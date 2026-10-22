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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 13:54
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 13:56

Elon Musk geleceğin para birimini açıkladı: Dolar, nakit, banka hesaplarını unutun!

Elon Musk, gelecekte para birimlerinin dolar yerine watt, kütle ve enerji gibi fiziksel ölçütlerle değerlendirilebileceğini savundu. İşte tüm detaylar...

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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Elon Musk geleceğin para birimini açıkladı: Dolar, nakit, banka hesaplarını unutun!
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 13:54
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 13:56

, gelecekte ekonomik değerin dolar yerine enerji, güç ve kütle gibi ölçütlerle belirleneceğini savundu. ve CEO'su, robotik alanındaki ilerlemeler ve uzay araştırmalarının geleneksel para birimlerinin önemini azaltacağına inanıyor.

Musk, biyografi yazarı Walter Isaacson ile The Builders podcast yayınında yaptığı konuşmada, birden fazla gezegende yaşayan bir uygarlığın ekonomik değeri ölçmek için farklı bir sistem benimseyeceğini dile getirdi.

"Para biriminin temel fizik ölçütleriyle ölçüleceğini düşünüyorum" diyen Musk, gelecekte watt ve tonaj gibi ölçülerin ekonomik değer belirlemede kullanılacağını ifade etti.

Musk'ın öngörüsü, günümüzde mal ve hizmetlerin fiyatlandırılmasında, çalışanların ücretlerinin belirlenmesinde ve varlıkların alım satımında ortak ölçüt olarak kullanılan ABD dolarının gelecekteki rolünü tartışmaya açtı.

Elon Musk geleceğin para birimini açıkladı: Dolar, nakit, banka hesaplarını unutun!

ABD’NİN ULUSAL BORCU İÇİN YAPAY ZEKA VE ROBOTLARI İŞARET ETTİ

Musk, yapay zeka ve robotik teknolojilerinin ABD'nin giderek büyüyen ulusal borcunu çözmek için tek uygulanabilir seçenek olduğunu da savundu. Trump yönetiminde 2025 yılında 130 gün boyunca özel hükümet çalışanı olarak görev yapan Musk, borç sorununa ilişkin değerlendirmesini paylaştı.

"Ulusal borcu çözmemizin tek yolunun yapay zeka ve robotlar olduğu sonucuna vardım" diyen Musk, harcamaların azaltılmasını açığın kapatılması için gerçekçi bir yöntem olarak görmediğini belirtti.

ABD'nin ulusal borcu Ağustos 2026'da 40 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı. Musk, ABD hükümetinin borcu kontrol altına almak için yeterince kapsamlı harcama kesintileri yapmasının siyasi direnç nedeniyle mümkün olmayacağını öne sürdü.

Elon Musk geleceğin para birimini açıkladı: Dolar, nakit, banka hesaplarını unutun!

MUSK, SERVETİNİN GELECEK NESİLLERDE AZALMASINI BEKLİYOR

Elon Musk kişisel servetinin de gelecek nesiller boyunca önemli ölçüde azalacağını öngörüyor. Milyarder iş insanı, vergilerin zaman içinde servetini aşındıracağını ve soyundan gelenlerin mevcut varlığının yalnızca küçük bir bölümüne sahip olacağını söyledi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk'ın net serveti yaklaşık 921 milyar dolar olarak hesaplandı. Büyük bölümü Tesla ve SpaceX'teki ortaklık paylarından oluşuyor. Musk, sahip olduğu payların her iki şirketteki kontrolünü korumasına yardımcı olduğunu belirtiyor.

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#elon musk
#SpaceX
#tesla
#abd doları
#Walter Isaacson
#Ekonomi
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