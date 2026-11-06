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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 20:06
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 20:30

Fenerbahçe takım otobüsüne saldırıyla ilgili 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Fenerbahçe takım otobüsüne Trabzon'da 4 Nisan 2015'te düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma tamamlan. 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Fenerbahçe takım otobüsüne saldırıyla ilgili 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 20:06
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 20:30

'nin takım otobüsüne 11 yıl önce 'da düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaparak soruşturmanın tamamlandığını ve olaya karışan 5 kişi hakkında iddianame hazırlandığını bildirdi. 

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe takım otobüsüne saldırıyla ilgili 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe'nin takım otobüsüne 4 Nisan 2015'te Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma tamamlanarak olaya karışan 5 kişi hakkında iddianame hazırlandı.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı; yeni deliller, HTS ve baz istasyonu kayıtları, kriminal incelemeler ve adli tıp raporları ışığında soruşturmayı tamamladı.
İddianamede, bazı şüphelilerin otobüsün güzergâhını takip edip haber verdiği, diğer şüphelilerin ise geçiş sırasında av tüfeğiyle ateş açtığı değerlendirildi.
Saldırıda otobüs şoförü hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandı, futbolcular ve teknik heyet etkilendi, araçta maddi hasar meydana geldi.
Şüpheliler hakkında otobüste bulunan 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme suçlarından cezalandırılma talep edildi.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

4 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yeni deliller ışığında yürütülen soruşturmanın tamamlandığının belirtildiği başsavcılık açıklamasında, soruşturma kapsamında elde edilen deliller, HTS ve baz istasyonu kayıtları, kriminal incelemeler, adli tıp raporları ve dosya kapsamındaki diğer bulguların birlikte değerlendirildiği bilgisi verildi. 

OTOBÜSÜN GÜZERGAHINI TAKİP EDİP HABER VERDİLER

İddianamede, şüphelilerden bazılarının takım otobüsünün güzergâhını takip ederek gelişini haber verdikleri, diğer şüphelilerin ise otobüsün geçişi sırasında av tüfeğiyle ateş açtıklarının değerlendirildiği kaydedildi. 

Saldırıda otobüs şoförünün hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, otobüste bulunan futbolcular ve teknik heyet mensuplarının saldırıdan etkilendiği, otobüste maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

39 KİŞİYİ KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS VE MALA ZARAR VERME SUÇLARI

Açıklamada, şüphelilerin otobüste bulunan 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve otobüs sahibi yönünden mala zarar verme suçlarını iştirak halinde işlediklerinin değerlendirildiği, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılmalarının talep edildiği bildirildi.

 

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ETİKETLER
#silahlı saldırı
#fenerbahçe
#Trabzon
#Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı
#Mala Zarar Verme
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