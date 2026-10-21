İstanbul 1071 TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek 2026? TOKİ kiralık konut kurası ne zaman açıklanacak, bu ay çekilecek mi?

TOKİ ile işbirliği içerisinde hayata geçirilen Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde ilk aşamanın tamamlandığını sosyal medya hesabından duyuran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurusunda şu ifadelere yer verdi " Başvuruları topladık, şimdi inceleme süreci başlıyor."

10 bin TL'den başlayan tutarlar karşılığında kiralanabilecek olan evler gruplarına göre 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 şeklinde olacak. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuğu olan ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edileceği bildirildi. Peki TOKİ Kiralık Sosyal Konut Projesi kurası ne zaman çekilecek? İşte ayrıntılar...

TOKİ KONUT KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "Koşulları sağlayan vatandaşlarımız arasından 1071 konutun sahiplerini ekim ayında kurayla belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hayata geçirilen Kiralık Sosyal Konut sisteminden İstanbul'da hane geliri 100 bin liranın altında olan, tapuda üzerine evi bulunmayan, 18 yaşından büyük, evli ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bireyler faydalanabilecek. Tüm bunların yanında son bir yıldır kesintisiz bir şekilde İstanbul'da ikamet etme şartı da aranacak.

TOKİ KİRALIK KONUTLARIN KİRA BEDELİ NE KADAR OLACAK?

10 bin TL'den başlayan tutarlar karşılığında kiralanabilecek olan evler gruplarına göre 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 şeklinde olacak. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuğu olan ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edileceği bildirildi.

1+1 konutlar için kira bedeli 10 bin lira, 2+1 konut için 12 bin liradan başlayan tutarlar belirlenirken daha çok odalı 3+1 daireler için tutar 15 bin ve son olarak 4+1 daireler için 18 bin liradan başlayacak şekilde belirlendi.