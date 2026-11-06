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İslam Memiş altın için yıl sonu rakamını açıkladı: En kötü senaryo bitti mi?

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 15:40
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 15:40
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1
Finans Analisti İslam Memiş

Altın fiyatları, gram altın, ons altın ve gümüş piyasasına ilişkin yıl sonu beklentileri merak ediliyor.  Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeleri, altın ve gümüş fiyatlarındaki hareketliliği ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerini değerlendirdi.

2
değerli metaller

ABD'deki ara seçimlerin ardından küresel borsalarda yükseliş, altın ve gümüş fiyatlarında değer kazancı, petrol fiyatlarında ise sert düşüş yaşandığını belirten Memiş, değerli metallerde dokuz aydır devam eden baskının ardından en kötünün geride kaldığını düşündüğünü söyledi. 

3
yıl sonuna kadar dalgalanmalar

Memiş, yıl sonuna kadar dalgalanmaların sürebileceğine dikkat çekerek yatırımcılara panik satışından kaçınma çağrısında bulundu.
 

4
ALTIN VE GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ, PETROLDE SERT DÜŞÜŞ

ALTIN VE GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ, PETROLDE SERT DÜŞÜŞ

Küresel piyasalar açısından hareketli bir haftanın geride kaldığını belirten İslam Memiş, ABD'deki ara seçim sonuçlarının piyasalara olumlu yansıdığını ifade etti. Demokratların kazanmasıyla küresel borsalarda yükselişler yaşandığını kaydeden Memiş, ilk etapta altın ve gümüş fiyatlarında sert yükselişler, petrol fiyatlarında ise yüzde 10'luk düşüş görüldüğünü söyledi.
 

5
doların ve ABD tahvil faizleri

Doların ve ABD tahvil faizlerinin gerilediği ortamda altın ve gümüş gibi değerli emtiaların yükseldiğini belirten Memiş, piyasalardaki olumlu tepkinin bu hafta öne çıktığını dile getirdi.
 

6
GRAM ALTINDA 6 BİN 696 TL DETAYI

GRAM ALTINDA 6 BİN 696 TL DETAYI

Gram altının Kapalıçarşı piyasasında 6 bin 581 TL seviyesinde bulunduğunu belirten Memiş, hafta boyunca fiyatın 6 bin 276 TL ile 6 bin 696 TL aralığında dalgalandığını söyledi.
 

7
gram altının güne yeniden yarım puanlık kâr satışıyla

Hızlı yükselişlerin ardından gram altının güne yeniden yarım puanlık kâr satışıyla başladığını ifade eden Memiş, gümüş tarafında da haftalık bazda yüzde 5 civarında değer kazancı yaşandığını kaydetti.
 

8
Gümüşün ons fiyatı

Gümüşün ons fiyatının 52 dolar seviyesinde olduğunu belirten Memiş, geçen hafta fiyatın 48 dolara kadar gerilediğini hatırlattı.
 

9
PETROLDEKİ DÜŞÜŞ AKARYAKIT FİYATLARINA YANSIDI

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ AKARYAKIT FİYATLARINA YANSIDI

Petrol fiyatlarındaki düşüşün devam ettiğini belirten Memiş, fiyatların yüzde 1 civarında gerileyerek 100 dolar seviyesinin altında kaldığını söyledi. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin pompa fiyatlarına 6 liralık indirim olarak yansıdığını ifade etti.
 

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GÖZLER ABD'DEN GELECEK VERİLERDE

GÖZLER ABD'DEN GELECEK VERİLERDE

ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamlarının piyasalar açısından önem taşıdığını vurgulayan Memiş, yatırımcıların artık ABD Merkez Bankası Fed'in kararlarına ve enflasyon verilerine odaklandığını belirtti.
 

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ABD'de enflasyonun gerileyip gerilemeyeceği

ABD'de enflasyonun gerileyip gerilemeyeceğinin yakından takip edileceğini kaydeden Memiş, son açıklanan enflasyon oranının yüzde 3,7 olduğunu hatırlattı. Fed'in faiz artırımını aralık ayında mı gerçekleştireceği, yoksa mart ayına mı erteleyeceği konusunda piyasaların ipuçları aramaya devam edeceğini söyledi.
 

