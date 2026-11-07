Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ (TMPOL), İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi AŞ (ISVEA) ve Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ (TERA) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemelerini tamamladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ SPK'dan 3 şirkete inceleme: 67 kişi hakkında suç duyurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), üç şirketin pay piyasasındaki işlemlerle ilgili incelemelerini tamamlayarak 67 kişi hakkında suç duyurusu ve işlem yasağı kararı alırken çeşitli ihraç ve sermaye artırımı başvurularını da onayladı. TMPOL pay piyasası için 24, ISVEA için 22 ve TERA için 42 kişi olmak üzere toplam 67 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Sorumluluğu bulunan kişilere 2 yıl süreyle borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı uygulanması ve bazılarının lisanslarının bu sürede iptal edilmesi kararlaştırıldı. Trive Yatırım’ın sermaye piyasası faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Lider Faktoring'in 800 milyon lira, Yapı Kredi Faktoring'in ise 100 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihraçlarına onay verildi. Astra Portföy, Kare Portföy ve Mundi Portföy'ün sermaye artırımı talepleri onaylandı.

67 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Kurul, üç şirketin pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 67 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve sorumluluğu bulunan kişilere 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK'nın 6 Kasım 2026 tarihli ve 2026/79 sayılı bültenine göre, TMPOL pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 24, ISVEA pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 22, TERA pay piyasasındaki işlemler nedeniyle ise 42 kişi hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında suç duyurusunda bulunulacak.

2 YIL BORSA VE PİYASALARDA İŞLEM YASAĞI

Kurul ayrıca söz konusu piyasalardaki işlemlerde sorumluluğu bulunan kişiler hakkında 2 yıl süreyle borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi. Bazı kişilerin sahip oldukları sermaye piyasası lisanslarının da işlem yasağı süresince iptal edilmesi kararlaştırıldı.

TRİVE YATIRIM'IN FAALİYETLERİ DURDURULDU

Ayrıca Trive Yatırım’ın sermaye piyasası faaliyetleri de geçici olarak durduruldu.

SPK, Lider Faktoring AŞ'nin 800 milyon lira, Yapı Kredi Faktoring AŞ'nin ise 100 milyon dolar tutarındaki tahvil ve finansman bonosu ihraçlarına onay verdi.

SPK ayrıca Astra Portföy Yönetimi AŞ'nin sermayesinin 34 milyon 750 bin liradan 173 milyon 750 bin liraya, Kare Portföy Yönetimi AŞ'nin 75 milyon liradan 115 milyon liraya, Mundi Portföy Yönetimi AŞ'nin ise 50 milyon liradan 87 milyon liraya çıkarılmasına onay verdi.