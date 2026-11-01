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Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 14:51
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 14:57

Victor Osimhen'e sürpriz talip! Dursun Özbek'in cevabı olay oldu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e minik bir taraftardan Victor Osimhen için Borçka Spor'a transfer teklifi geldi. Minik taraftarın yaptığı teklif ve Özbek'in esprili cevabı salonda kahkahalara neden oldu.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 14:51
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 14:57

Başkanı ile 4. Kültür Turu kapsamında İstanbul'a gelen 21 Artvinli öğrenci bir araya geldi. Ziyaret sırasında minik bir taraftarın için yaptığı transfer teklifi ise salonda kahkahalara neden oldu.

"OSIMHEN'İ BORÇKA SPOR'A VERME İHTİMALİNİZ VAR MI?" 

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile sohbet eden minik taraftar, Osimhen'in Borçka Spor'a transfer edilmesini istedi. Özbek'e, "Osimhen'i Borçka Spor'a verme ihtimaliniz var mı?" diye soran çocuk, eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.

Victor Osimhen'e sürpriz talip! Dursun Özbek'in cevabı olay oldu

"OĞLUM HAYAL ET DEDİK DE..."

Minik taraftarın talebine şaşıran Dursun Özbek, "Oğlum hayal et dedik de yani... Demek ki biraz yanlış anlaşılmış" yanıtını verdi.

TEKLİFİNİ OSIMHEN'E İLETECEĞİM

Özbek, sözlerini gülerek, "Osimhen'e söyleyeyim ben. Borçka Spor'a transfer teklifini kendisine ileteceğim" ifadeleriyle sürdürdü. Çocuk ile Dursun Özbek arasında yaşanan eğlenceli diyalog amatör kameraya yansıdı.

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#galatasaray
#İstanbul
#victor osimhen
#Futbol
#dursun özbek
#Borçka Spor
#Spor
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