Fenerbahçe takım otobüsüne saldırıyla ilgili 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

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İstanbul
Fenerbahçe'nin takım otobüsüne 11 yıl önce Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaparak soruşturmanın tamamlandığını ve olaya karışan 5 kişi hakkında iddianame hazırlandığını bildirdi.
4 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yeni deliller ışığında yürütülen soruşturmanın tamamlandığının belirtildiği başsavcılık açıklamasında, soruşturma kapsamında elde edilen deliller, HTS ve baz istasyonu kayıtları, kriminal incelemeler, adli tıp raporları ve dosya kapsamındaki diğer bulguların birlikte değerlendirildiği bilgisi verildi.
İddianamede, şüphelilerden bazılarının takım otobüsünün güzergâhını takip ederek gelişini haber verdikleri, diğer şüphelilerin ise otobüsün geçişi sırasında av tüfeğiyle ateş açtıklarının değerlendirildiği kaydedildi.
Saldırıda otobüs şoförünün hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, otobüste bulunan futbolcular ve teknik heyet mensuplarının saldırıdan etkilendiği, otobüste maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.
Açıklamada, şüphelilerin otobüste bulunan 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve otobüs sahibi yönünden mala zarar verme suçlarını iştirak halinde işlediklerinin değerlendirildiği, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılmalarının talep edildiği bildirildi.