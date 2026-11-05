Zeed Mobile telefon fiyatı ne kadar? Zeed Mobile telefon yerli mi, kimin? Zeed Mobile özellikleri neler?

Türkiye akıllı telefon pazarında yeni bir marka kullanıcılarla buluştu. Zeed Mobile, farklı fiyat segmentlerinde konumlandırdığı telefon modellerinin yanı sıra tablet ve giyilebilir teknoloji ürünlerinden oluşan ürün ailesini de Türkiye'de satışa çıkardı. "A'dan Z'ye, sana göre" sloganıyla tüketicilere ulaşmayı hedefleyen marka, özellikle geniş batarya kapasiteleri, Android 16 işletim sistemi ve farklı donanım seçenekleriyle dikkat çekiyor. Zeed Mobile'ın Türkiye'deki faaliyetleri, telefon fiyatları ve teknik özellikleri ise merak konusu oldu.

ZEED MOBİLE TELEFON FİYATI

Zeed Mobile, Türkiye'de satışa sunduğu akıllı telefon modellerini giriş ve orta segmentte konumlandırıyor. Markanın telefon fiyatları 14.999 TL'den başlayarak 25.999 TL'ye kadar yükseliyor.

Zeed Mobile telefon modellerinin Türkiye satış fiyatları şöyle:

Zeed Z-One: 14.999 TL

Zeed Z-Pro: 18.999 TL

Zeed Z-Pro Plus 5G: 19.999 TL

Zeed Z-Pro Max 5G: 22.999 TL

Zeed Z-Play 5G: 25.999 TL

Zeed Z-Slim: 25.999 TL'den başlayan fiyatlarla

Zeed Z-Ultra: Fiyatı henüz açıklanmadı.

ZEED MOBILE YERLİ Mİ, HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Zeed Mobile, Türkiye'de İstanbul Kağıthane merkezli ZEED TURKEY Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon A.Ş. üzerinden faaliyet gösteriyor. Markanın Türkiye'de şirket yapılanması bulunmasına rağmen ana şirketi, kuruluş hikayesi ve üretim ortakları hakkında henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

Bu nedenle Zeed Mobile'ın Türkiye merkezli bir şirket üzerinden faaliyet göstermesi, telefonlarının tamamen yerli üretim olduğu anlamına gelmiyor. Markanın üretim ülkesi ve cihazların üretim sürecine ilişkin detaylar henüz netlik kazanmadı.

ZEED MOBILE TELEFON ÖZELLİKLERİ

Zeed Mobile, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çeşitli akıllı telefon modelleriyle Türkiye pazarına giriş yaptı. Oyun odaklı modellerden ince tasarımlı telefonlara kadar uzanan ürün ailesinde Android 16 işletim sistemi öne çıkıyor.

ZEED Z-PLAY 5G ÖZELLİKLERİ

Zeed Z-Play 5G, markanın oyun odaklı akıllı telefonu olarak dikkat çekiyor. Özel tetik tuşları ve buhar odası soğutma sistemiyle oyun performansını ön plana çıkaran modelde MediaTek Dimensity 7400 işlemci bulunuyor.

Zeed Z-Play 5G'nin öne çıkan özellikleri şöyle:

İşlemci: MediaTek Dimensity 7400

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Ekran: 6,78 inç 1.5K AMOLED

Ekran yenileme hızı: 120 Hz

Tepe parlaklık: 1.800 nit

Batarya: 7.000 mAh

Şarj: 33 W

Ana kamera: 50 MP

Ultra geniş açı kamera: 8 MP

Fiyat: 25.999 TL

ZEED Z-SLIM ÖZELLİKLERİ

Zeed Z-Slim, 5,96 mm kalınlığıyla markanın en ince telefon modeli olarak öne çıkıyor. İnce tasarımına rağmen silikon-karbon batarya teknolojisi ve 108 MP ana kamera sunan cihaz, AMOLED ekranıyla da dikkat çekiyor.