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"EN KÖTÜNÜN GERİDE KALDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

"EN KÖTÜNÜN GERİDE KALDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Altın fiyatlarında geniş bant aralığındaki dalgalanmaya dikkat edilmesi gerektiğini belirten Memiş, özellikle altın ve gümüşte dokuz aydır devam eden bir baskılanma olduğunu ifade etti.
 

13
ons altın

Memiş, "En kötünün geride kaldığını düşünüyoruz" diyerek ons altının şu anda 4 bin-4 bin 200 dolar aralığına yerleştiğini söyledi. Bir sonraki yükseliş hareketinde ise 4 bin 200-4 bin 400 dolar aralığının takip edileceğini belirtti.
 

14
Altın fiyatları

Altın fiyatlarında zaman zaman düşüşlerin ve kâr satışlarının yaşanabileceğini ifade eden Memiş, yıl sonuna kadar dalgalanmanın devam edebileceğini, orta ve uzun vadede ise yukarı yönlü hareketlerin daha fazla beklendiğini dile getirdi.
 

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ALTINDA 4 BİN 600 DOLAR SENARYOSU

ALTINDA 4 BİN 600 DOLAR SENARYOSU

Piyasalardaki belirsizliğin sürdüğünü ve finansal piyasalarda artık bir günün bile uzun bir vade haline geldiğini belirten Memiş, savaş manipülasyonunun etkisiyle dokuz aydır ciddi bir manipülasyon piyasası görüldüğünü söyledi.
 

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Altın ve gümüş

Altın ve gümüşün savaş ve enflasyon dönemlerinde değeri artan yatırım araçları olduğunu hatırlatan Memiş, petrolün ve doların yükseldiği ortamda bu değerli metallerin baskı altında kaldığını ifade etti.
 

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Bu yıl için ons altın

Bu yıl için ons altında 5 bin dolar seviyesinin zorlanmasını hedeflediklerini belirten Memiş, önümüzdeki iki aylık süreçte belirsizliğin devam etmesi nedeniyle teknik olarak 4 bin 400-4 bin 600 dolar aralığının takip edilmesi gerektiğini söyledi.
 

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İSLAM MEMİŞ'TEN YATIRIMCILARA PANİK SATIŞI UYARISI

İSLAM MEMİŞ'TEN YATIRIMCILARA PANİK SATIŞI UYARISI

Yatırımcılara seslenen Memiş, nakit ihtiyacı bulunmayanların panik satışından kaçınması gerektiğini belirtti.
 

19
panik satışı yapmayın

Memiş, "Eğer nakde ihtiyacınız yoksa panik satışı yapmayın. Beklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
 

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finansal piyasalar

Bu yıl finansal piyasalarda bütün yatırımcıların kazanmadığı bir ortam bulunduğuna dikkat çeken Memiş, varlıkların ve birikimlerin korunmasının daha önemli hale geldiğini söyledi.
 

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FED'İN FAİZ KARARINDA PETROL BELİRLEYİCİ OLACAK

FED'İN FAİZ KARARINDA PETROL BELİRLEYİCİ OLACAK

Fed'in aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımı ihtimalinin güçlü olduğunu belirten Memiş, Demokratların kazanmasıyla petrol tarafında yaşanan yüzde 10'luk satışların Fed'in elini bir miktar rahatlattığını ifade etti.
 

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Yıl sonuna kadar petrol fiyatlar

Yıl sonuna kadar petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesinin altında kalması halinde Fed'in faiz artırımı beklentisini mart ayına ertelemesinin mümkün olabileceğini kaydeden Memiş, aksi senaryoda ise farklı bir tablonun ortaya çıkabileceğini söyledi.
 

23
petrol

Memiş, Trump'ın İran'a saldırması ve petrol fiyatlarının yeniden 120 dolar seviyesine çıkması halinde aralık ayında Fed'in faiz artırımının gündeme gelebileceğini belirtti.

 

24
Petrol fiyatları

Petrol fiyatlarının hem Fed'in faiz kararı hem de enflasyon rakamları üzerinde belirleyici olacağını vurgulayan Memiş, iki başlığın da doğrudan petrol fiyatlarına bağlı olabileceğini ifade etti.

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