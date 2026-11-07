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İstanbul
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 11 üniversiteye rektör ataması yapıldı.
Kararda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamaların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştiği belirtildi.
Rektör ataması yapılan 11 üniversite ve görevlendirilen isimler şu şekilde:
Erciyes Üniversitesi: Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç
Eskişehir Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Adnan Özcan
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: Prof. Dr. Yılmaz Çatal
Kayseri Üniversitesi: Prof. Dr. Recep Ulucak
Kırıkkale Üniversitesi: Prof. Dr. Mustafa Orçan
Konya Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Çelik
Malatya Turgut Özal Üniversitesi: Prof. Dr. Recep Bentli
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: Prof. Dr. Turhan Kaçar
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: Prof. Dr. Zafer Tatlı
Şırnak Üniversitesi: Prof. Dr. İbrahim Baz
Trabzon Üniversitesi: Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın