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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 14:20
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 15:01

A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi! İlk sözleri dikkat çekti

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın milli takımın herkesin desteğine ihtiyacı olduğunu belirterek ''Burada kulüpçülük olmaz. Burası her yerin üstündedir.'' dedi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 14:20
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 15:01

resmen 'nın teknik direktörü oldu. Yalçın için TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda imza töreni düzenlendi. 22 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te başlayan törende TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da bulundu.

HABERİN ÖZETİ

A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi! İlk sözleri dikkat çekti

Bilgi Okunma süresi 8 saniyeye düşürüldü.
Sergen Yalçın'ın A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü olduğu ve açıklamalarda bulunduğu bildirildi.
Sergen Yalçın resmen A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü oldu.
Sergen Yalçın açıklamalarda bulunuyor.
Bilgi Okunma süresi 8 saniyeye düşürüldü.
A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi! İlk sözleri dikkat çekti

Törende konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün A Milli Takımı'nın geleceği adına önemli bir adım atıldığını ve yeni bir dönemin başlangıcını gerçekleştirdiklerini belirtti.

İbrahim Hacıosmanoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Sözlerime, karşılıklı saygı ve dostluk çerçevesinde yollarımızı ayırdığımız Vincenzo Montella'ya teşekkür ederek başlamak istiyorum. Milli takımımıza bugüne kadar sağladığı katkılar için kendisine şükranlarımı sunuyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum. Bugün 5 yıl aradan sonra A Milli Takımımızı yeniden bir Türk teknik direktöre emanet etmenin sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Sergen Yalçın, herkesin yakından tanıdığı Türk futbolunun yetiştirdiği en değerli isimlerden biridir.

A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi! İlk sözleri dikkat çekti

''KARİYERİ DE KENDİSİ DE GÜÇLÜ''

Futbolculuk kariyeri, teknik direktörlük tecrübesi, oyun bilgisi ve liderlik vasıflarıyla bu görevin sorumluluğunu üstlenecek güçlü bir isimdir. Bugün kendisi, yıllar içinde edindiği bilgisini, tecrübesini ve birikimini A Milli Takımımızın başarısı için kullanacaktır. Sergen Hocamızın Türk futbolunu ve futbolcularımızı yakından tanıması, oyuncularımızın yeteneklerini, karakterlerini ve gelişim potansiyellerini iyi bilmesi, hedeflerimize ulaşma yolunda önemli bir avantajımız olacaktır. Bu tercihin temelinde yalnızca teknik yeterlilik değil aynı zamanda millî sorumluluk bilinci ve ortak hedeflere duyulan inanç vardır. Hocamızın bu görevi kabul ederken maddi konuları ön plana çıkarmaması, milli takımımıza duyduğu bağlılığın ve ülkemize hizmet etme arzusunun önemli bir göstergesidir. Çünkü bizim için milli takım, her türlü kişisel beklentinin üzerindedir.

Söz konusu Ay-yıldızlı forma olduğunda önceliğimiz; ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, milletimize gurur yaşatmak ve ortak hedefler etrafında kenetlenmektir. Hedefimiz günü kurtarmak değil, kalıcı başarılar elde eden, uluslararası arenada söz sahibi bir milli takım oluşturmaktır. Elbette başarı, tek bir kişinin değil; teknik heyetimizin, futbolcularımızın, Federasyonumuzun ve taraftarlarımızın ortak emeğinin sonucudur. Hep birlikte sorumluluk alacak aynı hedef doğrultusunda çalışacak ve milli takımımızı daha ileriye taşıyacağız. İnanıyoruz ki birlik varsa güç, istikrar varsa gelişim, ortak hedef varsa başarı vardır. Sergen Hocamızın bilgi ve tecrübesiyle futbolcularımızın potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkaracağına ve milli takımımızı hedeflerine taşıma yolunda önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kıymetli hocamıza bu onurlu görevinde başarılar diliyorum. İnanıyorum ki milli takımımız, milletimize büyük sevinçler yaşatacak ve bayrağımızı uluslararası arenada gururla dalgalandıracaktır. Sergen Hocamıza bir kez daha hoş geldiniz diyor, bu anlaşmanın kendisi, Federasyonumuz ve Türk futbolu adına hayırlı olmasını diliyorum.''

