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Politika
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 13:45
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 14:13

Numan Kurtulmuş ile Lüksemburg Temsilciler Başkanından ortak açıklamalar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Lüksemburg Temsilciler Başkanı Claude Wiseler ile ortak açıklamalarda bulundu. Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye ve Libya Mutabakatı ile ilgili önemli cevaplar verdi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 13:45
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 14:13

, Temsilciler Başkanı Wiseler ile ortak basın toplantısı düzenledi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "(Türkiye-Libya Deniz Mutabakatı) Bu anlaşma herhangi 3’üncü bir ülkeye karşı yapılan bir anlaşma değildir." dedi.

HABERİN ÖZETİ

Numan Kurtulmuş ile Lüksemburg Temsilciler Başkanından ortak açıklamalar

Bilgi Okunma süresi 5 saniyeye düşürüldü.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Lüksemburg Temsilciler Başkanı Wiseler ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu.
Bilgi Okunma süresi 5 saniyeye düşürüldü.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

(Terörsüz Türkiye süreci) Meclis’te yasanın gerektirdiği İzleme Kurulu kurulacak. Önümüzdeki günlerde bu konu ete kemiğe bürünür. Her şey tıkır tıkır ilerliyor.

FON CEVABI

Fon konusunda kim haksız kazanç sağladıysa, arsızlık ve hırsızlık yaptıysa hepsinden hesap sorulmalıdır.

LİBYA MUTABAKATI

Libya mutabakatı Libya meclisinde yasalaştı. Ben de dün değerli mevkidaşımı Libya Meclis Başkanı'nı arayarak bu hızlı ve güçlü destekleri dolayısıyla teşekkür ettim. Bu anlaşma herhangi bir üçüncü ülkeye karşı yapılmış bir anlaşma değildir. Türkiye'nin ve Libya'nın Akdeniz'deki deniz yetki alanlarındaki egemenlik haklarını koruma altına alacak olan bir anlaşmadır.

Her iki ülke için de hayırlı olsun. Akdeniz'deki barışın tesis edilmesi bakımından önemli bir vesile olsun diye temenni ediyorum. Bir kere daha Libya'lı mevkidaşım, değerli meclis başkanı başta olmak üzere Libya meclisinin değerli bütün mensuplarına da şükranlarımızı bir kere daha ifade etmek istiyorum. Uluslararası ilişkilerde böyle şeyler olur. Siz bir anlaşma yaparsanız başkası karşı çıkabilir. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Herhangi birisinin bu konuyla ilgili söyleyeceği görüşleri tabii ki dinleriz ama sonuçta adım atılmıştır. Hem Türkiye hem Libya kendi egemenlik haklarının gerektirdiği konularda yoğunlaşacak ve çalışmalarını sürdürecektir.

FRANSA'DA ARTAN ŞİDDET OLAYLARI

Lüksemburg Temsilciler Başkanı Wiseler, Fransa'da yaşanan olaylarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Yani Lüksemburg'la ilgili bir soru değil ama tabii ki diğer ülkelerde gerçekleşen durumlar, tabii ki ekonomik durum, buna yönelik baskılar, tabii ki petrol fiyatlarının, bazı ülkelerdeki konut fiyatlarının artıyor olması sosyal anlamda birçok soruna neden oluyor.

Belki sosyal arka plana da bakmak gerekiyor. Hani insanların sosyal olarak, ekonomik olarak nasıl yaşadığına bakmak lazım. Siyasetçiler olarak bizim gelecekte yapmamız gereken şey var. Hem Lüksemburg'da hem de diğer ülkelerde.

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#numan kurtulmuş
#tbmm başkanı
#Lüksemburg
#Politika
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