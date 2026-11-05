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Samsung Galaxy S27 Ultra maketi sızdı: Kamera adasında radikal değişiklik

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 11:06
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1
Samsung Galaxy S27 Ultra maketi sızdı: Kamera adasında radikal değişiklik

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S27 Ultra'nın fiziksel maket modeli (dummy unit) ortaya çıktı. Ağustos ayında sızdırılan CAD görüntülerinin kaynağı tarafından üretilen model; Galaxy S26 Ultra, Apple iPhone 18 Pro ve Google Pixel 11 Pro ile yan yana getirilerek karşılaştırıldı.

2
Samsung Galaxy S27 Ultra maketi sızdı: Kamera adasında radikal değişiklik

GÖVDE BOYUTLARI MİLİMETRİK OLARAK DEĞİŞTİ

İç donanımı, ekranı ve bataryası bulunmayan maket model, Galaxy S27 Ultra cihazının gerçek ağırlığını yansıtmasa da fiziksel ölçüleri netleştirdi.

3
Samsung Galaxy S27 Ultra maketi sızdı: Kamera adasında radikal değişiklik

Sızdırılan verilere göre Galaxy S27 Ultra, 163,76 x 78,25 x 7,97 mm ölçüleriyle raflardaki yerini alacak. Selefi S26 Ultra'nın 163,6 x 78,1 x 7,9 mm boyutlarıyla kıyaslandığında, yeni modelin milimetrik farklarla biraz daha uzun, geniş ve kalın gövde yapısına sahip olduğu görülüyor.

4
Samsung Galaxy S27 Ultra maketi sızdı: Kamera adasında radikal değişiklik

KAMERA ADASI YENİLENDİ: BİR KAMERA EKSİLDİ

Galaxy S27 Ultra arka panelinde en dikkat çeken değişiklik kamera modülünde gerçekleşiyor. Artık Galaxy S26 Ultra'ya kıyasla 1 adet daha az kamera mevcut. Arka panelde de MagSafe tarzı manyetik aksesuarların cihaza bağlanabileceği özel bir alan var.

5
Samsung Galaxy S27 Ultra maketi sızdı: Kamera adasında radikal değişiklik

GALAXY S26 ULTRA KILIFLARI YENİ MODELLE KULLANILAMAYACAK

Kamera sensörlerinin temel konumlarında radikal bir değişim yaşanmasa da baştan tasarlanan kamera adası kılıf uyumluluğunu doğrudan etkiliyor. Gövde ebatlarındaki milimetrik artış ve değişen ada formu nedeniyle kullanıcılar Galaxy S26 Ultra kılıflarını Galaxy S27 Ultra modelinde kullanamayacak.

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