İstanbul'da sağanak yağış hayatı felç etti: Anadolu Yakası'nda caddeler göle döndü, sürücüler yolda kaldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji'nin peş peşe yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatlerinde bastıran şiddetli sağanak yağış kenti adeta teslim aldı. Özellikle Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede yetersiz kalan altyapı nedeniyle caddeler ve sokaklar kısa sürede göle döndü. Ani bastıran ve hazırlıksız yakalayan fırtınada, Ataşehir ve Maltepe başta olmak üzere pek çok noktada sürücüler araçlarıyla su basan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşların ve trafikteki sürücülerin yaşadığı o zor anlar çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi.