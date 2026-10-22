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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 09:29

İsmail Kartal ve 4 futbolcu için dikkat çeken karar! Galatasaray derbisi sonrası belli olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag karşısında 2-0’lık üstünlüğünü koruyamayarak 2-2 berabere kalan Fenerbahçe’de sular durulmuyor. Tribünlerin istifaya davet ettiği teknik direktör İsmail Kartal’ın geleceği, yaklaşan dev Galatasaray derbisine kilitlendi.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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İsmail Kartal ve 4 futbolcu için dikkat çeken karar! Galatasaray derbisi sonrası belli olacak
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 09:29

3. hafta mücadelesinde Çekya temsilcisi ’ı Chobani Stadı’nda ağırlayan sarı-lacivertliler, maça adeta fırtına gibi başladı. Henüz 4. dakikada Oğuz Aydın’ın şık golüyle öne geçen , 11. dakikada Mason Greenwood’un fileleri havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı.

İsmail Kartal ve 4 futbolcu için dikkat çeken karar! Galatasaray derbisi sonrası belli olacak

Oyunun kontrolünü elinde tuttuğu anlarda büyük bir talihsizlik yaşayan temsilcimiz, 15. dakikada Matteo Guendouzi’nin hatasında Provod’un golüne engel olamadı. İlk devreyi 2-1 önde kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda pozisyon üretmekte zorlansa da savunma güvenliğini uzun süre korudu. Ancak 90. dakikada gelişen ani Slavia Prag atağında Kacor’un golü sahadan 2-2’lik eşitlikle ayrılmasına neden oldu. Bu sonuçla Devler Ligi’ndeki ikinci beraberliğini alan Fenerbahçe, 3 maç sonunda puanını 2’ye yükseltebildi.

İsmail Kartal ve 4 futbolcu için dikkat çeken karar! Galatasaray derbisi sonrası belli olacak

AZİZ YILDIRIM ÇOK SİNİRLENDİ, YÖNETİM BEKLEMEYE GEÇTİ

Skorun 2-2’ye gelmesinin ardından Kadıköy'de tribünler teknik direktör İsmail Kartal’ı istifaya davet etti. Karşılaşmayı tribünden takip eden Fenerbahçe Başkanı ’ın da 2-0’lık avantajın yitirilmesine son derece öfkelendiği öğrenildi.

İsmail Kartal ve 4 futbolcu için dikkat çeken karar! Galatasaray derbisi sonrası belli olacak

Camia içindeki huzursuzluk tırmanırken, sarı-lacivertli yönetimin radikal kararlar almak için Pazartesi günü oynanacak kritik derbisini bekleyeceği belirtiliyor. Deplasmanda oynanacak dev mücadeleden mağlubiyetle ayrılınması halinde, tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İsmail Kartal ve 4 futbolcu için dikkat çeken karar! Galatasaray derbisi sonrası belli olacak

SÜPER LİG VE İSMAİL KARTAL'IN SEZON KARNESİ

Trendyol Süper Lig'de 8 hafta sonunda 16 puanla 3. sırada. Galatasaray’a yenilinmesi halinde ezeli rakip ile puan farkı 6’ya çıkacak. Bu sezon takımın başında 17 resmi maça çıkan Kartal; 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

İsmail Kartal ve 4 futbolcu için dikkat çeken karar! Galatasaray derbisi sonrası belli olacak

TARAFTARIN GÖZÜ 4 YILDIZ İSMİN ÜZERİNDE!

Slavia Prag karşısında kaçan 2 puanın ardından taraftarların tepki gösterdiği isimler yalnızca teknik heyetle sınırlı kalmadı. Mücadelenin ardından 4 futbolcu performansıyla eleştirilerin odak noktası oldu:

İlk golde rakibe adeta asist yapan Guendouzi büyük tepki çekerken, ikinci golde de rakibe engel olamayan Semedo'ya sert eleştiriler yapıldı. Kerem ve İsmail de etkisiz performansları nedeniyle taraftarın gazabına uğradı. Pazartesi günü oynanacak dev Galatasaray derbisinde sarı-lacivertli taraftarların gözü, hem teknik patron İsmail Kartal’ın hem de bu 4 ismin sergileyeceği performansta olacak.

İsmail Kartal ve 4 futbolcu için dikkat çeken karar! Galatasaray derbisi sonrası belli olacak
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ETİKETLER
#galatasaray
#fenerbahçe
#Aziz Yıldırım
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Slavia Prag
#Spor
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