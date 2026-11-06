A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük koltuğuna oturan Sergen Yalçın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grubu'nda oynanacak zorlu Belçika ve Fransa karşılaşmaları öncesi kameralar karşısına geçti.

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HABERİN ÖZETİ Sergen Yalçın, A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı! 2 kritik eksik dikkat çekti Teknik direktör Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki Belçika ve Fransa maçlarının aday kadrosunu basın toplantısında açıkladı. Teknik direktör Sergen Yalçın tarafından açıklanmıştır. Aday kadro, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki maçlar için belirlenmiştir. Karşılaşılacak rakipler Belçika ve Fransa'dır. Açıklama bir basın toplantısında yapılmıştır.

Göreve gelir gelmez yenilikçi adımlar atan deneyimli hoca, basın toplantısında hem kadro seçimlerini paylaştı hem de Türk futbolunda bir ilke imza atarak yapay zeka destekli oyuncu izleme sistemini duyurdu.

"YAPAY ZEKA DESTEKLİ OYUNCU İZLEME DÖNEMİNİ BAŞLATTIK"

Milli takımdaki yapılanmada modern teknolojiden faydalanacaklarını belirten Sergen Yalçın, uzun süredir üzerinde çalıştıkları sistemin meyvelerini almaya başladıklarını vurguladı:

"Milli Takım'daki yeni dönemle beraber yeni bir uygulama yapmaya karar verdik. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız yapay zeka destekli oyuncu izleme ve performans analiz izleme sistemini Milli Takım'a kazandırdık. 9 gözlemcimiz 43 maçı canlı izledi. 50 kişilik havuz için 64 rapor elimize geldi. Son kararı biz veriyoruz ama hiçbir oyuncumuzu ve detayı gözden kaçırmak istemiyoruz."

Geleceğe yatırım yaptıklarını ve geniş bir havuzla çalıştıklarını ifade eden Yalçın, "Sadece bugünün değil, geleceğin Milli Takımı'nı oluşturmak için buradayız. Hak eden ve kim katkı yapacaksa, burada olacak. Bu ülkenin çok yetenekli oyuncuları var; bizim görevimiz de onları bu takıma kazandırmak" dedi.

SAKATLIKLAR VE KADRO DETAYLARI

Aday kadro şekillenirken yaşanan sakatlıklara da değinen teknik direktör, Başakşehir forması giyen kaleci Muhammed Şengezer'in sakatlığı sebebiyle son anda kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

Juventus'ta forma giyen genç yıldız Kenan Yıldız'ın durumuyla ilgili de konuşan Yalçın, "Kenan ile yaptığımız konuşmada, sakat olmasına rağmen kampa gelmek istediğini belirtti. Ancak kulübüyle yaptığımız görüşmeler sonucunda tedavisinin orada devam etmesine karar verildi" ifadelerini kullandı.

Lille'de oynayan genç kaleci Berke Özer hakkında ise, "Berke ile konuştuk, kendisi de gelmek istedi. Genç ve uzun yıllar Milli Takım'a hizmet edecek bir isim, büyütülecek bir durum yok" diyerek genç kaleciye sahip çıktı.

"SİSTEMİMİZ FARKLI OLACAK, HEDEFİMİZ BELÇİKA MAÇI"

Uluslar Ligi'nde son dönemde alınan sonuçları yukarı taşımak istediklerini belirten başarılı çalıştırıcı, sahaya süreceği taktik anlayışın ipuçlarını verdi:

"Uluslar Ligi'nde son dönemde sağlıklı sonuçlar almadık. İki maçımız var ve düşmeme şansımız var. Belçika maçı çok değerli. İyi bir karışım yaptığımızı düşünüyoruz. Fizik olarak hazır isimlerle başlayacağız. Santrfor ile oynayacağız, bizim sistemimiz farklı olacak."

İŞTE A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU

Sergen Yalçın'ın belirlediği 26 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakçı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik

Orta Saha: Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Hücum: Aral Şimşir, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün