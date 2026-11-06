İslam Memiş altın için yıl sonu rakamını açıkladı: En kötü senaryo bitti mi?

Bu yıl için ons altında 5 bin dolar seviyesinin zorlanmasını hedeflediklerini belirten Memiş, önümüzdeki iki aylık süreçte belirsizliğin devam etmesi nedeniyle teknik olarak 4 bin 400-4 bin 600 dolar aralığının takip edilmesi gerektiğini söyledi.

