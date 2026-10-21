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Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 09:36

İstanbul 1071 TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek 2026? TOKİ kiralık konut kurası ne zaman açıklanacak, bu ay çekilecek mi?

TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? sorusu Sosyal Konut Projesi'ne başvuru yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Toplu Konut İdaresi Bakanlığı'nın "Kiralık Sosyal Konut Projesi"nde başvuru aşamaları tamamlandı. İnceleme sürecinin ardından gerekli koşulları sağlayan vatandaşlar arasından hak sahiplerini belirlemek adına kura çekilecek. 10 bin liradan başlayan tutarlar karşılığında kiralanacak konutlar, gruplara göre 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 şeklinde olacak. 7 Ekim itibarıyla kuranın Ekim 2026 içinde yapılacağı duyuruldu ancak kesin kura günü ve saati ilan edilmedi. Peki İstanbul 1071 kiralık TOKİ konut kurası ne zaman? TOKİ Kiralık Sosyal Konut Projesi kurası hangi gün çekilecek?

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
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İstanbul 1071 TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek 2026? TOKİ kiralık konut kurası ne zaman açıklanacak, bu ay çekilecek mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 09:36

ile işbirliği içerisinde hayata geçirilen Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde ilk aşamanın tamamlandığını sosyal medya hesabından duyuran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı duyurusunda şu ifadelere yer verdi " Başvuruları topladık, şimdi inceleme süreci başlıyor."

10 bin TL'den başlayan tutarlar karşılığında kiralanabilecek olan evler gruplarına göre 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 şeklinde olacak. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuğu olan ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edileceği bildirildi. Peki TOKİ Kiralık Sosyal Konut Projesi kurası ne zaman çekilecek? İşte ayrıntılar...

İstanbul 1071 TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek 2026? TOKİ kiralık konut kurası ne zaman açıklanacak, bu ay çekilecek mi?

TOKİ KONUT KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "Koşulları sağlayan vatandaşlarımız arasından 1071 konutun sahiplerini ekim ayında kurayla belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz." ifadelerine yer verdi. 
500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hayata geçirilen Kiralık Sosyal Konut sisteminden 'da hane geliri 100 bin liranın altında olan, tapuda üzerine evi bulunmayan, 18 yaşından büyük, evli ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bireyler faydalanabilecek. Tüm bunların yanında son bir yıldır kesintisiz bir şekilde İstanbul'da ikamet etme şartı da aranacak.

İstanbul 1071 TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek 2026? TOKİ kiralık konut kurası ne zaman açıklanacak, bu ay çekilecek mi?

TOKİ KİRALIK KONUTLARIN KİRA BEDELİ NE KADAR OLACAK?

10 bin TL'den başlayan tutarlar karşılığında kiralanabilecek olan evler gruplarına göre 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 şeklinde olacak. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuğu olan ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edileceği bildirildi. 
1+1 konutlar için kira bedeli 10 bin lira, 2+1 konut için 12 bin liradan başlayan tutarlar belirlenirken daha çok odalı 3+1 daireler için tutar 15 bin ve son olarak 4+1 daireler için 18 bin liradan başlayacak şekilde belirlendi.

 

ETİKETLER
#İstanbul
#murat kurum
#toki
#500 bin sosyal konut projesi
#Kiralık Sosyal Konut Projesi
#Ekonomi
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