Osimhen'den kötü haber! Galatasaray'ın Amedspor maçı kadrosundan çıkarıldı

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İstanbul
Galatasaray, yıldız oyuncusu Victor Osimhen'le ilgili önemli bir açıklama yaptı. Futbolcunun Stuttgard maçında sol dizinde bir rahatsızlık meydana geldiği belirtilerek tedavisi için operasyon yapılacağı bilgisi verildi.
Açıklamada Galatasaray'ın yarın konuk edeceği Amedpor maçında Osimhen'in forma giyemeyeceği belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde:
"UEFA Şampiyonlar Ligi’nde VfB Stuttgart ile oynadığımız karşılaşmada sol dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edilen oyuncumuz Victor Osimhen için yarın Maslak Acıbadem Hastanesi’nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından yapılacak artroskopik diz cerrahisi planlanmıştır. Oyuncumuz bu nedenle yarın oynayacağımız Amed S. F. maçı kadrosundan çıkartılmıştır."