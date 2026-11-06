Sergen Yalçın Milli Takım'a almadı, saniyesinde tepki verdi! Milli futbolcudan olay paylaşım

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İstanbul
Tecrübeli çalıştırıcı Sergen Yalçın'ın tercihiyle aday kadroya çağrılmayan başarılı futbolcu Mert Müldür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.
Yıldız oyuncunun, A Milli Takım formasıyla arkasının dönük olduğu siyah-beyaz bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşması futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın belirlediği ve kritik karşılaşmalar öncesi sahaya çıkacak 26 kişilik aday kadroda yer alan futbolcular şunlar:
Kaleciler: Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır
Defans: Abdülkerim Bardakçı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik
Orta Saha: Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Hücum: Aral Şimşir, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün