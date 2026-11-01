Altın ve gümüş için tüm planları ters yüz eden senaryo! Ekonomist Brooks petrol üzerinden hesapladı

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İstanbul
ABD ile İsrail'in ortak saldırısıyla 28 Şubat 2026'da İran'a başlattığı savaşta barışın bir türlü gelmemesi ve müzakere sürecinin sağlıklı yürüyememesi petrolün varil fiyatını fahiş oranda yükseltirken altını da baskıladı.
2026'nın son 2 ayında altının ve petrol fiyatlarının nasıl bir rota izleyeceği merak edilirken Ekonomist Robin J. Brooks önemli bir değerlendirmede bulundu.
Brent petrolde savaştan kaynaklanan risk priminin 25 doların üzerine çıktığını belirten Brooks, değerli metallerdeki son düşüşün de İran savaşının başından bu yana görülen fiyat ilişkisiyle uyumlu olduğuna işaret etti.
Altın piyasada cuma günü yüzde 3,7 değer kaybederek bu yıl ilk kez belirgin biçimde 4 bin doların altına geriledi. Gümüşteki kayıp da yüzde 5,9'a kadar ulaştı.
Brooks’un Brent petrol ile altın ve gümüşün günlük fiyat değişimleri arasındaki 30 günlük analizine göre, her iki değerli metal de petrol fiyatlarındaki yükselişe ters yönde tepki gösteriyor.
Brooks’un ekim ayının ikinci yarısındaki fiyat hareketlerinden yaptığı hesaba göre, Brent petrolün ön vadeli kontratlarında yüzde 10’luk yükseliş yaşanması, altın fiyatlarında yüzde 4, gümüşte ise yüzde 8 düşüşe karşılık geliyor.
Brooks, petrol fiyatlarındaki yükselişin, değerli metallerdeki kayıpları olduğundan daha büyük etkilediğini belirterek bunu, petrole yansıyan yüksek savaş risk primine bağlıyor. Brooks, mevcut seviyelerin üzerinde kalıcı yüzde 10’luk yeni bir yükselişe düşük ihtimal verdiğini belirtiyor.
İran savaşının başlamasıyla altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüşler yaşandığını hatırlatan Brooks, o dönem çatışmanın piyasaların beklemediği bir gelişme olduğuna dikkat çekti.
ABD ile İran'ın tekrar müzakere sürecine dönmemesi ve hava saldırılarının başlamasının büyük ölçüde beklendiğini belirten Brooks, 2026’nın başındaki gibi sert düşüşlerin tekrarlanmayacağını savundu.
Brooks’a son olarak var olan belirsizlik döneminin bitmesi durumunda altın ve gümüş fiyatlarının yeniden toparlanacağını öne sürdü.