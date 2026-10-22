Fon Koordinasyon Kurulu 7. toplantısını gerçekleştirildi! İşte tasfiye ödemelerinde son durum

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında düzenlenen Yedinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin güncel veriler ve ödeme takvimi kamuoyuyla paylaşıldı.
Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'ye ait 31 fondan 18'inin tasfiye işlemleri 21 Ekim 2026 itibarıyla tamamlanarak 10 bin 8 hesaba toplam 8,9 milyar TL ödeme yapıldı.
Sürecin başından bu yana tasfiyedeki fon sayısı 131'den 47'ye düşerken, toplam 55 bin 755 hesaba 49,7 milyar TL tutarında ayni ve nakdi ödeme gerçekleştirildi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 15 Ekim 2026 tarihli kararı doğrultusunda tasfiye sürecine alınan Hedef Portföy fonlarına ilişkin son durum şu şekildedir:
HEDEF PORTFÖY TASFİYE TABLOSU
Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurumların katılımıyla yürütülen genel tasfiye sürecinde ulaşılan toplam rakamlar şu şekilde kaydedildi:
GENEL TASFİYE PERFORMANSI
Tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve hukuki güvence altında yürütülmesini sağlayacak kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri devam ediyor. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından kalan fonlara ait ara ödeme süreçleri hızlandırılacak.
Öte yandan, haksız kazançların geri alınmasına yönelik süreçler Adalet Bakanlığı, TMSF ve MASAK tarafından takip edilirken; sürecin günlük takibi ve kurumlar arası eş güdümü sağlamak üzere Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Kutluhan Taşkın görevlendirildi.