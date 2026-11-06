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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 09:44

WhatsApp Android kullanıcılarına mavi tiksiz mesaj okuma özelliğini getiriyor

WhatsApp, Android kullanıcılarının karşı tarafa mavi tik göndermeden mesajları okumasını sağlayacak bir özelliği test etmeye başladı.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
WhatsApp Android kullanıcılarına mavi tiksiz mesaj okuma özelliğini getiriyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 09:44

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma platformu , kullanıcılarının uzun süredir beklediği önemli bir işlevi test etmeye başladı. kullanıcılarının yıllardır yararlandığı "sohbeti önizleme" imkanını Android işletim sistemine de getirmeye hazırlanıyor.

Halihazırda WhatsApp, mesajların okunduğunu gösteren mavi tik simgesini açıp kapatma imkanı sunuyor. Bu tercihi açık tutan kullanıcılar, çoğu zaman karşı tarafa okundu bilgisi iletmeden gelen mesajın içeriğini öğrenmek istiyor. Bildirim paneli üzerinden metinleri okumak her zaman çözüm sağlamıyor; bildirimlerin yanlışlıkla silinmesi veya çok sayıda mesaj gelmesi durumunda içeriklerin takibi zorlaşıyor.

WhatsApp Android kullanıcılarına mavi tiksiz mesaj okuma özelliğini getiriyor

MESAJLAR MAVİ TİK OLMADAN OKUNABİLECEK

iPhone sahipleri, sohbet listesinde herhangi bir konuşmanın üzerine basılı tutarak açılan pencere üzerinden en son mesajları okuyabiliyor. Karşı tarafa mavi tik gitmesini engelleyen bu yöntem, uzun mesajlarda kaydırma desteği olmadığı için bazen işe yaramıyordu.

WhatsApp Android sürümünde bir sohbete uzun basıldığında yalnızca üst işlem çubuğu açılıyor; sabitleme, arşivleme, sessize alma veya silme gibi temel komutlar listeleniyor. Sağ üstteki üç nokta menüsünde yer alan "Okunmadı olarak işaretle" ya da "Engelle" gibi seçenekler de mesajın içine göz atma olanağı sağlamıyor.

WhatsApp Android kullanıcılarına mavi tiksiz mesaj okuma özelliğini getiriyor

WHATSAPP'IN ANDROİD BETA KODLARINDA ORTAYA ÇIKTI

WhatsApp Android Beta v2.26.44.12 sürümünde tespit edilen kodlar, bu işleyişin tamamen yenileneceğini gösteriyor. Kullanıcılar sohbet listesindeki bir konuşmaya uzun bastığında son mesajları gösteren bir önizleme kartı ekrana geliyor.

Önizleme kartının hemen alt kısmında; sohbeti sabitleme, arşivleme, bildirimleri sessize alma, okunmadı olarak işaretleme ve sohbeti silme seçenekleri yer alıyor. Bu önizleme penceresi üzerinden mesajlara bakıldığında karşı tarafa mavi tik gitmiyor. Ayrıca kullanıcılar pencereyi kaydırarak daha fazla eski mesajı mavi tik tetiklemeden okuyabiliyor.

Geliştirme süreci devam eden sohbet önizleme arayüzü şu anda test ediliyor. WhatsApp yeni ne zaman kullanıma sunacağını açıklamadı.

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#whatsapp
#iphone
#Mavi Tik
#Android
#Sohbet Önizleme
#Sohbeti Önizleme
#Teknoloji
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