Victor Osimhen'e sürpriz talip! Dursun Özbek'in cevabı olay oldu

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İstanbul
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile 4. İstanbul Kültür Turu kapsamında İstanbul'a gelen 21 Artvinli öğrenci bir araya geldi. Ziyaret sırasında minik bir taraftarın Victor Osimhen için yaptığı transfer teklifi ise salonda kahkahalara neden oldu.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile sohbet eden minik taraftar, Osimhen'in Borçka Spor'a transfer edilmesini istedi. Özbek'e, "Osimhen'i Borçka Spor'a verme ihtimaliniz var mı?" diye soran çocuk, eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.
Minik taraftarın talebine şaşıran Dursun Özbek, "Oğlum hayal et dedik de yani... Demek ki biraz yanlış anlaşılmış" yanıtını verdi.
Özbek, sözlerini gülerek, "Osimhen'e söyleyeyim ben. Borçka Spor'a transfer teklifini kendisine ileteceğim" ifadeleriyle sürdürdü. Çocuk ile Dursun Özbek arasında yaşanan eğlenceli diyalog amatör kameraya yansıdı.