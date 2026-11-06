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Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 11:06

41 yaşında liseye başladı, 57 yaşında üniversiteli oldu! Şimdi tek bir hayali var

57 yaşındaki Ayşe Gezer, 41 yaşında başladığı açık lise eğitimini tamamladıktan sonra YKS'yi kazanarak Eskişehir Teknik Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı'na yerleşti. İkinci sınıf öğrencisi olan Gezer, 84 yaşındaki annesine mezuniyet diplomasını vermek istediğini söyledi.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 11:06

'de yaşayan bir çocuk annesi 57 yaşındaki Ayşe Gezer, yıllarca ertelemek zorunda kaldığı eğitim hayalini gerçekleştirdi. 41 yaşında açık liseye başlayan, ardından üniversite sınavını kazanarak Eskişehir Teknik Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı'na yerleşen Gezer, en büyük arzusunun 84 yaşındaki annesine üniversite diplomasını vermek olduğunu söyledi.

Bir çocuk annesi olan 57 yaşındaki Ayşe Gezer, hayat şartları dolayısıyla eğitimini tamamlayamadı. Çocukluğundan bu yana okuma hevesini hiçbir zaman yitirmeyen Gezer, 41 yaşında açık liseye başladı.

41 yaşında liseye başladı, 57 yaşında üniversiteli oldu! Şimdi tek bir hayali var

"SÜREKLİ DENEMEYE ÇALIŞTIM, GEÇEN YIL ÜNİVERSİTEYİ KAZANDIM"

Liseyi tamamladıktan sonra Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren Gezer, geçtiğimiz sene Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Ulaştırma Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programına yerleşti. Azimli kadın, şu anda bir yandan evine karşı olan sorumluluklarını yerine getirip, bir yandan da eğitim hayatını heyecanla sürdürüyor.

41 yaşında liseye başladı, 57 yaşında üniversiteli oldu! Şimdi tek bir hayali var

Hayat şartlarından dolayı kendine zaman ayıramadığını vurgulayan Ayşe Gezer, "Bu yaşa kalan okuma hevesimi hiçbir zaman yitirmedim. Sürekli 'yapacağım' dedim, kendime hiçbir zaman ayıramadım. 41 yaşında açık liseye başladım. 4 yıllık açık liseyi bitirdim. Liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavlarına girdim. Yerleşemedim, bir hayal kırıklığı oldu. Bir ara hayat şartlarından dolayı yine ara verdim. Sürekli denemeye çalıştım, geçen yıl üniversiteyi kazandım. Bu yıl ikinci sınıfa geçtim. Çok mutluyum" şeklinde konuştu.

41 yaşında liseye başladı, 57 yaşında üniversiteli oldu! Şimdi tek bir hayali var

"BENİ BAŞARABİLECEĞİME İNANDIRDILAR"

Eğitime başladığında çok heyecanlı olduğundan bahseden Gezer, "Bugün böyle hala aynı heyecan devam ediyor. Hocalarımın hepsi güzel karşıladı. Hepsi beni destekliyorlar. Yapabileceğime, başarabileceğime beni inandırdılar" ifadelerini kullandı.

41 yaşında liseye başladı, 57 yaşında üniversiteli oldu! Şimdi tek bir hayali var

Bu süreçte özellikle annesi ve oğlunun kendisine çok destek olduğunu dile getiren Gezer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Annem 84 yaşında hala okumamı istiyor, 'Oku yavrum' diyor. Ben ise, 'Anneciğim, yaşım geçti, beni kimse işe almaz' diyorum. İnşallah okulu bitirip anneciğime o güzel diplomasını vermek istiyorum. Kadınların hiçbirisi evde oturmasın. Eğer içlerinde böyle bir yapma isteği, okuma hevesleri varsa eğitim almalarını isterim."

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ETİKETLER
#Eskişehir
#yükseköğretim kurumları sınavı
#Ayşe Gezer
#Eskişehir Teknik Üniversitesi
#Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı
#Gündem
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