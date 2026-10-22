Emekli astsubay kardeşlerin kavgası kanlı bitti! İzmir’de aile faciası

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İzmir Çiğli’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Emekli astsubay Bilgetekin G. (65) ile kardeşi emekli astsubay Ali Aytekin G. (62) arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Gerilimin alevlenmesiyle Bilgetekin G. tabancasını ateşleyerek kardeşini vurdu.
Kurşunun kendisine isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığılan Ali Aytekin, G. orada hayatını kaybetti. Şüpheli ise olay sonrası suç aletiyle birlikte yakalandı.
Öte yandan Ali Aytekin G.'nin psikolojik sorunları olduğu, sürekli alkol aldığı ve sosyal medya üzerinden ağabeyi Bilgetekin G.'ye hakaret ettiği iddia edildi.