeli kontratlarındaki yüzde 10'luk yükseliş, altında yüzde 4, gümüşte ise yüzde 8 düşüşe karşılık geliyor. Brooks, mevcut seviyelerin üzerinde kalıcı yüzde 10'luk yeni bir petrol yükselişine düşük ihtimal veriyor. Brooks, 2026'nın başındaki gibi sert düşüşlerin tekrarlanmayacağını ve belirsizlik bittiğinde altın ile gümüşün yeniden toparlanacağını savundu.

2026'nın son 2 ayında altının ve petrol fiyatlarının nasıl bir rota izleyeceği merak edilirken Ekonomist Robin J. Brooks önemli bir değerlendirmede bulundu.

Brent petrolde savaştan kaynaklanan risk priminin 25 doların üzerine çıktığını belirten Brooks, değerli metallerdeki son düşüşün de İran savaşının başından bu yana görülen fiyat ilişkisiyle uyumlu olduğuna işaret etti.

ALTIN BU YIL İLK KEZ 4 BİN DOLARDAN AŞAĞI DÜŞTÜ

Altın piyasada cuma günü yüzde 3,7 değer kaybederek bu yıl ilk kez belirgin biçimde 4 bin doların altına geriledi. Gümüşteki kayıp da yüzde 5,9'a kadar ulaştı.

Brooks’un Brent petrol ile altın ve gümüşün günlük fiyat değişimleri arasındaki 30 günlük analizine göre, her iki değerli metal de petrol fiyatlarındaki yükselişe ters yönde tepki gösteriyor.

PETROLDEKİ YÜKSELİŞ ALTIN VE GÜMÜŞÜ DÜŞÜRÜYOR

Brooks’un ekim ayının ikinci yarısındaki fiyat hareketlerinden yaptığı hesaba göre, Brent petrolün ön vadeli kontratlarında yüzde 10’luk yükseliş yaşanması, altın fiyatlarında yüzde 4, gümüşte ise yüzde 8 düşüşe karşılık geliyor.

Brooks, petrol fiyatlarındaki yükselişin, değerli metallerdeki kayıpları olduğundan daha büyük etkilediğini belirterek bunu, petrole yansıyan yüksek savaş risk primine bağlıyor. Brooks, mevcut seviyelerin üzerinde kalıcı yüzde 10’luk yeni bir yükselişe düşük ihtimal verdiğini belirtiyor.

"SERT DÜŞÜŞLERİN GÖRÜLME İHTİMALİ DÜŞÜK"

İran savaşının başlamasıyla altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüşler yaşandığını hatırlatan Brooks, o dönem çatışmanın piyasaların beklemediği bir gelişme olduğuna dikkat çekti.

ABD ile İran'ın tekrar müzakere sürecine dönmemesi ve hava saldırılarının başlamasının büyük ölçüde beklendiğini belirten Brooks, 2026’nın başındaki gibi sert düşüşlerin tekrarlanmayacağını savundu.

"BELİRSİZLİK GİDERSE ALTIN VE GÜMÜŞ TEKRAR TOPARLAR"

Brooks’a son olarak var olan belirsizlik döneminin bitmesi durumunda altın ve gümüş fiyatlarının yeniden toparlanacağını öne sürdü.