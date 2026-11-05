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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 20:54
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 20:54

Zeed Mobile telefon fiyatı ne kadar? Zeed Mobile telefon yerli mi, kimin? Zeed Mobile özellikleri neler?

Türkiye akıllı telefon pazarına giriş yapan Zeed Mobile, telefon, tablet, akıllı saat ve kablosuz kulaklık modellerini satışa sundu. Android 16 işletim sistemiyle gelen Zeed telefonların fiyatları 14.999 TL ile 25.999 TL arasında değişiyor. Peki, Zeed Mobile telefon fiyatı ne kadar? Zeed Mobile yerli mi, kimin? İşte Zeed Mobile telefon modelleri ve özellikleri…

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Zeed Mobile telefon fiyatı ne kadar? Zeed Mobile telefon yerli mi, kimin? Zeed Mobile özellikleri neler?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 20:54
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 20:54

Türkiye akıllı telefon pazarında yeni bir marka kullanıcılarla buluştu. Zeed Mobile, farklı fiyat segmentlerinde konumlandırdığı telefon modellerinin yanı sıra tablet ve giyilebilir teknoloji ürünlerinden oluşan ürün ailesini de 'de satışa çıkardı. "A'dan Z'ye, sana göre" sloganıyla tüketicilere ulaşmayı hedefleyen marka, özellikle geniş batarya kapasiteleri, işletim sistemi ve farklı donanım seçenekleriyle dikkat çekiyor. Zeed Mobile'ın Türkiye'deki faaliyetleri, telefon fiyatları ve teknik özellikleri ise merak konusu oldu.

Zeed Mobile telefon fiyatı ne kadar? Zeed Mobile telefon yerli mi, kimin? Zeed Mobile özellikleri neler?

ZEED MOBİLE TELEFON FİYATI

Zeed Mobile, Türkiye'de satışa sunduğu akıllı telefon modellerini giriş ve orta segmentte konumlandırıyor. Markanın telefon fiyatları 14.999 TL'den başlayarak 25.999 TL'ye kadar yükseliyor.

Zeed Mobile telefon modellerinin Türkiye satış fiyatları şöyle:

  • Zeed Z-One: 14.999 TL
  • Zeed Z-Pro: 18.999 TL
  • Zeed Z-Pro Plus 5G: 19.999 TL
  • Zeed Z-Pro Max 5G: 22.999 TL
  • Zeed Z-Play 5G: 25.999 TL
  • Zeed Z-Slim: 25.999 TL'den başlayan fiyatlarla
  • Zeed Z-Ultra: Fiyatı henüz açıklanmadı.

ZEED MOBILE YERLİ Mİ, HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Zeed Mobile, Türkiye'de Kağıthane merkezli ZEED TURKEY Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon A.Ş. üzerinden faaliyet gösteriyor. Markanın Türkiye'de şirket yapılanması bulunmasına rağmen ana şirketi, kuruluş hikayesi ve üretim ortakları hakkında henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

Bu nedenle Zeed Mobile'ın Türkiye merkezli bir şirket üzerinden faaliyet göstermesi, telefonlarının tamamen yerli üretim olduğu anlamına gelmiyor. Markanın üretim ülkesi ve cihazların üretim sürecine ilişkin detaylar henüz netlik kazanmadı.

ZEED MOBILE TELEFON ÖZELLİKLERİ

Zeed Mobile, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çeşitli akıllı telefon modelleriyle Türkiye pazarına giriş yaptı. Oyun odaklı modellerden ince tasarımlı telefonlara kadar uzanan ürün ailesinde Android 16 işletim sistemi öne çıkıyor.

ZEED Z-PLAY 5G ÖZELLİKLERİ

Zeed Z-Play 5G, markanın oyun odaklı akıllı telefonu olarak dikkat çekiyor. Özel tetik tuşları ve buhar odası soğutma sistemiyle oyun performansını ön plana çıkaran modelde MediaTek Dimensity 7400 işlemci bulunuyor.

Zeed Z-Play 5G'nin öne çıkan özellikleri şöyle:

  • İşlemci: MediaTek Dimensity 7400
  • RAM: 8 GB
  • Depolama: 256 GB
  • Ekran: 6,78 inç 1.5K AMOLED
  • Ekran yenileme hızı: 120 Hz
  • Tepe parlaklık: 1.800 nit
  • Batarya: 7.000 mAh
  • Şarj: 33 W
  • Ana kamera: 50 MP
  • Ultra geniş açı kamera: 8 MP
  • Fiyat: 25.999 TL

ZEED Z-SLIM ÖZELLİKLERİ

Zeed Z-Slim, 5,96 mm kalınlığıyla markanın en ince telefon modeli olarak öne çıkıyor. İnce tasarımına rağmen silikon-karbon batarya teknolojisi ve 108 MP ana kamera sunan cihaz, AMOLED ekranıyla da dikkat çekiyor.

