İzmir Çiğli’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Emekli astsubay Bilgetekin G. (65) ile kardeşi emekli astsubay Ali Aytekin G. (62) arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Gerilimin alevlenmesiyle Bilgetekin G. tabancasını ateşleyerek kardeşini vurdu.

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HABERİN ÖZETİ Emekli astsubay kardeşlerin kavgası kanlı bitti! İzmir’de aile faciası İzmir Çiğli'de emekli astsubay Bilgetekin G., tartıştığı kardeşi emekli astsubay Ali Aytekin G.'yi tabancayla vurarak öldürdü. Olay, emekli astsubaylar Bilgetekin G. ve Ali Aytekin G. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yaşandı. Bilgetekin G., tabancasını ateşleyerek kardeşi Ali Aytekin G.'yi vurdu. Vurulan Ali Aytekin G. olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli Bilgetekin G. suç aletiyle birlikte yakalandı. Hayatını kaybeden Ali Aytekin G.'nin psikolojik sorunları olduğu, alkol aldığı ve sosyal medyadan ağabeyine hakaret ettiği iddia edildi.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Kurşunun kendisine isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığılan Ali Aytekin, G. orada hayatını kaybetti. Şüpheli ise olay sonrası suç aletiyle birlikte yakalandı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI İDDİASI

Öte yandan Ali Aytekin G.'nin psikolojik sorunları olduğu, sürekli alkol aldığı ve sosyal medya üzerinden ağabeyi Bilgetekin G.'ye hakaret ettiği iddia edildi.