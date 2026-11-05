Samsung Galaxy S27 Ultra maketi sızdı: Kamera adasında radikal değişiklik

KAMERA ADASI YENİLENDİ: BİR KAMERA EKSİLDİ

Galaxy S27 Ultra arka panelinde en dikkat çeken değişiklik kamera modülünde gerçekleşiyor. Artık Galaxy S26 Ultra'ya kıyasla 1 adet daha az kamera mevcut. Arka panelde de MagSafe tarzı manyetik aksesuarların cihaza bağlanabileceği özel bir alan var.