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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 09:55

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi deprem: İsmail Kartal’ın kredisi tükeniyor, yerine sürpriz aday!

Fenerbahçe’de Slavia Prag beraberliği bardağı taşıran son damla oldu. Taraftarın ve yönetimin tepkisini çeken İsmail Kartal’ın koltuğu sallanıyor. Galatasaray derbisinden çıkacak olumsuz bir sonuç, Başkan Aziz Yıldırım’a yıllar sonra bir ilki gerçekleştirip sezon devam ederken hoca değiştirtebilir. İşte İsmail Kartal'ın yerine düşünülen o sürpriz isim...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi deprem: İsmail Kartal’ın kredisi tükeniyor, yerine sürpriz aday!
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 09:55

Süper Lig devi ’de son dakika kararıyla teknik direktörlük koltuğuna oturan için tehlike çemberi daralıyor. Roma maçı sonrasında istifanın eşiğinden dönen ancak Başkan ’ın devreye girmesiyle görevinde kalan tecrübeli teknik adam, ne takım içindeki sarsılan güven ortamını yeniden tesis edebildi ne de istenilen ritmini yakalayabildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi deprem: İsmail Kartal’ın kredisi tükeniyor, yerine sürpriz aday!

Aston Villa hezimetiyle başlayan eleştiri fırtınası, UEFA Konferans Ligi’ndeki Slavia Prag beraberliğiyle adeta tavan yaptı. Taraftarlar tribünlerden istifa çağrısı yaparken, takım içinde özellikle yabancı oyuncuların hoşnutsuzluğunun arttığı ve yönetim içindeki muhalif seslerin de yükseldiği belirtiliyor.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi deprem: İsmail Kartal’ın kredisi tükeniyor, yerine sürpriz aday!

AZİZ YILDIRIM’DAN YILLAR SONRA BİR İLK GELEBİLİR

Başkanlık kariyerinde erken teknik direktör değişikliklerinden kaçınmasıyla bilinen Aziz Yıldırım’ın, ısrarla arkasında durduğu İsmail Kartal’la derbi sonucuna göre yolları ayırabileceği kulislerde konuşulmaya başlandı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi deprem: İsmail Kartal’ın kredisi tükeniyor, yerine sürpriz aday!

Yönetimin ve sarı-lacivertli camianın şimdiden B planını hazırladığı, sarı-lacivertlilerin listesindeki en güçlü ismin ise kısa süre önce A Millî Takım ile yollarını ayıran olduğu öğrenildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi deprem: İsmail Kartal’ın kredisi tükeniyor, yerine sürpriz aday!

KEREM AKTÜRKOĞLU KRİZİ BÜYÜYOR

Saha içindeki performansıyla uzun süredir eleştirilerin odağında yer alan , Slavia Prag karşılaşmasında tribünlerin protestosuna alkışla karşılık vererek yeni bir krizin fitilini ateşledi. Taraftarla arasındaki bağı tamamen kopma noktasına getiren bu hareketin ardından, yaklaşan derbi öncesi milli yıldıza gösterilecek tepkinin daha de sertleşmesi bekleniyor.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi deprem: İsmail Kartal’ın kredisi tükeniyor, yerine sürpriz aday!

Fenerbahçe camiası şimdi tüm gözlerini kritik Galatasaray derbisine çevirmiş durumda. Kadıköy’den çıkacak sonuç, hem İsmail Kartal’ın hem de sarı-lacivertli kulübün geleceğini doğrudan belirleyecek.

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#kerem aktürkoğlu
#fenerbahçe
#Aziz Yıldırım
#Futbol
#vincenzo montella
#ismail kartal
#Spor
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