Galatasaray'da bir istifa daha! Abdullah Kavukcu görevi bıraktı

Trendyol Süper Lig'de topladığı 25 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Metin Öztürk, sabah saatleirnde yönetim kurulu ve bağlı şirketlerdeki görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Metin Öztürk, yaptığı açıklamada, "27 Ekim tarihli yönetim kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez. Bugün itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

ABDULLAH KAVUKCU DA GÖREVİ BIRAKTI

Galatasaray'da Metin Öztürk'ün istifasının ardından bir istifa daha geldi. Sarı-kırmızılılarda Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, istifa ettiğini açıkladı.

Abdullah Kavukcu, yaptığı açıklamada, "27 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantımızın ardından, Sayın Metin Öztürk ile aramızda yaşanan karşılıklı sözlü tartışmanın, özellikle sosyal medyada gerçek boyutlarından uzaklaştırılarak, abartılı ve gerçeği yansıtmayan ifadelerle kamuoyuna aktarılmasından büyük üzüntü duyuyorum. Galatasaray’a hizmet etme sorumluluğunu üstlenmiş iki yönetici arasında yaşanan ve karşılıklı gelişen bu tartışmanın, olduğundan farklı yansıtılarak kulübümüzün hedeflerinin önüne geçmesini ve camiamızın birlik ve beraberliğine zarar vermesini asla arzu etmem. Hayatımın merkezine koyduğum, sevgisini ve değerlerini her şeyin üzerinde tuttuğum Galatasaray’ın adının bu tür tartışmalarla anılmasına gönlüm razı değildir. Galatasaray’a duyduğum sevgi ve sorumluluğum gereği, kişisel meselelerin kulübümüzün huzuruna, itibarına ve hedeflerine en küçük bir gölge dahi düşürmemesi adına Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa etme kararı almış bulunuyorum. Galatasaray’a olan bağlılığımın herhangi bir görev veya unvanla sınırlı olmadığını, bundan sonra da kulübümüzün başarısı için elimden gelen her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğimi özellikle belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.