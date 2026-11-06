TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 07:35
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 08:23

BİM 10-13 Kasım aktüel ürünler kataloğu 2026 afişi! Komodin, banyo dolabı, set üstü ocak, mikrodalga fırın ve süpürge geliyor

10-13 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Önümüzdeki hafta ev dekorasyon ürünlerinden elektronik ev aletlerine, mutfak malzemelerinden giyime onlarca çeşit üründe kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. Valiz çeşitleri 999 TL ile 1.399 TL arasında satışa çıkarken oyun bilgisayarı 59.990 TL etiket fiyatıyla BİM kataloğunun en pahalı ürünlerinin başında geldi. BİM’de yeni haftada 2 Kapaklı 3 Bölmeli çok amaçlı dolap 1.690 TL, 2 Kapaklı 21 bölmeli çok amaçlı kiler dolap 6.990 TL, 5 Bölmeli duvara asılan banyo dolabı 1.790 TL, Çekmeceli Komodin 1.390 TL’den satışa çıkacak. BİM’de indirimler bu ürünlerle sınırlı kalmazken 3 Çekmeceli derin dondurucu 9.990 TL, Cam Set Üstü Ocak 3.990 TL, Stand Mikser 4.990 TL, Halı-Koltuk Yıkama Makinesi 4.500 TL, Elektrikli Süpürge 4.990 TL, Mikrodalga Fırın 3.750 TL’den satılacak. İşte, BİM 10-13 Kasım aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
BİM 10-13 Kasım aktüel ürünler kataloğu 2026 afişi! Komodin, banyo dolabı, set üstü ocak, mikrodalga fırın ve süpürge geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 07:35
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 08:23

10-13 Kasım afişi 2026 yayımlandı. BİM'de her hafta olduğu gibi 10-13 Kasım tarihleri arasında da onlarca ürün fırsatlarıyla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Seçili haftanın ürünleri ve indirimlerine hız kesmeden devam eden BİM market bu hafta da birçok ürününü indirimli fiyatları ile satışa sunacak. salı günü başlayan indirim rüzgarı 11-12-13 Kasım boyunca yeni ürünler de eklenerek devam edecek. Teknolojiden Elektrikli Ev Aletlerine, Ankastre Setlerden, Mutfak gereçlerine kadar her bütçeye hitap eden ürünler market raflarındaki yerini alacak. 13 Kasım'da BİM'de Örgü ipi çeşitleri 89 TL, Küçük Boy valiz 999 TL, Orta Boy valiz 1.199 TL, Büyük Boy Valiz 1.399 TL, Tek Fiyat Plastik ürünler 25 TL, Çay Bardağı 219 TL, Cam Kupa 229 TL'den tüketici ile buluşacak. Öte yandan 10 Kasım tarihinden itibaren Oyun Bilgisayarı 49.990 TL, Oyun Bilgisayarı 59.990 TL, Oyun Mouse 799 TL, 2 Kapaklı 3 Bölmeli çok amaçlı dolap 1.690 TL, Orta Sehpa 1.990 TL , 2 Kapaklı 21 bölmeli çok amaçlı kiler dolap 6.990 TL, Çekmeceli Komodin 1.390 TL, 2 Kapaklı 2 Çekmeceli gardırop 4.690 TL, 5 Bölmeli duvara asılan banyo dolabı 1.790 TL fiyatı ile dikkat çeken ürünler arasında. Peki BİM'e 10-13 Kasım tarihlerinde başka hangi ürünler gelecek? İşte 10-13 Kasım BİM aktüel kataloğu ürünleri ve fiyatları... 
 

HABERİN ÖZETİ

BİM 10-13 Kasım aktüel ürünler kataloğu 2026 afişi! Komodin, banyo dolabı, set üstü ocak, mikrodalga fırın ve süpürge geliyor

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
BİM, 10-13 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayımladı.
13 Kasım'da örgü ipi çeşitleri 89 TL, valizler 999 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak.
10 Kasım'dan itibaren oyun bilgisayarları 49.990 TL'den, çeşitli ev ve mutfak dolapları ise 1.690 TL'den başlayan fiyatlarla raflarda olacak.
Aktüel ürünler arasında teknolojik aletler, elektrikli ev aletleri, mutfak gereçleri ve gıda ürünleri bulunuyor.
10-13 Kasım tarihleri arasında çeşitli süt ürünleri, hindi füme, mantı, hazır tavuk ürünleri ve içecekler indirimli fiyatlarla sunulacak.
Temizlik ürünleri, bebek bezleri, kağıt havlu ve tuvalet kağıdı gibi ev ihtiyaçları da indirimde olacak.
Ayrıca 8 Kasım'dan itibaren geçerli olacak TV ve derin dondurucu gibi büyük teknoloji ürünleri de dikkat çekiyor.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tarım Kredi Kooperatif marketleri 9 Kasım aktüel broşürü 2026: Peynir, yoğurt, süt, kıyma, kaşar peyniri ve çay çeşitlerinde indirim
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
A101 5-12 Kasım aktüel ürünler kataloğu 2026 broşürü! Akıllı saat, klavye-mouse set, dolap, çalışma koltuğu ve ev eşyaları geliyor

 

BİM 13 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLERİ 

Örgü ipi çeşitleri 89 TL 

Küçük Boy valiz 999 TL 

Orta Boy valiz 1.199 TL 

Büyük Boy Valiz 1.399 TL 

Tek Fiyat Plastik ürünler 25 TL 

Çay Bardağı 219 TL 

Cam Kupa 229 TL 

BİM 10-13 Kasım aktüel ürünler kataloğu 2026 afişi! Komodin, banyo dolabı, set üstü ocak, mikrodalga fırın ve süpürge geliyor

