Akdeniz'de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu

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İstanbul
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini bildirdi.
Saat 18.26'da meydana gelen sarsıntının derinliği 6.95 kilometre olarak ölçüldü.
https://x.com/DepremDairesi/status/2118729111510090023
Kandilli Rasathanesi, depremle ilgili bilgileri açıklarken sarsıntının merkez üssü için Girit Adası açıklarını işaret etti.
Rasathane, depremin büyüklüğünü 4.4 olarak ölçerken derinliği ise 6.7 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntının ardından olumsuz bir gelişme bildirilmedi.
https://x.com/Kandilli_info/status/2118729627560521912