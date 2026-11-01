Victor Osimhen'e sürpriz talip! Dursun Özbek'in cevabı olay oldu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile 4. İstanbul Kültür Turu kapsamında İstanbul'a gelen 21 Artvinli öğrenci bir araya geldi. Ziyaret sırasında minik bir taraftarın Victor Osimhen için yaptığı transfer teklifi ise salonda kahkahalara neden oldu.

"OSIMHEN'İ BORÇKA SPOR'A VERME İHTİMALİNİZ VAR MI?"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile sohbet eden minik taraftar, Osimhen'in Borçka Spor'a transfer edilmesini istedi. Özbek'e, "Osimhen'i Borçka Spor'a verme ihtimaliniz var mı?" diye soran çocuk, eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.

"OĞLUM HAYAL ET DEDİK DE..."

Minik taraftarın talebine şaşıran Dursun Özbek, "Oğlum hayal et dedik de yani... Demek ki biraz yanlış anlaşılmış" yanıtını verdi.

TEKLİFİNİ OSIMHEN'E İLETECEĞİM

Özbek, sözlerini gülerek, "Osimhen'e söyleyeyim ben. Borçka Spor'a transfer teklifini kendisine ileteceğim" ifadeleriyle sürdürdü. Çocuk ile Dursun Özbek arasında yaşanan eğlenceli diyalog amatör kameraya yansıdı.