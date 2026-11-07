TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Eğitim
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 00:07
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 01:13

11 üniversiteye rektör ataması yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 11 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
11 üniversiteye rektör ataması yapıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 00:07
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 01:13

Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre 11 üniversiteye rektör ataması yapıldı. 

HABERİN ÖZETİ

11 üniversiteye rektör ataması yapıldı

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 11 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi.
Atamalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince yapıldı.
Erciyes Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç atandı.
Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne Prof. Dr. Adnan Özcan, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne Prof. Dr. Yılmaz Çatal getirildi.
Kayseri Üniversitesi'ne Prof. Dr. Recep Ulucak, Kırıkkale Üniversitesi'ne Prof. Dr. Mustafa Orçan, Konya Teknik Üniversitesi'ne Prof. Dr. Mehmet Çelik atandı.
Malatya Turgut Özal, Muğla Sıtkı Koçman, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Şırnak ve Trabzon üniversitelerine yeni rektörler görevlendirildi.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

Kararda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamaların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştiği belirtildi.  

11 üniversiteye rektör ataması yapıldı

Rektör ataması yapılan 11 üniversite ve görevlendirilen isimler şu şekilde:

Erciyes Üniversitesi: Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç

Eskişehir Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Adnan Özcan

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: Prof. Dr. Yılmaz Çatal

Kayseri Üniversitesi: Prof. Dr. Recep Ulucak

Kırıkkale Üniversitesi: Prof. Dr. Mustafa Orçan

Konya Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Çelik

Malatya Turgut Özal Üniversitesi: Prof. Dr. Recep Bentli

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: Prof. Dr. Turhan Kaçar

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: Prof. Dr. Zafer Tatlı

Şırnak Üniversitesi: Prof. Dr. İbrahim Baz 

Trabzon Üniversitesi: Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Silah ruhsatı alanlara çelik kasa şartı geliyor: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan fon açıklaması: "Ne gerekiyorsa yapacağız"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
41 yaşında liseye başladı, 57 yaşında üniversiteli oldu! Şimdi tek bir hayali var
ETİKETLER
#cumhurbaşkanı
#Erciyes Üniversitesi
#Eskişehir Teknik Üniversitesi
#Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
#Kırıkkale Üniversitesi
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.