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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 21:03
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 21:03

SPK'dan yabancı finans kuruluşları açıklaması: "İddialar gerçeği yansıtmıyor"

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yabancı finans kuruluşlarının fahiş kazanç elde ederek Türkiye sermaye piyasalarındaki pozisyonlarını tamamen kapattığı ve varlıklarını elden çıkardığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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SPK'dan yabancı finans kuruluşları açıklaması:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 21:03
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 21:03

(), yabancı finans kuruluşlarının fahiş kazançlar elde ederek mevcut pozisyonlarını tamamen kapattıkları ve portföylerinde yer alan belirli sermaye piyasası araçlarındaki varlıklarını bütünüyle elden çıkardıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

SPK'dan yabancı finans kuruluşları açıklaması: "İddialar gerçeği yansıtmıyor"

"SOMUT BİLGİ VE BELGEYE DAYANMAYAN İDDİALAR"

SPK'nın internet sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamada, "Son dönemde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, yabancı finans kuruluşlarının sermaye piyasalarındaki faaliyetlerine ve yatırım pozisyonlarına ilişkin gerçeği yansıtmayan, somut bilgi ve belgelere dayanmayan iddialara yer verildiği görülmektedir. Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda; yabancı finans kuruluşlarının fahiş kazançlar elde ettikleri, bazılarının ise yüksek karlar elde ettikten sonra çıktıkları, mevcut pozisyonlarını tamamen kapattıkları ve portföylerinde yer alan belirli araçlarındaki varlıklarını bütünüyle elden çıkardıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, Kurulumuz tarafından yürütülen düzenleme süreçleri, ilgili paydaşların görüş ve değerlendirmelerinin alınması suretiyle, şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Taslak ve nihai düzenlemeler, yerli ve yabancı yatırımcılar arasında bilgiye erişim bakımından ayrım gözetilmeksizin, eş zamanlı olarak kamuoyu ile paylaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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#Türkiye
#sermaye piyasası kurulu
#Spk
#Sermaye Piyasası
#Yabancı Finans Kuruluşları
#Ekonomi
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