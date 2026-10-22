Fenerbahçe'de yol ayrımı! Yıldız ismin bileti kesildi: Ocak ayında veda edebilir

Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe’de işler istendiği gibi gitmiyor. Süper Lig’de ilk 8 hafta geride kalırken 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray’ın 3 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

Avrupa arenasında ise ilk 3 maç sonunda henüz galibiyetle tanışamayan Kanarya’da, özellikle sahasında oynadığı Slavia Prag beraberliği bardağı taşıran son damla oldu. Sergilenen futboldan memnun olmayan taraftarlar yönetime ve teknik heyete tepki gösterirken, devre arası transfer dönemi öncesinde sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme bomba gibi düştü.

OGNJEN MIMOVIC İLE YOLLAR AYRILIYOR MU?

Sezon başında kadrosuna kattığı yıldızların yanı sıra 20 futbolcusuyla vedalaşarak geniş çaplı bir revizyona giden Fenerbahçe'de, Ognjen Mimovic’in geleceği yeniden tartışılmaya başlandı.

Sarı-lacivertlilerin Ocak 2025’te Kızılyıldız’dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Sırp sağ bek, aradan geçen süreye rağmen Fenerbahçe formasıyla henüz hiçbir resmî karşılaşmada süre alamadı.

6.7 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENMİŞTİ

Fenerbahçe, 31 Ocak 2025 tarihinde Ognjen Mimovic transferini resmen duyurmuş ve genç yetenekle 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bonservis bedeli basına 6.7 milyon euro olarak yansıyan Sırp savunmacı, imzanın hemen ardından kiralık süreçleriyle tanıştı.

Sarı-lacivertliler, 12 Şubat 2025'te Mimovic’i sezon sonuna kadar Rus ekibi Zenit’e kiraladı. Rusya macerasının ardından İstanbul’a dönen 1.79 boyundaki sağ bek için bir sonraki durak ise Güney Kıbrıs oldu.

PAFOS OPSİYONU KULLANMADI, İSTANBUL'A DÖNDÜ

8 Eylül 2025 tarihinde satın alma opsiyonuyla birlikte Pafos’a kiralanan Mimovic, 2025-2026 sezonunu Güney Kıbrıs ekibinde geçirdi. Sözleşme süresinin dolmasının ardından Pafos’un satın alma opsiyonunu kullanmaması üzerine genç futbolcu yeniden sarı-lacivertli kulübe geri döndü.

SIRP KULÜPLERİ PUSUDA

2026-2027 sezonunda da Fenerbahçe’nin resmî maçlarında forma şansı bulamayan Mimovic için Sırp kulüplerinin devrede olduğu öğrenildi. Ülkesinden bazı ekiplerin oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve ocak ayında sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.

Fenerbahçe yönetimi, 30 Haziran 2029’a kadar sözleşmesi bulunan 2004 doğumlu futbolcu için gelecek tüm teklifleri değerlendirmeye alacak. Sarı-lacivertlilerin masadaki bonservisle satış seçeneğinin yanı sıra oyuncuyu yeniden kiralama formülüne de sıcak baktığı ifade ediliyor.