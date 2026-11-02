İstanbul Finans Merkezi'ne yıldırım düştü gökyüzü aydınlandı

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İstanbul
İstanbul'da akşam saatlerinde ani bir şekilde bastıran şiddetli sağanak yağış kentin genelinde etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, gökyüzünde peş peşe şimşekler çaktı. Fırtınanın şiddetli anlarında Ataşehir'de bulunan İstanbul Finans Merkezi'nin çatısına yıldırım isabet etti. Gökyüzündeki o anları ve dev binaya yıldırımın düştüğü o saniyeler kameraya yansıdı.