Galatasaray, yıldız oyuncusu Victor Osimhen'le ilgili önemli bir açıklama yaptı. Futbolcunun Stuttgard maçında sol dizinde bir rahatsızlık meydana geldiği belirtilerek tedavisi için operasyon yapılacağı bilgisi verildi.

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HABERİN ÖZETİ Osimhen'den kötü haber! Galatasaray'ın Amedspor maçı kadrosundan çıkarıldı Galatasaray, VfB Stuttgart maçında sol dizinden sakatlanan Victor Osimhen'in artroskopik diz cerrahisi geçireceğini ve Amed SF maçı kadrosundan çıkartıldığını duyurdu. Osimhen'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki VfB Stuttgart karşılaşmasında sol dizinde esneme oluşmuş ve MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edilmiştir. Futbolcu için yarın Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktoru Yener İnce tarafından artroskopik diz cerrahisi planlanmıştır. Osimhen, sakatlığı ve operasyonu nedeniyle yarın oynanacak Amed S.F. maçı kadrosundan çıkartılmıştır.

AMEDSPOR MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Açıklamada Galatasaray'ın yarın konuk edeceği Amedpor maçında Osimhen'in forma giyemeyeceği belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde:

"UEFA Şampiyonlar Ligi’nde VfB Stuttgart ile oynadığımız karşılaşmada sol dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edilen oyuncumuz Victor Osimhen için yarın Maslak Acıbadem Hastanesi’nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından yapılacak artroskopik diz cerrahisi planlanmıştır. Oyuncumuz bu nedenle yarın oynayacağımız Amed S. F. maçı kadrosundan çıkartılmıştır."