Karnını doyurduğu eski iş yerinden hırsızlık yaptı iddiası: Görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde daha önce çalıştığı çiğ köfte dükkanına gelen bir kişinin, karnının aç olduğunu söyleyerek yemek yedikten sonra başka bir çalışana ait yaklaşık 5 bin lira değerindeki kulaklığı çaldığı iddia edildi. Eski çalışanına güvenerek yemek almasına izin veren işletmeci Kadir İlik, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerinde hırsızlığı fark ettiklerini belirterek, "Bizim için maddiyat önemli değil ama insanların güvenini kırmak hoş bir şey değil. Güvenimizi boşa çıkardı" dedi. Şüphelinin iş yerindeki hareketleri güvenlik kamerasına yansıdı.