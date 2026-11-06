Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2027 yılından itibaren aktif iş gücü programlarımız kapsamında yeşil ve dijital dönüşüm, yapay zeka ve geleceğin mesleklerine yönelik alanlarda eğitim alan katılımcılarımız ile kendi alanlarında istihdama katılan meslek lisesi mezunlarımıza ödenen cep harçlığını yüzde 50'ye kadar artırıyoruz." dedi.

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HABERİN ÖZETİ Bakan Işıkhan duyurdu: 2027'de gençlere yüzde 50 zamlı cep harçlığı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2027'den itibaren aktif iş gücü programları kapsamında belirli alanlarda eğitim alanlara ve meslek lisesi mezunlarına ödenen cep harçlığının yüzde 50'ye kadar artırılacağını duyurdu. Yeşil ve dijital dönüşüm, yapay zeka ve geleceğin mesleklerine yönelik eğitim alan katılımcılara ödenen cep harçlığı artırılacak. Kendi alanlarında istihdama katılan meslek lisesi mezunlarının cep harçlığı da artırılacak. Bu artışlar 2027 yılından itibaren geçerli olacak. Amaç, gençlerin mesleki becerilerini geliştirmelerini ve geleceğin iş alanlarına hazırlanmalarını desteklemek. Bu düzenlemeler, Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda açıklandı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Bakan Işıkhan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir otelde düzenlenen "Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Toplantıda konuşan Işıkhan, Mardin'in geçmişin birikimiyle geleceğin fırsatlarını buluşturan müstesna bir şehir olduğunu belirterek, bu şehrin taşlarında emeğin, sokaklarında tarihin, insanlarında ise kardeşliğin ve dayanışmanın görüldüğünü söyledi.

"Zaman değişir, teknoloji değişir, beceriler ve üretim biçimleri değişebilir ancak kalkınmanın merkezinde daima insan, insanın bilgisi, emeği ve alın teri vardır." diyen Işıkhan, bugün dünya tarihinin en kapsamlı dönüşüm süreçlerinden birinin yaşandığını belirtti.

Işıkhan, iklim değişikliğinin, dijitalleşmenin, yapay zeka ve yeni üretim teknolojilerinin, ekonomiden iş gücü piyasalarına, gündelik hayattan uluslararası rekabete kadar hemen her alanı yeniden şekillendirdiğini ifade ederek, bu değişimin, ülkeler için önemli fırsatlar sunarken yeni sorumlulukları ve görevleri de beraberinde getirdiğini kaydetti.

ULUSAL ADİL GEÇİŞ STRATEJİSİ

Meselenin artık yalnızca daha ileri teknolojilere sahip olmak, daha temiz enerji üretmek veya daha verimli fabrikalar kurmak olmadığına işaret eden Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asıl mesele bütün bu gelişmeler yaşanırken insanımızın nerede duracağıdır. Çalışanlarımızın geleceği nasıl şekillenecek? Gençlerimiz yeni mesleklere nasıl hazırlanacak? İşletmelerimiz bu dönüşüme nasıl uyum sağlayacak? En önemlisi de bu büyük değişimin ortaya çıkaracağı fırsatlardan toplumun bütün kesimleri nasıl yararlanacak? İşte bugün tanıtımını gerçekleştireceğimiz, uzun bir emek ve çalışmayla oluşturduğumuz Ulusal Adil Geçiş Stratejisi bu sorulara Türkiye'nin kendi şartları, öncelikleri ve kalkınma hedefleri doğrultusunda verdiği kapsamlı bir cevaptır. Bizim anlayışımızda dönüşümün merkezinde insan vardır. Çünkü biliyoruz ki insanı geride bırakan bir dönüşüm, ne kadar ileri teknolojiye dayanırsa dayansın, gerçek anlamda başarılı olamaz. Biz üretimimizi güçlendirirken çalışanlarımızı koruyan, rekabet gücümüzü artırırken sosyal adaleti gözeten, ekonomik büyümeyi toplumsal refahla buluşturan bir dönüşümü hedeflemekteyiz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya koyduğumuz 2053 net sıfır emisyon hedefini, ülkemizin kalkınma ve istihdam hedefleriyle birlikte değerlendiriyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda ülkemizin geleceğini üretim ve teknoloji dünyasına hazırlarken hiçbir vatandaşımızın bu değişimin dışında kalmamasına önem veriyoruz. Bu anlayış aynı zamanda medeniyetimizin köklü değerleriyle de örtüşmektedir. Emeğin hakkını gözetmek, güç durumda olana destek olmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ortak değerlerimizin temelini oluşturur. Dolayısıyla adil geçiş, bizim için yalnızca ekonomik veya çevresel bir politika değil, aynı zamanda kalkınmayı adaletle, teknolojiyi insanla, bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin haklarıyla buluşturma ilkesidir. Bugün tanıtacağımız bu strateji, geniş bir istişare ve ortak akıl sürecinin bir ürünüdür."

Işıkhan, bu stratejinin kamu kurumlarının, işçi ve işveren kuruluşlarının, akademisyenlerin, özel sektörün ve uluslararası paydaşların katkısıyla şekillendiğini ifade ederek, gerçekleştirilecek oturumlarda bu stratejinin temel yaklaşımını, önceliklerini ve uygulama alanlarını daha ayrıntılı biçimde değerlendirme fırsatı bulacaklarını belirtti.

YAPAY ZEKA VE YEŞİL DÖNÜŞÜM EĞİTİMİNE ZAMLI CEP HARÇLIĞI

Bu noktada geleceğin mesleklerine hazırlık ve nitelikli iş gücünün güçlendirilmesi adına önemli bir müjdeyi de paylaşmak istediğini dile getiren Işıkhan, "Bildiğiniz gibi mezun oldukları alanlarda çalışan meslek lisesi mezunlarının İşbaşı Eğitim Programlarına katılımında cep harçlığını yüzde 30 artırmıştık. 2027 yılından itibaren aktif iş gücü programlarımız kapsamında yeşil ve dijital dönüşüm, yapay zeka ve geleceğin mesleklerine yönelik alanlarda eğitim alan katılımcılarımız ile kendi alanlarında istihdama katılan meslek lisesi mezunlarımıza ödenen cep harçlığını yüzde 50'ye kadar artırıyoruz. Böylece hem gençlerimizin mesleki becerilerini geliştirmelerini hem de geleceğin iş alanlarına daha güçlü bir şekilde hazırlanmalarına destek olacağız." diye konuştu.

Işıkhan, bu yeni düzenlemenin gençlere, çalışma hayatına ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, "Bugün burada Türkiye'nin değişen dünyada emeğe, üretime ve insana verdiği değeri ortaya koyan ortak bir gelecek vizyonunu paylaşıyoruz. Bu vizyonun emeğin ve medeniyetin şehri Mardin'den dünyaya duyurulmasını son derece anlamlı görüyorum. Toplantımızın hazırlanmasında emeği geçen kurumlarımıza, Çalışma Genel Müdürümüze, sosyal taraflarımıza, uluslararası kuruluşlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ulusal Adil Geçiş Stratejimizin ülkemize, çalışma hayatımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.