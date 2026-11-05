Samsung Galaxy S27 Ultra maketi sızdı: Kamera adasında radikal değişiklik

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İstanbul
Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S27 Ultra'nın fiziksel maket modeli (dummy unit) ortaya çıktı. Ağustos ayında sızdırılan CAD görüntülerinin kaynağı tarafından üretilen model; Galaxy S26 Ultra, Apple iPhone 18 Pro ve Google Pixel 11 Pro ile yan yana getirilerek karşılaştırıldı.
İç donanımı, ekranı ve bataryası bulunmayan maket model, Galaxy S27 Ultra cihazının gerçek ağırlığını yansıtmasa da fiziksel ölçüleri netleştirdi.
Sızdırılan verilere göre Galaxy S27 Ultra, 163,76 x 78,25 x 7,97 mm ölçüleriyle raflardaki yerini alacak. Selefi S26 Ultra'nın 163,6 x 78,1 x 7,9 mm boyutlarıyla kıyaslandığında, yeni modelin milimetrik farklarla biraz daha uzun, geniş ve kalın gövde yapısına sahip olduğu görülüyor.
Galaxy S27 Ultra arka panelinde en dikkat çeken değişiklik kamera modülünde gerçekleşiyor. Artık Galaxy S26 Ultra'ya kıyasla 1 adet daha az kamera mevcut. Arka panelde de MagSafe tarzı manyetik aksesuarların cihaza bağlanabileceği özel bir alan var.
Kamera sensörlerinin temel konumlarında radikal bir değişim yaşanmasa da baştan tasarlanan kamera adası kılıf uyumluluğunu doğrudan etkiliyor. Gövde ebatlarındaki milimetrik artış ve değişen ada formu nedeniyle kullanıcılar Galaxy S26 Ultra kılıflarını Galaxy S27 Ultra modelinde kullanamayacak.