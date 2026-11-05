Zeed Mobile telefon fiyatı ne kadar? Zeed Mobile telefon yerli mi, kimin? Zeed Mobile özellikleri neler?

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İstanbul
Türkiye akıllı telefon pazarında yeni bir marka kullanıcılarla buluştu. Zeed Mobile, farklı fiyat segmentlerinde konumlandırdığı telefon modellerinin yanı sıra tablet ve giyilebilir teknoloji ürünlerinden oluşan ürün ailesini de Türkiye'de satışa çıkardı. "A'dan Z'ye, sana göre" sloganıyla tüketicilere ulaşmayı hedefleyen marka, özellikle geniş batarya kapasiteleri, Android 16 işletim sistemi ve farklı donanım seçenekleriyle dikkat çekiyor. Zeed Mobile'ın Türkiye'deki faaliyetleri, telefon fiyatları ve teknik özellikleri ise merak konusu oldu.
Zeed Mobile, Türkiye'de satışa sunduğu akıllı telefon modellerini giriş ve orta segmentte konumlandırıyor. Markanın telefon fiyatları 14.999 TL'den başlayarak 25.999 TL'ye kadar yükseliyor.
Zeed Mobile telefon modellerinin Türkiye satış fiyatları şöyle:
Zeed Mobile, Türkiye'de İstanbul Kağıthane merkezli ZEED TURKEY Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon A.Ş. üzerinden faaliyet gösteriyor. Markanın Türkiye'de şirket yapılanması bulunmasına rağmen ana şirketi, kuruluş hikayesi ve üretim ortakları hakkında henüz resmî bir açıklama yapılmadı.
Bu nedenle Zeed Mobile'ın Türkiye merkezli bir şirket üzerinden faaliyet göstermesi, telefonlarının tamamen yerli üretim olduğu anlamına gelmiyor. Markanın üretim ülkesi ve cihazların üretim sürecine ilişkin detaylar henüz netlik kazanmadı.
Zeed Mobile, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çeşitli akıllı telefon modelleriyle Türkiye pazarına giriş yaptı. Oyun odaklı modellerden ince tasarımlı telefonlara kadar uzanan ürün ailesinde Android 16 işletim sistemi öne çıkıyor.
Zeed Z-Play 5G, markanın oyun odaklı akıllı telefonu olarak dikkat çekiyor. Özel tetik tuşları ve buhar odası soğutma sistemiyle oyun performansını ön plana çıkaran modelde MediaTek Dimensity 7400 işlemci bulunuyor.
Zeed Z-Play 5G'nin öne çıkan özellikleri şöyle:
Zeed Z-Slim, 5,96 mm kalınlığıyla markanın en ince telefon modeli olarak öne çıkıyor. İnce tasarımına rağmen silikon-karbon batarya teknolojisi ve 108 MP ana kamera sunan cihaz, AMOLED ekranıyla da dikkat çekiyor.
Zeed Z-Slim modelinin özellikleri şu şekilde:
Zeed Z-Pro Max 5G, geniş ekran deneyimi arayan kullanıcılara yönelik geliştirildi. 6,9 inç büyüklüğündeki 144 Hz ekranıyla serinin en büyük ekranlı telefonu olan model, 6.000 mAh batarya kapasitesiyle geliyor.
Zeed Z-Pro Plus 5G, MediaTek Dimensity 6300 işlemci ve 48 MP Sony IMX582 ana kamera ile geliyor. 6,745 inç büyüklüğündeki 120 Hz ekranı bulunan modelin fiyatı 19.999 TL olarak açıklandı.
Zeed Z-Pro modelinde ise Unisoc T8200 işlemci ve 50 MP ana kamera bulunuyor. Her iki cihazda da 8 GB RAM, 128 GB depolama, 6.000 mAh batarya ve 18 W şarj desteği yer alıyor.
Zeed Z-Pro'nun Türkiye satış fiyatı 18.999 TL olarak listeleniyor.
Zeed Z-One, markanın en uygun fiyatlı akıllı telefonu olarak satışa sunuldu. Giriş segmentinde konumlanan model, geniş batarya kapasitesi ve 120 Hz ekranıyla öne çıkıyor.
Zeed Mobile'ın internet sitesinde Z-Ultra isimli bir telefon modeli de bulunuyor. Ancak cihazın teknik özellikleri ve Türkiye satış fiyatı henüz açıklanmadı.
Zeed Mobile, akıllı telefonların yanı sıra tablet ve giyilebilir teknoloji ürünlerini de Türkiye'de satışa çıkardı. Markanın ürün ailesinde üç tablet, bir akıllı saat ve bir kablosuz kulaklık bulunuyor.
Zeed Mobile diğer ürünlerinin fiyatları şöyle:
Zeed Mobile ürünleri, markanın satış ortağı Evofone'un internet sitesi üzerinden tüketicilere sunuluyor. Ayrıca Hepsiburada ve n11 platformlarında bulunan mağazalar aracılığıyla da Zeed Mobile telefon modellerine ulaşılabiliyor.
Markanın Türkiye internet sitesinde telefon, tablet, akıllı saat ve kablosuz kulaklık modelleri fiyatlarıyla birlikte listeleniyor.