Zeed Z-Slim modelinin özellikleri şu şekilde:

  • İşlemci: MediaTek Dimensity 7100
  • Ekran: 6,77 inç AMOLED
  • Ekran yenileme hızı: 120 Hz
  • Batarya: 5.000 mAh silikon-karbon
  • Şarj: 45 W
  • Ana kamera: 108 MP
  • Dayanıklılık: IP68 / IP69K
  • Kalınlık: 5,96 mm
  • Fiyat: 25.999 TL'den başlayan fiyatlarla

ZEED Z-PRO MAX 5G ÖZELLİKLERİ

Zeed Z-Pro Max 5G, geniş ekran deneyimi arayan kullanıcılara yönelik geliştirildi. 6,9 inç büyüklüğündeki 144 Hz ekranıyla serinin en büyük ekranlı telefonu olan model, 6.000 mAh batarya kapasitesiyle geliyor.

  • İşlemci: MediaTek Dimensity 7100
  • RAM: 8 GB
  • Depolama: 256 GB
  • Ekran: 6,9 inç
  • Ekran yenileme hızı: 144 Hz
  • Ana kamera: 48 MP Sony IMX582
  • Batarya: 6.000 mAh
  • Fiyat: 22.999 TL

ZEED Z-PRO PLUS 5G VE ZEED Z-PRO ÖZELLİKLERİ

Zeed Z-Pro Plus 5G, MediaTek Dimensity 6300 işlemci ve 48 MP Sony IMX582 ana kamera ile geliyor. 6,745 inç büyüklüğündeki 120 Hz ekranı bulunan modelin fiyatı 19.999 TL olarak açıklandı.

Zeed Z-Pro modelinde ise Unisoc T8200 işlemci ve 50 MP ana kamera bulunuyor. Her iki cihazda da 8 GB RAM, 128 GB depolama, 6.000 mAh batarya ve 18 W şarj desteği yer alıyor.

Zeed Z-Pro'nun Türkiye satış fiyatı 18.999 TL olarak listeleniyor.

ZEED Z-ONE ÖZELLİKLERİ

Zeed Z-One, markanın en uygun fiyatlı akıllı telefonu olarak satışa sunuldu. Giriş segmentinde konumlanan model, geniş batarya kapasitesi ve 120 Hz ekranıyla öne çıkıyor.

  • İşlemci: MediaTek Helio G81
  • RAM: 6 GB
  • Depolama: 128 GB
  • Ekran: 6,67 inç
  • Ekran yenileme hızı: 120 Hz
  • Ana kamera: 50 MP
  • Batarya: 6.000 mAh
  • 5G desteği: Bulunmuyor
  • Fiyat: 14.999 TL

Zeed Mobile'ın internet sitesinde Z-Ultra isimli bir telefon modeli de bulunuyor. Ancak cihazın teknik özellikleri ve Türkiye satış fiyatı henüz açıklanmadı.

ZEED MOBILE TABLET, AKILLI SAAT VE KULAKLIK FİYATLARI

Zeed Mobile, akıllı telefonların yanı sıra tablet ve giyilebilir teknoloji ürünlerini de Türkiye'de satışa çıkardı. Markanın ürün ailesinde üç tablet, bir akıllı saat ve bir kablosuz kulaklık bulunuyor.

Zeed Mobile diğer ürünlerinin fiyatları şöyle:

  • Zeed Z-Pad Ultra: 21.999 TL
  • Zeed Z-Pad Pro: 18.999 TL
  • Zeed Z-Pad SE: 13.999 TL
  • Zeed Z-Watch Active: 2.599 TL
  • Zeed Z-Buds Pro: 2.999 TL

ZEED MOBILE TELEFONLAR NEREDEN SATIN ALINIR?

Zeed Mobile ürünleri, markanın satış ortağı Evofone'un internet sitesi üzerinden tüketicilere sunuluyor. Ayrıca Hepsiburada ve n11 platformlarında bulunan mağazalar aracılığıyla da Zeed Mobile telefon modellerine ulaşılabiliyor.

Markanın Türkiye internet sitesinde telefon, tablet, akıllı saat ve kablosuz kulaklık modelleri fiyatlarıyla birlikte listeleniyor.

ETİKETLER
#İstanbul
#Türkiye
#Android 16
#Zeed Mobile
#Zeed Z-play 5g
#Teknoloji
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