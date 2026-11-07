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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 12:07

Fon krizinde yeni gelişme: Üst düzey isimlere tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen fon soruşturmasında tutuklu sayısı her geçen gün artıyor. Aralarında eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Vekili Enver Usca'nın da bulunduğu 4 şüphelinin daha tutuklandığı bildirildi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Fon krizinde yeni gelişme: Üst düzey isimlere tutuklama
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 12:07

tarafından sürdürülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Eski SPK Başkan Vekili Enver Usca'nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

HABERİN ÖZETİ

Fon krizinde yeni gelişme: Üst düzey isimlere tutuklama

Bilgi Okunma süresi 7 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında 4 kişi daha tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca fon soruşturması yürütülüyor.
Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.
Bilgi Okunma süresi 7 saniyeye düşürüldü.
Fon krizinde yeni gelişme: Üst düzey isimlere tutuklama

ESKİ SPK BAŞKAN VEKİLİ DAHİL 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında yürütülen işlemlerin ardından bu sabah 4 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen isimler şöyle:

Enver Usca: Eski SPK Başkanvekili

Ercan Urkan: Eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı

Mustafa Alper Taş: BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı

Ümit Sincanlı: Tera Holding İdari İşler Direktörü

Fon krizinde yeni gelişme: Üst düzey isimlere tutuklama

SORUŞTURMA HAKKINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Devam eden soruşturmada 8 şüpheli daha gözaltına alınmış, 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 5'inin tutuklanmasına, 7'si hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.

Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 56'ya ulaşmış oldu.

Daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan ve yakalama kararı çıkarılan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.

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#adliye
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Fon Soruşturması
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