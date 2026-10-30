SPK'dan Borsa İstanbul için önemli karar! Kredili işlemlerde öz kaynak oranı uygulaması süresi uzatıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ piyasalarında yaşanan gelişmeleri dikkate alarak önemli bir karar aldı. SPK bülteninde belirtilen gelişmeye göre daha önce alınan tedbirin uygulama süresinde uzatılmaya gidildi.

Kararın gerekçesinde sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasının hedeflendiği belirtildi.

"13 KASIM SEANS SONUNA KADAR SÜRECEK"

Bu kapsamda, 30 Ekim'e kadar devam edeceği açıklanan "kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamanın" 13 Kasım seans sonuna kadar sürdürülmesine karar verildi.