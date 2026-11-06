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Politika
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 15:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Uluslararası sistem iflas bayrağını çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum 2026 etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan etkinlikte İsrail'in Filistin'e uyguladığı şiddete tepki gösterdi. Ayrıca Erdoğan uluslararası sisteme değinerek güç rekabetinin giderek arttığını belirtti.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 15:59

Cumhurbaşkanı , İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum 2026 etkinliğinde açıklamalarda bulundu. İsrail zulmüne dikkat çeken Erdoğan, "Filistinlileri asırlardır yaşadıkları vatan topraklarından zorla göç ettirmeyi amaçlayan yerleşimci terörü, modern dünyanın kayıtsız bakışları altında her gün daha da pervasız hale geliyor. İsrail'e iltimas geçiliyor" ifadelerini kullandı.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Uluslararası sistem iflas bayrağını çekti

Bilgi Okunma süresi 8 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum 2026 etkinliğinde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamaları TRT World Forum 2026 etkinliğinde gerçekleşti.
Etkinlik İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlendi.
Bilgi Okunma süresi 8 saniyeye düşürüldü.

Erdoğan, ''Bizim de imzalanmasına katkı verdiğimiz Gazze Barış Anlaşması ne yazık ki uygulanmıyor. Türkiye söz konusu olduğunda aslan kesilenler mesele soykırım şebekesi olunca bakıyorsunuz hemen kağıttan kaplana dönüşüyor'' dedi.

43 ÜLKEDEN 150'YE YAKIN KONUŞMACI BİR ARAYA GELECEK

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: 

Enerjiden ekonomiye, yapay zekadan ulaştırmaya, bölgesel krizlerden küresel sınamalara pek çok başlığın istişare edileceği bu platforma değerli fikirleriyle katkı sunacak herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Türkiye'nin marka organizasyonlarından biri haline gelen TRT World Forum'u bu yıl da başarıyla tertipleyerek bizleri bir araya getiren TRT yönetimine aynı şekilde tebriklerimi ve şükranlarımı iletiyorum. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Uluslararası sistem iflas bayrağını çekti

TRT; gerek konvansiyonel medyada gerekse dijital alanda ilkeli ve sorumlu yayıncılık anlayışıyla çizgisini hiç bozmadan tam 62 senedir istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Doğru ve tarafsız habercilik politikasıyla, insan ve hakikat odaklı yaklaşımıyla, nezih ve kaliteli yapımlarıyla TRT'nin sesi dünyanın dört bir ucuna ulaşıyor. 2017'den bu yana düzenlenen TRT World Forum ise bu sesin farklı diller, renkler ve düşünme biçimleriyle daha da zenginleştiği, küresel ölçekte takip ve takdir edilen bir platform olma özelliği taşıyor. İnsanlığın ortak sorunları bu platformda alanında uzman isimler tarafından etraflıca ele alınıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Uluslararası sistem iflas bayrağını çekti

Güncel konulara ilave olarak geleceği şekillendirecek, milyarlarca insanın hayatını etkileyecek meselelere burada ışık tutuluyor; yeni yöntemler, yeni yaklaşımlar, yeni çözüm önerileri farklı kıtalardan gelen katılımcılarla bu çatı altında derinlik kazanıyor. Bu sene gerçekleştirilecek oturum ve yuvarlak masa toplantılarında 43 ülkeden 150'ye yakın konuşmacı da inşallah alabildiğine verimli ve kuşatıcı değerlendirmeler yapacak. Bu değerlendirmelerin ufuk açıcı olmasını diliyor, buradan verilecek mesajların mazlum ve mağdur coğrafyalar başta olmak üzere dünyanın tamamı için barışa, huzura, istikrara vesile olmasını temenni ediyorum.

"GÜÇ REKABETİ GİDEREK SERTLEŞİYOR"

Güç rekabetinin giderek sertleştiği, kuralların yok sayıldığı, kural temelli sistemin çok ciddi manada aşındığı, değerlerin adeta toprak kaymasına uğradığı sancılı bir dönemden geçiyoruz. Küresel yönetişim mekanizmaları karşı karşıya olduğumuz sorunların çözüme ulaştırılmasında yetersiz ve işlevsiz kalıyor. Uluslararası sistemin üzerine bina edildiği norm ve ilkelerin tamamı bugün ayaklar altına alınıyor. Eskinin ölmekte olduğu, yeninin ise henüz doğamadığı yapısal bir krizi hep beraber tecrübe ediyoruz. Akıl ve vicdan sahipleri olarak bu krizi adil ve hakkaniyetli çözümlerle sona erdirmenin hepimizin ortak mesuliyeti olduğuna inanıyorum. Bu seneki forumun "Merkezsiz Dünya: Kurallar Geçersiz Kaldığında Kim Liderlik Eder?" başlığıyla düzenlenmesini bu bakımdan fevkalade isabetli buluyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Uluslararası sistem iflas bayrağını çekti


