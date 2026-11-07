Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 11 üniversiteye rektör ataması yapıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 11 üniversiteye rektör ataması yapıldı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 11 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi. Atamalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince yapıldı. Erciyes Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç atandı. Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne Prof. Dr. Adnan Özcan, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne Prof. Dr. Yılmaz Çatal getirildi. Kayseri Üniversitesi'ne Prof. Dr. Recep Ulucak, Kırıkkale Üniversitesi'ne Prof. Dr. Mustafa Orçan, Konya Teknik Üniversitesi'ne Prof. Dr. Mehmet Çelik atandı. Malatya Turgut Özal, Muğla Sıtkı Koçman, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Şırnak ve Trabzon üniversitelerine yeni rektörler görevlendirildi.

Kararda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamaların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştiği belirtildi.

Rektör ataması yapılan 11 üniversite ve görevlendirilen isimler şu şekilde:

Erciyes Üniversitesi: Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç

Eskişehir Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Adnan Özcan

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: Prof. Dr. Yılmaz Çatal

Kayseri Üniversitesi: Prof. Dr. Recep Ulucak

Kırıkkale Üniversitesi: Prof. Dr. Mustafa Orçan

Konya Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Çelik

Malatya Turgut Özal Üniversitesi: Prof. Dr. Recep Bentli

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: Prof. Dr. Turhan Kaçar

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: Prof. Dr. Zafer Tatlı

Şırnak Üniversitesi: Prof. Dr. İbrahim Baz

Trabzon Üniversitesi: Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın