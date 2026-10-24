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İstanbul
Türkiye'nin gündemine oturan fon krizine yönelik soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında kritik bir isim hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski daire başkanı Erman Çete hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılık, Erman Çete'nin mal varlığına da tedbir uygulanmasını talep etti.
Erman Çete 2010 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nda Ortaklıklar Finansmanı Dairesi’nde mesleğe başladı. 2019-2021 yılları arasında aynı dairede Daire Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Daha sonra Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı görevinde bulundu. 2022 yılının Eylül ayında SPK'dan ayrıldı.
Fon vurgununa yönelik soruşturma devam ederken, SPK Başkanı Mahmut Sütcü, 20 Ekim'de görevden alınmıştı. Mayıs 2026'da başkanlık koltuğuna oturan Sütçü'nün görevden alınmasından önce sağlık sorunları gerekçesiyle istifasını sunduğu belirtilmişti.
Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturması kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçlamaları için soruşturma izni vermişti. Gönül, 30 Eylül'de de soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade vermişti.