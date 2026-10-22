Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 22 Ekim 2026 tarihli bülteninde Altınkılıç Gıda ve Süt Ticaret (ALKC) ve Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret AŞ (ANELE) paylarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin suç duyurusu ve işlem yasağı kararlarını açıkladı.

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HABERİN ÖZETİ SPK'dan ANELE'de 48, ALKLC'de 8 kişi hakkında suç duyurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Altınkılıç Gıda ve Anel Elektrik pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle toplamda 56 kişi hakkında suç duyurusu, işlem yasağı ve lisans iptali kararları aldı. SPK, Altınkılıç Gıda paylarındaki işlemler nedeniyle 8 kişi, Anel Elektrik paylarındaki işlemler nedeniyle ise 48 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Altınkılıç Gıda pay piyasasındaki işlemlerle ilgili 8 kişi hakkında Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı getirildi. Tera Portföy Yönetimi AŞ'ye, Altınkılıç Gıda payında kendi nam ve hesabına gerçekleştireceği işlemlerle sınırlı olmak üzere 2 yıl işlem yasağı uygulandı. Bülent Uygun, Ecem Tuğçe Akçay, Ethem Umut Beytorun, İbrahim Bekçi ve Okan Uzunoğlu’nun sahip oldukları tüm sermaye piyasası lisansları işlem yapma yasağı süresince iptal edildi. Suç duyurusu kararları 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında alındı.

ALTINKILIÇ'TA 8 ANEL ELEKTRİK'TE 48 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 22 Ekim 2026 tarihli ve 2026/73 sayılı haftalık bültenini yayımladı. Bültende, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ ile Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret AŞ pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemeler sonucunda alınan suç duyurusu, işlem yasağı ve lisans iptali kararları yer aldı. Kurul, Altınkılıç Gıda pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 8 kişi, Anel Elektrik pay piyasasındaki işlemler nedeniyle ise 48 kişi hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. İki şirketin pay piyasalarındaki işlemlere ilişkin kararlar kapsamında ayrıca 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı uygulanması ve bazı kişilerin sermaye piyasası lisanslarının iptal edilmesi kararlaştırıldı.

SPK, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ (ALKLC) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik incelemesini tamamladı. İnceleme sonucunda Bülent Uygun, Ecem Tuğçe Akçay, Emre Alkin, Erdin Özel, Ethem Umut Beytorun, Haldün Saffet İnal, İbrahim Bekçi ve Okan Uzunoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Kurul, söz konusu kişiler hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında işlem yapılmasını kararlaştırdı.

Altınkılıç Gıda pay piyasasındaki işlemlerde sorumluluğu bulunduğu belirtilen 8 kişi hakkında Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verildi. Karar kapsamında Tera Portföy Yönetimi AŞ’ye de Altınkılıç Gıda payında kendi nam ve hesabına gerçekleştireceği işlemlerle sınırlı olmak üzere 2 yıl işlem yasağı getirildi.

SPK, aynı inceleme kapsamında Bülent Uygun, Ecem Tuğçe Akçay, Ethem Umut Beytorun, İbrahim Bekçi ve Okan Uzunoğlu’nun sahip oldukları tüm sermaye piyasası lisanslarının işlem yapma yasağı süresince iptal edilmesine karar verdi.

SPK’nın bültende yer alan bir diğer kararı Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret AŞ (ANELE) pay piyasasına ilişkin oldu. Kurul, şirketin pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 48 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Suç duyurusu kararı verilen kişiler şöyle sıralandı:

"Abdülkadir Özkan, Adem Karatepe, Ahmet

Burak Akbulut, Ahmet Özcan, Ali Cesur, Anıl Tokat, Ayşe Seher Aydın, Bülent Uygun, Cem Gürkan Alpay, Ecem Tuğçe Akçay, Emir Münir Sarpyener, Emre Alkin, Emre Tezmen, Enes Yazıcı, Erdin Özel, Ethem Umut Beytorun, Evren Uçar, Fatma Nurcan Taşdelenler, Feryal Köker, Furkan Açar, Gül Ayşe Çolak, Haldün Saffet İnal, Halil İbrahim Ege, İbrahim Bekçi, İsa Coşkun, İsmail Erdem, Kadir Boy, Kerem Alkin, Mehmet Nuri Gökalp, Mehmet Selim Tunçbilek, Muhammed Yariz, Mustafa Zeki Kayahan, Müjdat Ede, Neda Soydan, Nilgül Sarıcalı, Oğuz Tezmen, Oğuzhan Özerkaya, Okan Uzunoğlu, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ömer Eryılmaz, Özgür Altan, Rüstem Karakaya, Sezai Bekgöz, Sibel Gökalp, Şemsihan Karaca, Tansu Sesli ve Yusuf Ege."