Yağmur bastırdı, yol çöktü! Esenyurt'ta taksi dev çukura düştü

İstanbul Esenyurt'ta aniden bastıran yağış nedeniyle yoldö çökme oluştu. Bağlarçeşme Mahallesi Ahmet Arif Caddesi üzerinde ilerlerken çukuru fark edemeyen ticari taksi sürücüsü, aracıyla çukura düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla çukurdan çıkarılan araçta hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yağışın devam etmesiyle birlikte yoldaki çukurun giderek genişlediği görüldü. Ekipler, açılan çukurun çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Cadde üzerinde trafik akışı kontrollü şekilde sağlanırken, bölgede ekiplerin çalışmaları sürdü.