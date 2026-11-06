İslam Memiş altın için yıl sonu rakamını açıkladı: En kötü senaryo bitti mi?

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İstanbul
Altın fiyatları, gram altın, ons altın ve gümüş piyasasına ilişkin yıl sonu beklentileri merak ediliyor. Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeleri, altın ve gümüş fiyatlarındaki hareketliliği ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerini değerlendirdi.
ABD'deki ara seçimlerin ardından küresel borsalarda yükseliş, altın ve gümüş fiyatlarında değer kazancı, petrol fiyatlarında ise sert düşüş yaşandığını belirten Memiş, değerli metallerde dokuz aydır devam eden baskının ardından en kötünün geride kaldığını düşündüğünü söyledi.
Memiş, yıl sonuna kadar dalgalanmaların sürebileceğine dikkat çekerek yatırımcılara panik satışından kaçınma çağrısında bulundu.
Küresel piyasalar açısından hareketli bir haftanın geride kaldığını belirten İslam Memiş, ABD'deki ara seçim sonuçlarının piyasalara olumlu yansıdığını ifade etti. Demokratların kazanmasıyla küresel borsalarda yükselişler yaşandığını kaydeden Memiş, ilk etapta altın ve gümüş fiyatlarında sert yükselişler, petrol fiyatlarında ise yüzde 10'luk düşüş görüldüğünü söyledi.
Doların ve ABD tahvil faizlerinin gerilediği ortamda altın ve gümüş gibi değerli emtiaların yükseldiğini belirten Memiş, piyasalardaki olumlu tepkinin bu hafta öne çıktığını dile getirdi.
Gram altının Kapalıçarşı piyasasında 6 bin 581 TL seviyesinde bulunduğunu belirten Memiş, hafta boyunca fiyatın 6 bin 276 TL ile 6 bin 696 TL aralığında dalgalandığını söyledi.
Hızlı yükselişlerin ardından gram altının güne yeniden yarım puanlık kâr satışıyla başladığını ifade eden Memiş, gümüş tarafında da haftalık bazda yüzde 5 civarında değer kazancı yaşandığını kaydetti.
Gümüşün ons fiyatının 52 dolar seviyesinde olduğunu belirten Memiş, geçen hafta fiyatın 48 dolara kadar gerilediğini hatırlattı.
Petrol fiyatlarındaki düşüşün devam ettiğini belirten Memiş, fiyatların yüzde 1 civarında gerileyerek 100 dolar seviyesinin altında kaldığını söyledi. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin pompa fiyatlarına 6 liralık indirim olarak yansıdığını ifade etti.
ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamlarının piyasalar açısından önem taşıdığını vurgulayan Memiş, yatırımcıların artık ABD Merkez Bankası Fed'in kararlarına ve enflasyon verilerine odaklandığını belirtti.
ABD'de enflasyonun gerileyip gerilemeyeceğinin yakından takip edileceğini kaydeden Memiş, son açıklanan enflasyon oranının yüzde 3,7 olduğunu hatırlattı. Fed'in faiz artırımını aralık ayında mı gerçekleştireceği, yoksa mart ayına mı erteleyeceği konusunda piyasaların ipuçları aramaya devam edeceğini söyledi.
Altın fiyatlarında geniş bant aralığındaki dalgalanmaya dikkat edilmesi gerektiğini belirten Memiş, özellikle altın ve gümüşte dokuz aydır devam eden bir baskılanma olduğunu ifade etti.
Memiş, "En kötünün geride kaldığını düşünüyoruz" diyerek ons altının şu anda 4 bin-4 bin 200 dolar aralığına yerleştiğini söyledi. Bir sonraki yükseliş hareketinde ise 4 bin 200-4 bin 400 dolar aralığının takip edileceğini belirtti.
Altın fiyatlarında zaman zaman düşüşlerin ve kâr satışlarının yaşanabileceğini ifade eden Memiş, yıl sonuna kadar dalgalanmanın devam edebileceğini, orta ve uzun vadede ise yukarı yönlü hareketlerin daha fazla beklendiğini dile getirdi.
Piyasalardaki belirsizliğin sürdüğünü ve finansal piyasalarda artık bir günün bile uzun bir vade haline geldiğini belirten Memiş, savaş manipülasyonunun etkisiyle dokuz aydır ciddi bir manipülasyon piyasası görüldüğünü söyledi.
Altın ve gümüşün savaş ve enflasyon dönemlerinde değeri artan yatırım araçları olduğunu hatırlatan Memiş, petrolün ve doların yükseldiği ortamda bu değerli metallerin baskı altında kaldığını ifade etti.
Bu yıl için ons altında 5 bin dolar seviyesinin zorlanmasını hedeflediklerini belirten Memiş, önümüzdeki iki aylık süreçte belirsizliğin devam etmesi nedeniyle teknik olarak 4 bin 400-4 bin 600 dolar aralığının takip edilmesi gerektiğini söyledi.
Yatırımcılara seslenen Memiş, nakit ihtiyacı bulunmayanların panik satışından kaçınması gerektiğini belirtti.
Memiş, "Eğer nakde ihtiyacınız yoksa panik satışı yapmayın. Beklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Bu yıl finansal piyasalarda bütün yatırımcıların kazanmadığı bir ortam bulunduğuna dikkat çeken Memiş, varlıkların ve birikimlerin korunmasının daha önemli hale geldiğini söyledi.
Fed'in aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımı ihtimalinin güçlü olduğunu belirten Memiş, Demokratların kazanmasıyla petrol tarafında yaşanan yüzde 10'luk satışların Fed'in elini bir miktar rahatlattığını ifade etti.
Yıl sonuna kadar petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesinin altında kalması halinde Fed'in faiz artırımı beklentisini mart ayına ertelemesinin mümkün olabileceğini kaydeden Memiş, aksi senaryoda ise farklı bir tablonun ortaya çıkabileceğini söyledi.
Memiş, Trump'ın İran'a saldırması ve petrol fiyatlarının yeniden 120 dolar seviyesine çıkması halinde aralık ayında Fed'in faiz artırımının gündeme gelebileceğini belirtti.
Petrol fiyatlarının hem Fed'in faiz kararı hem de enflasyon rakamları üzerinde belirleyici olacağını vurgulayan Memiş, iki başlığın da doğrudan petrol fiyatlarına bağlı olabileceğini ifade etti.