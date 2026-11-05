Apple’ın iPhone serisinin 20. yıl dönümüne özel olarak gelecek yıl piyasaya sürmeyi planladığı iPhone Pro modellerinde kapsamlı bir tasarım değişikliği yapacağı iddia ediliyor. Sızıntı kaynağı Digital Chat Station, iPhone 20 Pro Max modeliyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

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Apple’ın 20. yıl iPhone modeli büyük bir tasarım değişikliği ile çıkacak Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 83

Çin sosyal medya platformu Weibo'da bir kullanıcının “iPhone 20 Pro Max” modelinde deliksiz bir ekran mı yer alacağı yoksa Dynamic Island tasarımının korunup korunmayacağı yönündeki sorusunu cevaplayan Digital Chat Station, cihazın ekranında kamera deliklerinin yer almaya devam edeceğini doğruladı.

Aktarılan bilgilere göre Apple, 20. yıl dönümüne özel hazırlanan modelde de Dynamic Island özelliğini muhafaza edecek.

ÇERÇEVESİZ GÖRÜNÜM SUNAN DÖRT KAVİSLİ PANEL

Daha önce şirketin Dynamic Island özelliğini kaldırarak deliksiz, tamamen camdan oluşan bir ekran paneline geçiş yapacağı öngörülüyordu. Ancak Digital Chat Station bu iddiayı yalanladı. Son iddialara göre Apple, cihazın kenarlarını saran dört taraftan kavisli bir ekran yapısıyla kullanıcılara görsel olarak tamamen çerçevesiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

2027 BAŞINDA ÜÇ YENİ MODEL BEKLENİYOR

Digital Chat Station ayrıca dün paylaştığı bir diğer gönderide, 2027 yılında iPhone 18e, standart iPhone 18 ve iPhone Air 2 modellerinin piyasaya sürüleceğini bildirdi.