BİM 10 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 

Oyun Bilgisayarı 49.990 TL 

Oyun Bilgisayarı 59.990 TL 

Oyun Mouse 799 TL 

2 Kapaklı 3 Bölmeli çok amaçlı dolap 1.690 TL 

Orta Sehpa 1.990 TL 

2 Kapaklı 21 bölmeli çok amaçlı kiler dolap 6.990 TL 

Çekmeceli Komodin 1.390 TL 

2 Kapaklı 2 Çekmeceli gardırop 4.690 TL 

5 Bölmeli duvara asılan banyo dolabı 1.790 TL 

 

BİM 10-13 Kasım aktüel ürünler kataloğu 2026 afişi! Komodin, banyo dolabı, set üstü ocak, mikrodalga fırın ve süpürge geliyor

Dana Kangal Sucuk 400 g: 289,00 TL

%0,5 Yağlı Süt 1 L: 41,50 TL

Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g: 419,00 TL

Laktozsuz Kefir 1 L: 89,50 TL

%0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g: 155,00 TL

Tam Yağlı Süzme Peynir 2x250 g: 159,00 TL

Tam Yağlı Klasik Beyaz Peynir 450 g: 279,00 TL

Labne 3x150 g: 155,00 TL

Ayran 1 L: 52,50 TL

Dilimli Cheddarlı Peynir 200 g: 129,00 TL

Quark 140 g: 54,50 TL

Ayran 200 ml: 10,00 TL

 

 

BİM 10-13 Kasım aktüel ürünler kataloğu 2026 afişi! Komodin, banyo dolabı, set üstü ocak, mikrodalga fırın ve süpürge geliyor

Orman Meyveli Süt 200 ml: 16,00 TL

%20 Bitkisel Yağlı Kremsos 200 ml: 21,50 TL

Kakaolu Protein Milkshake 310 ml: 49,50 TL

Yaban Mersinli ve Vanilya Aromalı Yoğurt 250 ml: 35,00 TL

Hindi Füme 2x90 g: 69,00 TL

Mantı 1 kg: 215,00 TL

Piliç Döner 200 g: 49,00 TL

Çıtır Tavuk Burger 720 g: 249,00 TL

Çıtır Tavuk Parçaları 700 g: 209,00 TL

Piliç Schnitzel 1000 g: 139,00 TL

Karadut Özü 670 g: 229,00 TL

 

BİM 10-13 Kasım aktüel ürünler kataloğu 2026 afişi! Komodin, banyo dolabı, set üstü ocak, mikrodalga fırın ve süpürge geliyor

Bisküvili Dolgulu Mini Yumurta Çikolata 86 g: 119,00 TL

Siyah Çay 1 kg: 320,00 TL

Gazlı İçecek Kola 4x1 L: 179,00 TL

Karışık Tropik Meyveli İçecek 1 L: 42,50 TL

Filtre Kahve 250 g: 199,00 TL


 

BİM 10-13 Kasım aktüel ürünler kataloğu 2026 afişi! Komodin, banyo dolabı, set üstü ocak, mikrodalga fırın ve süpürge geliyor

Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü: 79,00 TL

Çamaşır Sodası 500 g: 55,00 TL

Bebek Bezi Aylık Paket: 425,00 TL

Kağıt Havlu 3 Katlı: 219,00 TL

Tuvalet Kağıdı 3 Katlı: 359,00 TL

Islak Havlu 4x70'li: 99,00 TL

Çek-Al Mendil 3 Katlı: 32,50 TL

Günlük Ped: 49,50 TL

Hijyenik Ped Gece: 139,00 TL

Kağıt Havlu Alttan Çekmeli: 135,00 TL

Mini Islak Mendil: 49,00 TL

BİM 8 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER AFİŞİ 

BİM 10-13 Kasım aktüel ürünler kataloğu 2026 afişi! Komodin, banyo dolabı, set üstü ocak, mikrodalga fırın ve süpürge geliyor

50 İnç QNED AI MiniLED 4K Smart TV: 32500 TL

65 İnç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV: 28900 TL

43 İnç Full HD QLED Google TV: 12900 TL

32 İnç Full HD Android TV: 10900 TL

 

BİM 10-13 Kasım aktüel ürünler kataloğu 2026 afişi! Komodin, banyo dolabı, set üstü ocak, mikrodalga fırın ve süpürge geliyor

3 Çekmeceli Derin Dondurucu: 9990 TL

Cam Set Üstü Ocak 3.990 TL

Stand Mikser 4.990 TL

Halı- Koltuk Yıkama makinesi 4.500 TL 

Elektrikli Süpürge 4.990 TL 

Mikrodalga Fırın 3.750 TL 

 

BİM 10-13 Kasım aktüel ürünler kataloğu 2026 afişi! Komodin, banyo dolabı, set üstü ocak, mikrodalga fırın ve süpürge geliyor

Bağlantı İstasyonu 2.490 TL 

RGB Klavya 1.290 TL 

Narenciye Sıkacağı 1.090 TL

Oyuncak Araçlar: 399 TL

Kutu Oyunu Çeşitleri: 349 TL

Pastel Renkler Fosforlu Kalem 4'lü: 99 TL

ETİKETLER
#indirim
#Aktüel Ürünler
#BİM
#10 Kasım
#13 Kasım
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.