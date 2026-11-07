Sürücüler mahsur kaldı, "pappat" kara meydan okudu

Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili olan yoğun kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Mevsimin ilk kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler araçlarıyla yolda kalırken, halk arasında "pappat" olarak tabir edilen araç ise karlı ve zorlu yolu rahatlıkla aşarak dikkat çekti.

Van'da bastıran beklenmedik kar yağışı, karayollarında hareketli ve zorlu anlara sahne oldu. Kış şartlarına hazırlıksız yakalanan birçok sürücü yollarda mahsur kalırken, bölgenin zorlu coğrafyasına meydan okuyan halk arasında "papat" olarak bilinen motorlu yük taşıma aracı yine adından söz ettirdi.