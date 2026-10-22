Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi deprem: İsmail Kartal’ın kredisi tükeniyor, yerine sürpriz aday!

Süper Lig devi Fenerbahçe’de son dakika kararıyla teknik direktörlük koltuğuna oturan İsmail Kartal için tehlike çemberi daralıyor. Roma maçı sonrasında istifanın eşiğinden dönen ancak Başkan Aziz Yıldırım’ın devreye girmesiyle görevinde kalan tecrübeli teknik adam, ne takım içindeki sarsılan güven ortamını yeniden tesis edebildi ne de istenilen futbol ritmini yakalayabildi.

Aston Villa hezimetiyle başlayan eleştiri fırtınası, UEFA Konferans Ligi’ndeki Slavia Prag beraberliğiyle adeta tavan yaptı. Taraftarlar tribünlerden istifa çağrısı yaparken, takım içinde özellikle yabancı oyuncuların hoşnutsuzluğunun arttığı ve yönetim içindeki muhalif seslerin de yükseldiği belirtiliyor.

AZİZ YILDIRIM’DAN YILLAR SONRA BİR İLK GELEBİLİR

Başkanlık kariyerinde erken teknik direktör değişikliklerinden kaçınmasıyla bilinen Aziz Yıldırım’ın, ısrarla arkasında durduğu İsmail Kartal’la derbi sonucuna göre yolları ayırabileceği kulislerde konuşulmaya başlandı.

Yönetimin ve sarı-lacivertli camianın şimdiden B planını hazırladığı, sarı-lacivertlilerin listesindeki en güçlü ismin ise kısa süre önce A Millî Takım ile yollarını ayıran Vincenzo Montella olduğu öğrenildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU KRİZİ BÜYÜYOR

Saha içindeki performansıyla uzun süredir eleştirilerin odağında yer alan Kerem Aktürkoğlu, Slavia Prag karşılaşmasında tribünlerin protestosuna alkışla karşılık vererek yeni bir krizin fitilini ateşledi. Taraftarla arasındaki bağı tamamen kopma noktasına getiren bu hareketin ardından, yaklaşan derbi öncesi milli yıldıza gösterilecek tepkinin daha de sertleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe camiası şimdi tüm gözlerini kritik Galatasaray derbisine çevirmiş durumda. Kadıköy’den çıkacak sonuç, hem İsmail Kartal’ın hem de sarı-lacivertli kulübün geleceğini doğrudan belirleyecek.