Zeed Z-Slim modelinin özellikleri şu şekilde:

İşlemci: MediaTek Dimensity 7100

Ekran: 6,77 inç AMOLED

Ekran yenileme hızı: 120 Hz

Batarya: 5.000 mAh silikon-karbon

Şarj: 45 W

Ana kamera: 108 MP

Dayanıklılık: IP68 / IP69K

Kalınlık: 5,96 mm

Fiyat: 25.999 TL'den başlayan fiyatlarla

ZEED Z-PRO MAX 5G ÖZELLİKLERİ

Zeed Z-Pro Max 5G, geniş ekran deneyimi arayan kullanıcılara yönelik geliştirildi. 6,9 inç büyüklüğündeki 144 Hz ekranıyla serinin en büyük ekranlı telefonu olan model, 6.000 mAh batarya kapasitesiyle geliyor.

İşlemci: MediaTek Dimensity 7100

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Ekran: 6,9 inç

Ekran yenileme hızı: 144 Hz

Ana kamera: 48 MP Sony IMX582

Batarya: 6.000 mAh

Fiyat: 22.999 TL

ZEED Z-PRO PLUS 5G VE ZEED Z-PRO ÖZELLİKLERİ

Zeed Z-Pro Plus 5G, MediaTek Dimensity 6300 işlemci ve 48 MP Sony IMX582 ana kamera ile geliyor. 6,745 inç büyüklüğündeki 120 Hz ekranı bulunan modelin fiyatı 19.999 TL olarak açıklandı.

Zeed Z-Pro modelinde ise Unisoc T8200 işlemci ve 50 MP ana kamera bulunuyor. Her iki cihazda da 8 GB RAM, 128 GB depolama, 6.000 mAh batarya ve 18 W şarj desteği yer alıyor.

Zeed Z-Pro'nun Türkiye satış fiyatı 18.999 TL olarak listeleniyor.

ZEED Z-ONE ÖZELLİKLERİ

Zeed Z-One, markanın en uygun fiyatlı akıllı telefonu olarak satışa sunuldu. Giriş segmentinde konumlanan model, geniş batarya kapasitesi ve 120 Hz ekranıyla öne çıkıyor.

İşlemci: MediaTek Helio G81

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Ekran: 6,67 inç

Ekran yenileme hızı: 120 Hz

Ana kamera: 50 MP

Batarya: 6.000 mAh

5G desteği: Bulunmuyor

Fiyat: 14.999 TL

Zeed Mobile'ın internet sitesinde Z-Ultra isimli bir telefon modeli de bulunuyor. Ancak cihazın teknik özellikleri ve Türkiye satış fiyatı henüz açıklanmadı.

ZEED MOBILE TABLET, AKILLI SAAT VE KULAKLIK FİYATLARI

Zeed Mobile, akıllı telefonların yanı sıra tablet ve giyilebilir teknoloji ürünlerini de Türkiye'de satışa çıkardı. Markanın ürün ailesinde üç tablet, bir akıllı saat ve bir kablosuz kulaklık bulunuyor.

Zeed Mobile diğer ürünlerinin fiyatları şöyle:

Zeed Z-Pad Ultra: 21.999 TL

Zeed Z-Pad Pro: 18.999 TL

Zeed Z-Pad SE: 13.999 TL

Zeed Z-Watch Active: 2.599 TL

Zeed Z-Buds Pro: 2.999 TL

ZEED MOBILE TELEFONLAR NEREDEN SATIN ALINIR?

Zeed Mobile ürünleri, markanın satış ortağı Evofone'un internet sitesi üzerinden tüketicilere sunuluyor. Ayrıca Hepsiburada ve n11 platformlarında bulunan mağazalar aracılığıyla da Zeed Mobile telefon modellerine ulaşılabiliyor.

Markanın Türkiye internet sitesinde telefon, tablet, akıllı saat ve kablosuz kulaklık modelleri fiyatlarıyla birlikte listeleniyor.