"MEVCUT ULUSLARARASI SİSTEM İFLAS BAYRAĞINI ÇEKMİŞTİR"

Dünün reçeteleriyle bugünün sorunlarına çare bulunmaz. 81 yıl öncesinin güç ve imtiyaz sahipleri tarafından dizayn edilen mevcut uluslararası sistemin çıkmazlarını hepimiz yakından takip ediyoruz. En başta bölgemiz olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde cereyan eden hadiselere baktığımızda, sistemin iflas bayrağını çektiği görülüyor. Şu anda tensiz on milyonlarca insan savaşların, çatışmaların, istikrarsızlıkların, açlık ve yoksulluğun pençesinde hayata tutunmaya çalışıyor.

Durum öyle bir hal aldı ki zulüm ve kötülük sıradanlaşırken, barış ve sağduyu çağrısı yapanlar azınlıkta kaldı. Bakınız; hemen yanı başımızda, Gazze'de modern zamanların en büyük soykırımı yaşandı. Ekim 2023'ten bu yana çoğu çocuk ve kadın olmak üzere Gazze'de 75 bin kişi İsrail saldırılarında acımasızca katledildi, 176 bin kişi yaralandı. Bu rakam, 1995'te yine tüm dünyanın gözleri önünde işlenen Srebrenitsa soykırımındaki şehit sayısının neredeyse on katına tekabül ediyor. Sadece geride bıraktığımız bir sene içerisinde bin beş yüz kardeşimiz hayatını kaybetti. Aynı saldırılarda beş bin beş yüze yakın Filistinli yaralandı. Harabeye çevrilen Gazze'de bugün bile insanlar yıkık dökük evlerde, enkaz yığınları içinde hayata tutunma mücadelesi veriyor. Hastanelerde yakıt ve ekipman sıkıntısı çekiliyor, insani yardım girişleri hâlâ engelleniyor.

İki milyonu aşkın sivil derme çatma çadırlarda, görenleri insanlığından utandıran iptidai şartlarda yaşamak zorunda bırakılıyor. Gazze ile birlikte Batı Şeria da bu acımasızlığın hedefi haline gelmiştir. Filistinlileri asırlardır yaşadıkları vatan topraklarından zorla göç ettirmeyi amaçlayan yerleşimci terörü, modern dünyanın kayıtsız bakışları altında her gün daha da pervasız hale geliyor.

İnanıyorum ki sizler de takip ettiniz; önceki hafta aralarında milletvekilleri, akademisyenler ve siyasetçilerin de olduğu uluslararası bir heyetin Batı Şeria'ya girişine izin verilmedi. Yine 20 gün önce Amerika merkezli bir gazetenin foto muhabiri, Batı Şeria'daki yerleşimci çete üyeleri tarafından darp edilerek ağır yaralandı. Sadece ekim ayında Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik 3000'den fazla saldırı ve ihlal kayıtlara geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Uluslararası sistem iflas bayrağını çekti

Filistin'den Yemen'e Sudan'dan Ukrayna'ya uzanan hatta vuku bulan tüm bu savaşların krizlerin trajedilerin barışçıl yollarla çözüme ulaştırılması için elimizden geleni yapıyoruz Birileri rahatsız olsa da, birileri kirli kampanyalarla şahsımızı ve ülkemizi yolundan çevirmeye çalışsa da bundan asla geri adım atmayacağız. Ne pahasına olursa olsun doğru bildiklerimizi cesaretle dillendirmeye çözüm önerilerimizi açık yüreklilikle paylaşmaya, hakkı ve hakikati kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz.

Bu engebeli yolu ancak kararlı olanlar, gerektiğinde canını ortaya koyanlar yürüyebilir. Mazlum ve mağdurların sesini ancak kalbinde merhamet adlı bir çınar olanlar duyabilir ve dünyaya duyurabilir.

TRT'YE ÖVGÜ

Türkiye'nin TRT'si tam da bunu yapmaktadır. TRT'miz bu onurlu hikayeyi dünyanın yedi kıtasına duyurarak verdiğimiz adalet mücadelesine medya cephesinden önemli bir güç katıyor. Bilhassa habercilik alanındaki yetkinliğiyle savaş ve kriz bölgelerinde çekilen acıları, yaşanan zorlukları, buralarda işlenen suçları hakikat merkezli bir anlatımla kayıt altına alıyor. Bugün TRT 18 televizyon, 17 radyo kanalı, dijital uygulamaları, ortak yapım sinema filmleri, belgeselleri, yabancı dillerdeki haber platformları 41 dil ve rehçedeki radyo ve internet yayınlarıyla kamu yayıncılığının hakkını verirken üstlendiği ağır sorumluluğun da icabın yerine getiriyor.

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ETİKETLER
#Recep Tayyip Erdoğan
#İstanbul Kongre Merkezi
#Trt World Forum 2026
#Politika
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