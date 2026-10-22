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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 14:31
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 14:39

Fon Koordinasyon Kurulu 7. toplantısını gerçekleştirildi! İşte tasfiye ödemelerinde son durum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında toplanan Fon Koordinasyon Kurulu, tasfiyedeki yatırım fonlarında toplam ödeme tutarının 49,7 milyar TL'ye ulaştığını duyurdu. Tasfiye sürecindeki fon sayısı 131’den 47’ye gerilerken, Hedef Portföy’e ait 18 fonun işlemleri tamamlanarak 10 bin 8 hesaba 8,9 milyar TL ödeme yapıldı. TBMM’de görüşülen kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte kalan 13 fonun ara ödemeleri hızlandırılacak ve süreç günlük olarak takip edilecek.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Fon Koordinasyon Kurulu 7. toplantısını gerçekleştirildi! İşte tasfiye ödemelerinde son durum
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 14:31
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 14:39

başkanlığında düzenlenen Yedinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin güncel veriler ve ödeme takvimi kamuoyuyla paylaşıldı.

HABERİN ÖZETİ

Fon Koordinasyon Kurulu 7. toplantısını gerçekleştirildi! İşte tasfiye ödemelerinde son durum

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında düzenlenen Yedinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin güncel veriler ve ödeme takvimi paylaşıldı.
Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'ye ait 31 fondan 18'inin tasfiye işlemleri 21 Ekim 2026 itibarıyla tamamlanarak 10.008 hesaba 8,9 milyar TL ödeme yapıldı.
Sürecin başından bu yana tasfiyedeki fon sayısı 131'den 47'ye düşerken, toplam 55.755 hesaba 49,7 milyar TL tutarında ayni ve nakdi ödeme gerçekleştirildi.
Tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve hukuki güvence altında yürütülmesini sağlayacak kanun teklifinin görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda devam ediyor.
Haksız kazançların geri alınmasına yönelik süreçler Adalet Bakanlığı, TMSF ve MASAK tarafından takip ediliyor.
Sürecin günlük takibi ve kurumlar arası eş güdümü sağlamak üzere Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Kutluhan Taşkın görevlendirildi.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'ye ait 31 fondan 18'inin tasfiye işlemleri 21 Ekim 2026 itibarıyla tamamlanarak 10 bin 8 hesaba toplam 8,9 milyar TL ödeme yapıldı.

Sürecin başından bu yana tasfiyedeki fon sayısı 131'den 47'ye düşerken, toplam 55 bin 755 hesaba 49,7 milyar TL tutarında ayni ve nakdi ödeme gerçekleştirildi.

Fon Koordinasyon Kurulu 7. toplantısını gerçekleştirildi! İşte tasfiye ödemelerinde son durum

HEDEF PORTFÖY TASFİYE SÜRECİ VE ÖDEME VERİLERİ

'nun (SPK) 15 Ekim 2026 tarihli kararı doğrultusunda tasfiye sürecine alınan Hedef Portföy fonlarına ilişkin son durum şu şekildedir:

HEDEF PORTFÖY TASFİYE TABLOSU

  • Toplam Fon Sayısı: 31 Fon
  • Tasfiyesi Tamamlanan Fon Sayısı: 18 Fon (21 Ekim 2026 İtibarıyla)
  • Ödeme Yapılan Hesap Sayısı: 10.008 Adet
  • Ödenen Toplam Tutar: 8,9 Milyar TL
  • Kalan Fon Sayısı: 13 Fon (Çalışmalar devam ediyor)

GENEL TASFİYE SÜRECİ VE TOPLAM BÜYÜKLÜK

, ile ilgili kurumların katılımıyla yürütülen genel tasfiye sürecinde ulaşılan toplam rakamlar şu şekilde kaydedildi:

GENEL TASFİYE PERFORMANSI

  • Başlangıçtaki Tasfiyedeki Fon Sayısı: 131 Fon
  • Mevcut Tasfiyedeki Fon Sayısı: 47 Fon
  • Toplam Ödeme Yapılan Hesap Sayısı: 55.755 Adet
  • Yapılan Toplam Ayni ve Nakdi Ödeme: 49,7 Milyar TL

YASAL DÜZENLEME VE DENETİM DÜZENEĞİ

Tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve hukuki güvence altında yürütülmesini sağlayacak kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri devam ediyor. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından kalan fonlara ait ara ödeme süreçleri hızlandırılacak.

Öte yandan, haksız kazançların geri alınmasına yönelik süreçler Adalet Bakanlığı, TMSF ve MASAK tarafından takip edilirken; sürecin günlük takibi ve kurumlar arası eş güdümü sağlamak üzere Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Kutluhan Taşkın görevlendirildi.

 

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ETİKETLER
#Adalet Bakanlığı
#hazine ve maliye bakanlığı
#cumhurbaşkanı yardımcısı
#sermaye piyasası kurulu
#Hedef Portföy Yönetim Şirketi
#Ekonomi
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