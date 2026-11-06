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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 14:42
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 14:49

Sergen Yalçın Milli Takım'a almadı, saniyesinde tepki verdi! Milli futbolcudan olay paylaşım

A Milli Futbol Takımı'nda yaklaşan maçlar öncesi teknik direktör Sergen Yalçın tarafından açıklanan 26 kişilik aday kadro futbol gündemindeki yerini korurken, kadroya dahil edilmeyen milli oyuncu Mert Müldür'den dikkat çeken bir hamle geldi. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Sergen Yalçın Milli Takım'a almadı, saniyesinde tepki verdi! Milli futbolcudan olay paylaşım
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 14:42
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 14:49

Tecrübeli çalıştırıcı 'ın tercihiyle aday kadroya çağrılmayan başarılı futbolcu , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. 

Sergen Yalçın Milli Takım'a almadı, saniyesinde tepki verdi! Milli futbolcudan olay paylaşım

Yıldız oyuncunun, formasıyla arkasının dönük olduğu siyah-beyaz bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Sergen Yalçın Milli Takım'a almadı, saniyesinde tepki verdi! Milli futbolcudan olay paylaşım

SERGEN YALÇIN'DAN 26 KİŞİLİK ADAY KADRO

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın belirlediği ve kritik karşılaşmalar öncesi sahaya çıkacak 26 kişilik aday kadroda yer alan futbolcular şunlar:

Kaleciler: Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakçı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik

Orta Saha: Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Hücum: Aral Şimşir, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

Sergen Yalçın Milli Takım'a almadı, saniyesinde tepki verdi! Milli futbolcudan olay paylaşım
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ETİKETLER
#mert müldür
#futbol
#A Milli Takım
#sergen yalçın
#Futbol
#Aday Kadro
#Spor
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