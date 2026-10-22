Sergen Yalçın'ın maaşı belli oldu! 'Para konuşmadım' demişti

Türk futbolunda heyecana sebep olan gelişmede gözler A Milli Takım’ın yeni patronu Sergen Yalçın’a çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Vincenzo Montella’nın ayrılığı sonrası 53 yaşındaki başarılı teknik adamla 4 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Anlaşmanın ardından futbolseverlerin en çok merak ettiği konu ise tecrübeli çalıştırıcının kazanacağı ücret oldu.

"MAAŞ KONUŞMADIM" DEMİŞTİ

İmza öncesinde kulisleri hareketlendiren sürece dair ilk değerlendirmeyi yapan Sergen Yalçın, maddi konuları ikinci plana attığını vurgulamıştı. Anlaşma sağlandığını doğrulayan 53 yaşındaki çalıştırıcı, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Daha maaşımı bile konuşmadım. Anlaştık 4 sene. Çok önemli değil bu konular milli takım olduğunda."

YILLIK 2.5 MİLYON EURO KAZANACAK İDDİASI

Yalçın'ın bu açıklamalarının ardından federasyon kanadından sızan son kulis bilgileri, sözleşmenin mali detaylarını gün yüzüne çıkardı. Gelen bilgilere göre; Sergen Yalçın, A Milli Takım'daki 4 yıllık görevi süresince yıllık 2.5 milyon euro kazanacak.

İMZA TÖRENİ PROGRAMI BELLİ OLDU

A Milli Takım'ın yeni dönemini resmileştirecek imzalar için geri sayım başladı. Tecrübeli teknik direktör Sergen Yalçın için bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri (Riva)’nda saat 14:00’te resmi imza töreni düzenlenecek. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun da bizzat katılacağı törende, yeni dönemin yol haritası ve hedefleri kamuoyuyla paylaşılacak.