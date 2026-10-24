Türkiye'nin gündemine oturan fon krizine yönelik soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında kritik bir isim hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı.

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HABERİN ÖZETİ SPK eski Daire Başkanı Erman Çete hakkında gözaltı kararı Fon krizine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ve mal varlığına tedbir talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, SPK eski daire başkanı Erman Çete hakkında gözaltı kararı verdi ve mal varlığına tedbir uygulanmasını talep etti. SPK'daki çeşitli görevlerin ardından Eylül 2022'de kurumdan ayrılan Erman Çete, 2010 yılında mesleğe başlamıştı. Soruşturma sürecinde SPK Başkanı Mahmut Sütcü 20 Ekim'de görevden alındı. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma izni verildi ve Gönül 30 Eylül'de şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade verdi.

ESKİ SPK DAİRE BAŞKANINA GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski daire başkanı Erman Çete hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık, Erman Çete'nin mal varlığına da tedbir uygulanmasını talep etti.

2022'DE SPK'DAN AYRILDI

Erman Çete 2010 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nda Ortaklıklar Finansmanı Dairesi’nde mesleğe başladı. 2019-2021 yılları arasında aynı dairede Daire Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Daha sonra Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı görevinde bulundu. 2022 yılının Eylül ayında SPK'dan ayrıldı.

SPK BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI, ESKİ BAŞKAN İFADE VERDİ

Fon vurgununa yönelik soruşturma devam ederken, SPK Başkanı Mahmut Sütcü, 20 Ekim'de görevden alınmıştı. Mayıs 2026'da başkanlık koltuğuna oturan Sütçü'nün görevden alınmasından önce sağlık sorunları gerekçesiyle istifasını sunduğu belirtilmişti.

Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturması kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçlamaları için soruşturma izni vermişti. Gönül, 30 Eylül'de de soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade vermişti.