Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini bildirdi.

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HABERİN ÖZETİ Akdeniz'de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu Akdeniz'de meydana gelen depremle ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sarsıntının büyüklüğü ve derinliğine dair veriler paylaşıldı. AFAD Deprem Dairesi, Akdeniz'de saat 18.26'da 4.1 büyüklüğünde ve 6.95 kilometre derinliğinde bir deprem kaydedildiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi, merkez üssünü Girit Adası açıkları olarak işaret ettiği depremin büyüklüğünü 4.4, derinliğini ise 6.7 kilometre olarak ölçtü. Sarsıntının ardından herhangi bir olumsuz gelişme bildirilmedi.

Saat 18.26'da meydana gelen sarsıntının derinliği 6.95 kilometre olarak ölçüldü.

https://x.com/DepremDairesi/status/2118729111510090023

KANDİLLİ RASATHANESİ GİRİT ADASI'NI İŞARET ETTİ

Kandilli Rasathanesi, depremle ilgili bilgileri açıklarken sarsıntının merkez üssü için Girit Adası açıklarını işaret etti.

Rasathane, depremin büyüklüğünü 4.4 olarak ölçerken derinliği ise 6.7 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntının ardından olumsuz bir gelişme bildirilmedi.

https://x.com/Kandilli_info/status/2118729627560521912