A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi! İlk sözleri dikkat çekti

''SÜLEYMAN SEBA DÖNEMİNDEN BERİDİR ÇİZGİSİ VARDI''

Hacıosmanoğlu, İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın hakkının yenmemesi gerektiğini belirterek, "Çalıştığı sürece içerisinde Türk futbolunun gelişiminde başarılar elde etti. Ona teşekkür ediyorum. Bu süreçte yabancı hoca da getirebilirdik. Ama Türk Milli Takımı'nın elbette Türk'ün çalıştırmasının gururunu yaşıyoruz diye söyledim. Baktığınız zaman 6-7 liste yapıp, hoca adayını herkes koydu. Bu listelerin hiçbirinde Sergen Yalçın yoktu. Onun adamlığına, delikanlılığına güveniyorum. Zekası başka bir şey. Zekasıyla çalışkanlığıyla birleştirirse ben inanıyorum ki onlarla beraber hem hocalık hem de ağabeylik yaparak, üstün başarıla yaşayacağına inandığım için direkt kendisiyle konuştuk. O da 'Bu gurur bana yeter' dedi. Allah ona da yardımcı olsun. Daha çok çalışarak, Sergen Yalçın'ın kim olduğunu herkese gösterirsin, tek dileğim o. Bütün sorumluluk kendinde. Kendi adına o mücadeleyi vermesini istiyorum. Elbette ki milli takımın teknik direktörü olmak onun gururu, sorumluluğu başka bir şeydir. Bazı insanlar konuşabilir. Hayatla ilgili taşıdığı sorumluluğu biliyorum, karakterini biliyorum. 17 yaşındayken Süleyman Seba döneminden beri bir çizgisi vardı. Allah kalbine göre versin. Hep beraber çok çalışmamızı lazım. Bizim de görevimiz saha dışında onu rahat çalışacak imkanı sunmak. Başaracağına sonsuz inancım var" şeklinde konuştu.

''KARİYERİMİN EN ÖNEMLİ GÜNÜ''

Sergen Yalçın ise yeni görevi için şunları söyledi:

"Biliyorsunuz ki, futbolculuk dönemimde de ay-yıldızlı formayı taşıdım. Bugün kariyerimin en önemli günü. Çünkü hepimizin değerini üstümde taşıyorum: Ay-yıldız. İnşallah ülkemiz için hayırlı bir görev olur. Herkese ihtiyacımız var. Halkımıza, size. Umarım çok güzel günler bizimle olur."

"TÜRK HOCA OLMASI ÖNEMLİ"

"Görünen şu ki, hocanın Türk olması çok önemli. Çünkü oyuncularımız da Türk. O duyguyu ve heyecanı oyuncularla çok kolay paylaşacağımızı düşünüyorum. Milli takım kapısı herkese açık olacak. Oyuncularla ilgili, benimle ilgili. Şeffaf ve açık olacağız. Herkes rahat olabilir."

"BURADA KULÜPÇÜLÜK OLMAZ"

"Milli takım çok farklı bir yer. Kemik oyuncularımız, performans oyuncularımız ve genç oyuncularımız var. buradan yola çıkarak en doğru tercihi yapacağız. Herkesin bilmesi gereken şu: En kısa yoldan başarıya nasıl gideriz, onun peşinden koşacağız. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası, hedefimiz bu. Bütün halkı milli takım arkasında toplamaya çalışacağız. Burada kulüpçülük olmaz. Burası her yerin üstündedir. Birlik-beraberlik, duygu, heyecan... Ben de heyecanlıyım. Kolay bir şey değil. Halkın teknik direktörü olmak... Halk bizim arkamızda olacak, siz bizim arkamızda olacaksınız. Biz de istenen başarıyı vereceğiz."

A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi! İlk sözleri dikkat çekti

BERKE ÖZER KONUSU

Berke Özer ile ilgili bizden önce yaşanan bir sorun olmuş. Oyuncular, zaman zaman hata yapabilir. Berke ile konuştum, gelmek için can atıyor. Bunlar genç arkadaşlarımız. Onları buraya tekrar kazandırmak da bizim görevimiz.

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ETİKETLER
#sergen yalçın
#Futbol
#A Milli Futbol Takımı
#Spor
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