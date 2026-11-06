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Spor
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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 23:10
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 23:12

Galatasaray Amedspor muhtemel 11! GS Amed maç kadrosu ilk 11’de kimler olacak?

Galatasaray Amed Sportif Faaliyetler maç kadrosu muhtemel 11’ler belli oldu. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması için geri sayım başladı. RAMS Park'ta oynanacak mücadelede iki takım da zirve yarışını yakından ilgilendiren 90 dakikada sahaya çıkacak. Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 25 puan toplayan Galatasaray, liderlik koltuğundaki yerini korumak için mücadele edecek. Sezonun dikkat çeken ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler ise 23 puanla ikinci sırada yer alıyor. Galatasaray ile arasındaki puan farkını kapatmak isteyen Diyarbakır temsilcisi, İstanbul deplasmanında puan mücadelesi verecek. GS Amed maçı hangi kanalda, muhtemel 11’de kimler var? Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler maç kadrosu…

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 TGRT Haber
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Galatasaray Amedspor muhtemel 11! GS Amed maç kadrosu ilk 11’de kimler olacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 23:10
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 23:12

- maç kadrosu, muhtemel 11’ler netleşti. Galatasaray, 'in 11. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. 'ta oynanacak Galatasaray - Amedspor karşılaşması, ligin üst sıralarındaki puan mücadelesi açısından önem taşıyor. Geride kalan haftalarda topladığı puanlarla zirve yarışının iki önemli takımı arasında yer alan ekipler, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak için sahaya çıkacak. Galatasaray, taraftarı önünde liderliğini sürdürmenin hesaplarını yaparken Amed Sportif Faaliyetler ise İstanbul deplasmanından üç puanla dönerek puan tablosunda ilk sıraya yerleşmek istiyor. Karşılaşma öncesinde Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmayacağı açıklanırken Abdülkerim Bardakcı da cezası sebebiyle forma giyemeyecek. GS Amed hangi kanalda? Detaylar…

GALATASARAY SAHASINDA AMEDSPOR'U KONUK EDECEK

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede düdük hakem 'de olacak. Ligde son dört sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon oynadığı 10 karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 25 puanla haftaya lider giren Galatasaray, kendi sahasında oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılarak zirvedeki konumunu korumak ve rakipleriyle arasındaki puan farkını artırmak için sahaya çıkacak.

Galatasaray Amedspor muhtemel 11! GS Amed maç kadrosu ilk 11’de kimler olacak?

Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Amed Sportif Faaliyetler ise geride kalan 10 haftada aldığı sonuçlarla puan tablosunun üst sıralarında yer aldı. Diyarbakır temsilcisi, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 23 puan topladı. Lider Galatasaray'ın yalnızca 2 puan gerisinde bulunan Amedspor, haftaya ikinci sırada başladı. Üçüncü sıradaki Trabzonspor'un 1, dördüncü sıradaki Beşiktaş'ın ise 4 puan önünde bulunan yeşil-kırmızılı ekip, Galatasaray deplasmanında kazanması halinde liderlik koltuğuna oturma fırsatı yakalayacak. İki takım arasındaki mücadele, Süper Lig tarihinde ilk kez oynanacak olması bakımından da ayrı bir önem taşıyor.

Galatasaray Amedspor muhtemel 11! GS Amed maç kadrosu ilk 11’de kimler olacak?

Galatasaray açısından karşılaşmanın bir diğer önemli noktası ise iç sahadaki yenilmezlik serisi. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 40 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Son olarak 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe'ye karşı kendi sahasında kaybeden Galatasaray, bu müsabakanın ardından çıktığı 40 lig maçında 32 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, Amed Sportif Faaliyetler karşısında da yenilgi yaşamaması halinde kulüp tarihindeki en uzun iç saha yenilmezlik serisini tekrarlamış olacak.

Galatasaray Amedspor muhtemel 11! GS Amed maç kadrosu ilk 11’de kimler olacak?

Galatasaray'ın daha önceki rekoru ise 41 maçlık yenilmezlik serisi olarak kayıtlara geçmişti. 2016-2017 sezonunun 32. haftasında Osmanlıspor karşılaşmasıyla başlayan seri, 2019-2020 sezonunun 12. haftasında İstanbul Başakşehir karşısında sona ermişti. O dönemde İstanbul Başakşehir'in teknik direktörlüğünü yapan Okan Buruk, bugün Galatasaray'ın teknik direktörü olarak görev yapıyor. Amedspor karşılaşması, sarı-kırmızılıların bu istatistiği geliştirme yolunda çıkacağı mücadelelerden biri olacak.

GALATASARAY - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇ KADROSU

Galatasaray'da Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması öncesinde kadroyu etkileyen önemli eksikler bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Abdülkerim Bardakcı, Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylarda gördüğü kırmızı kart nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezasına çarptırılmıştı. Cezasının son bölümünü Amedspor karşılaşmasında tamamlayacak olan deneyimli savunma oyuncusu, bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak.

Galatasaray Amedspor muhtemel 11! GS Amed maç kadrosu ilk 11’de kimler olacak?

Galatasaray'da maç öncesinde açıklanan bir diğer önemli eksik ise Victor Osimhen oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan VfB Stuttgart karşılaşmasında sol dizinde esneme meydana gelen Nijeryalı golcünün yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Osimhen için Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktoru Yener İnce tarafından artroskopik diz cerrahisi planlandığı belirtildi. Yaşanan gelişmenin ardından yıldız futbolcu, Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldı.

Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sezonun geride kalan bölümünde üçer sarı kart gören Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Rafael Leao, Amedspor karşılaşmasında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Bu üç futbolcunun sarı kart görmesi durumunda, Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Samsunspor karşılaşmasında forma giymeleri mümkün olmayacak.

GS AMED MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşması, Bein Sports ve TOD TV üzerinden canlı yayınlanacak. RAMS Park'ta gerçekleştirilecek müsabakanın başlama saati 19.00 olarak açıklandı. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, Bein Sports ve TOD TV yayınları üzerinden mücadeleyi izleyebilecek.

GS AMED MUHTEMEL 11

İki takımın muhtemel ilk 11'leri şu şekilde:

GALATASARAY MUHTEMEL 11:

Uğurcan, Sallai, Sanchez, Singo, Eren, Torreira, Sara, Sane, Batrakov, Leao, Deniz.

AMED SPORTİF FAALİYETLER MUHTEMEL 11:

Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Raveloson, Furkan, Saba, Sor, Lutin, Orban.

ETİKETLER
#galatasaray
#trendyol süper lig
#halil umut meler
#rams park
#Amed Sportif Faaliyetler
#Spor
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