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Ekonomi
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 05:21
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 05:21

TOKİ’den işçilere özel konut projesi: Bu yıl toplam 255 bin konut teslim edilecek

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı M. Levent Sungur, TBMM KİT Komisyonu'nda yaptığı açıklamada dar gelirli vatandaşların yanı sıra sanayi ve turizm çalışanlarına yönelik yeni konut modelleri geliştirildiğini müjdeledi. Sungur, bu yıl sonuna kadar 255 bin konutun teslim edilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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TOKİ’den işçilere özel konut projesi: Bu yıl toplam 255 bin konut teslim edilecek
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 05:21
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 05:21

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu’nda sunum yapan Başkanı Mustafa Levent Sungur, çalışan kesimin barınma ihtiyacına yönelik yeni hamleleri duyurdu. Turizm yatırımcılarının çalışanları için konut projelerini değerlendirdiğini belirten Sungur, sanayi sektöründeki işçiler için de özel projeler geliştirdiklerini ve bu modelleri ülke genelinde yaygınlaştıracaklarını ifade etti.

Sungur, sosyal konut projelerinde yaşanan bazı gecikmelerin temel sebebinin ise özellikle , ve gibi illerde uygun arsa temininde yaşanan güçlükler olduğunu vurguladı.

TOKİ’den işçilere özel konut projesi: Bu yıl toplam 255 bin konut teslim edilecek

BU YIL 255 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK

TOKİ’nin konut üretimindeki payının yüzde 11,7’ye yükseldiğini belirten Sungur, yürütülen inşaat çalışmaları ve teslimat hedefleri hakkında rakamları paylaştı.

Yılın ilk dokuz ayında 135 bin 892 konutun teslim edildiğini, yıl sonuna kadar yaklaşık 119 bin konutun daha tamamlanacağını açıkladı. 

TOKİ’nin son 22 yılda 1 milyon 770 bin konut ürettiğini belirten Sungur, ülke genelinde 1.246 şantiyede 279 bin konut ve sosyal donatının yapımının sürdüğünü bildirdi.

TOKİ’nin ülke genelindeki toplam konut üretimindeki payının yüzde 9 seviyesinden yüzde 11,7’ye yükseldiğini kaydeden Sungur, ilk el konut satışlarındaki payının da yüzde 12,5’e ulaştığını ve bu yılın sonunda 255 bin konutun teslim edilmesiyle yaklaşık 1 milyon vatandaşın güvenli ve sağlıklı konutlarda yaşamaya başlayacağını ifade etti.

TOKİ’den işçilere özel konut projesi: Bu yıl toplam 255 bin konut teslim edilecek

İNDİRİM KAMPANYASINDAN 11 MİLYAR TL'LİK BORÇ KAPATILDI

TOKİ'nin finansal ve sosyal destek uygulamalarına ilişkin detayları da aktaran Levent Sungur, yüzde 25 indirim kampanyasına 12 bin 615 konut alıcısının başvurduğunu ve 11 milyar 40 milyon liralık borç bakiyesinin kapatıldığını bildirdi.

Ayrıca 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da planlanan kiralık konut projesine yoğun ilgi gösterildiğini belirten Sungur, ilk etaptaki 1.071 kiralık konut için 201 bin 480 başvuru alındığını, kiralık konut modelinin diğer büyükşehirlerde de uygulamaya alınacağını kaydetti.

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ETİKETLER
#muğla
#Antalya
#Mersin
#toki
#Mustafa Levent Sungur
#Ekonomi
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