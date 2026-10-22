Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında düzenlenen Yedinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin güncel veriler ve ödeme takvimi kamuoyuyla paylaşıldı.

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HABERİN ÖZETİ Fon Koordinasyon Kurulu 7. toplantısını gerçekleştirildi! İşte tasfiye ödemelerinde son durum Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında düzenlenen Yedinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin güncel veriler ve ödeme takvimi paylaşıldı. Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'ye ait 31 fondan 18'inin tasfiye işlemleri 21 Ekim 2026 itibarıyla tamamlanarak 10.008 hesaba 8,9 milyar TL ödeme yapıldı. Sürecin başından bu yana tasfiyedeki fon sayısı 131'den 47'ye düşerken, toplam 55.755 hesaba 49,7 milyar TL tutarında ayni ve nakdi ödeme gerçekleştirildi. Tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve hukuki güvence altında yürütülmesini sağlayacak kanun teklifinin görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda devam ediyor. Haksız kazançların geri alınmasına yönelik süreçler Adalet Bakanlığı, TMSF ve MASAK tarafından takip ediliyor. Sürecin günlük takibi ve kurumlar arası eş güdümü sağlamak üzere Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Kutluhan Taşkın görevlendirildi.

Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'ye ait 31 fondan 18'inin tasfiye işlemleri 21 Ekim 2026 itibarıyla tamamlanarak 10 bin 8 hesaba toplam 8,9 milyar TL ödeme yapıldı.

Sürecin başından bu yana tasfiyedeki fon sayısı 131'den 47'ye düşerken, toplam 55 bin 755 hesaba 49,7 milyar TL tutarında ayni ve nakdi ödeme gerçekleştirildi.

HEDEF PORTFÖY TASFİYE SÜRECİ VE ÖDEME VERİLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 15 Ekim 2026 tarihli kararı doğrultusunda tasfiye sürecine alınan Hedef Portföy fonlarına ilişkin son durum şu şekildedir:

HEDEF PORTFÖY TASFİYE TABLOSU

Toplam Fon Sayısı: 31 Fon

31 Fon Tasfiyesi Tamamlanan Fon Sayısı: 18 Fon (21 Ekim 2026 İtibarıyla)

18 Fon Ödeme Yapılan Hesap Sayısı: 10.008 Adet

10.008 Adet Ödenen Toplam Tutar: 8,9 Milyar TL

8,9 Milyar TL Kalan Fon Sayısı: 13 Fon (Çalışmalar devam ediyor)

GENEL TASFİYE SÜRECİ VE TOPLAM BÜYÜKLÜK

Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurumların katılımıyla yürütülen genel tasfiye sürecinde ulaşılan toplam rakamlar şu şekilde kaydedildi:

GENEL TASFİYE PERFORMANSI

Başlangıçtaki Tasfiyedeki Fon Sayısı: 131 Fon

131 Fon Mevcut Tasfiyedeki Fon Sayısı: 47 Fon

47 Fon Toplam Ödeme Yapılan Hesap Sayısı: 55.755 Adet

55.755 Adet Yapılan Toplam Ayni ve Nakdi Ödeme: 49,7 Milyar TL

YASAL DÜZENLEME VE DENETİM DÜZENEĞİ

Tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve hukuki güvence altında yürütülmesini sağlayacak kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri devam ediyor. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından kalan fonlara ait ara ödeme süreçleri hızlandırılacak.

Öte yandan, haksız kazançların geri alınmasına yönelik süreçler Adalet Bakanlığı, TMSF ve MASAK tarafından takip edilirken; sürecin günlük takibi ve kurumlar arası eş güdümü sağlamak üzere Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Kutluhan Taşkın görevlendirildi.