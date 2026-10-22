Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 14:25
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 14:31

Emekli astsubay kardeşlerin kavgası kanlı bitti! İzmir’de aile faciası

İzmir’de dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre emekli astsubay olduğu öğrenilen iki kardeş arasında çıkan tartışma, gerilimin büyümesiyle kavgaya dönünce ağabey silahıyla kardeşini vurarak katletti.

Avatar
Editor
 Asya Güney
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Emekli astsubay kardeşlerin kavgası kanlı bitti! İzmir’de aile faciası
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 14:25
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 14:31

’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Emekli Bilgetekin G. (65) ile kardeşi emekli astsubay Ali Aytekin G. (62) arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya döndü.  Gerilimin alevlenmesiyle Bilgetekin G. tabancasını ateşleyerek kardeşini vurdu.

HABERİN ÖZETİ

Emekli astsubay kardeşlerin kavgası kanlı bitti! İzmir’de aile faciası

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
İzmir Çiğli'de emekli astsubay Bilgetekin G., tartıştığı kardeşi emekli astsubay Ali Aytekin G.'yi tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, emekli astsubaylar Bilgetekin G. ve Ali Aytekin G. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yaşandı.
Bilgetekin G., tabancasını ateşleyerek kardeşi Ali Aytekin G.'yi vurdu.
Vurulan Ali Aytekin G. olay yerinde hayatını kaybetti.
Şüpheli Bilgetekin G. suç aletiyle birlikte yakalandı.
Hayatını kaybeden Ali Aytekin G.'nin psikolojik sorunları olduğu, alkol aldığı ve sosyal medyadan ağabeyine hakaret ettiği iddia edildi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Emekli astsubay kardeşlerin kavgası kanlı bitti! İzmir’de aile faciası

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Kurşunun kendisine isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığılan Ali Aytekin, G. orada hayatını kaybetti. Şüpheli ise olay sonrası suç aletiyle birlikte yakalandı.

Emekli astsubay kardeşlerin kavgası kanlı bitti! İzmir’de aile faciası

PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI İDDİASI

Öte yandan Ali Aytekin G.'nin psikolojik sorunları olduğu, sürekli alkol aldığı ve sosyal medya üzerinden ağabeyi Bilgetekin G.'ye hakaret ettiği iddia edildi.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elektronik sigara çocuklarda bağımlılık yapar mı? Uzmanlar bu risklere dikkat çekiyor
Elon Musk geleceğin para birimini açıkladı: Dolar, nakit, banka hesaplarını unutun!
Numan Kurtulmuş ile Lüksemburg Temsilciler Başkanından ortak açıklamalar
ETİKETLER
#izmir
#astsubay
#çiğli
#Bilgetekin G
#Ali Aytekin G
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.