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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 11:53

Sergen Yalçın'ın maaşı belli oldu! 'Para konuşmadım' demişti

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın getirildi. TFF ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varan deneyimli çalıştırıcının alacağı yıllık ücret ve imza törenine dair detaylar netleşti. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Sergen Yalçın'ın maaşı belli oldu! 'Para konuşmadım' demişti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 11:53

Türk futbolunda heyecana sebep olan gelişmede gözler ’ın yeni patronu ’a çevrildi. (TFF), Vincenzo Montella’nın ayrılığı sonrası 53 yaşındaki başarılı teknik adamla 4 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Anlaşmanın ardından futbolseverlerin en çok merak ettiği konu ise tecrübeli çalıştırıcının kazanacağı ücret oldu.

Sergen Yalçın'ın maaşı belli oldu! 'Para konuşmadım' demişti

"MAAŞ KONUŞMADIM" DEMİŞTİ

İmza öncesinde kulisleri hareketlendiren sürece dair ilk değerlendirmeyi yapan Sergen Yalçın, maddi konuları ikinci plana attığını vurgulamıştı. Anlaşma sağlandığını doğrulayan 53 yaşındaki çalıştırıcı, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Daha maaşımı bile konuşmadım. Anlaştık 4 sene. Çok önemli değil bu konular milli takım olduğunda."

Sergen Yalçın'ın maaşı belli oldu! 'Para konuşmadım' demişti

YILLIK 2.5 MİLYON EURO KAZANACAK İDDİASI

Yalçın'ın bu açıklamalarının ardından federasyon kanadından sızan son kulis bilgileri, sözleşmenin mali detaylarını gün yüzüne çıkardı. Gelen bilgilere göre; Sergen Yalçın, A Milli Takım'daki 4 yıllık görevi süresince yıllık 2.5 milyon euro kazanacak.

Sergen Yalçın'ın maaşı belli oldu! 'Para konuşmadım' demişti

İMZA TÖRENİ PROGRAMI BELLİ OLDU

A Milli Takım'ın yeni dönemini resmileştirecek imzalar için geri sayım başladı. Tecrübeli teknik direktör Sergen Yalçın için bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri ()’nda saat 14:00’te resmi imza töreni düzenlenecek. TFF Başkanı ’nun da bizzat katılacağı törende, yeni dönemin yol haritası ve hedefleri kamuoyuyla paylaşılacak.

Sergen Yalçın'ın maaşı belli oldu! 'Para konuşmadım' demişti
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ETİKETLER
#A Milli Takım
#sergen yalçın
#Futbol
#türkiye futbol federasyonu
#ibrahim hacıosmanoğlu
#Riva
#Spor
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