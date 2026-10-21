Rafael Leao Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Derbi öncesi kritik gelişme

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, zorlu mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 19'a yükselten Cimbom, ligde zirvedeki yerini korurken, hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Lille maçı öncesinde de moral depoladı.

Ancak Gençlerbirliği mücadelesinde yaşanan bir sakatlık, sarı-kırmızılı camiada sevinci gölgeledi. Takımın Portekizli yıldızı Rafael Leao, maç esnasında yaşadığı sakatlık nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille maçı kafilesine dahil edilmedi.

TEDAVİSİ İSTANBUL'DA SÜRÜYOR

Yıldız futbolcunun tedavisine hız kesmeden İstanbul'da devam edilirken, teknik direktör Okan Buruk'un oyuncunun sağlık durumuyla yakından ilgilendiği öğrenildi. Başarılı çalıştırıcının, yüzde 100 hazır hale gelmeden 27 yaşındaki futbolcuya forma şansı vermek istemediği belirtildi.

HEDEF FENERBAHÇE DERBİSİ

Galatasaray Sağlık Kurulu ve Kulüp Doktoru Yener İnce, Portekizli hücum oyuncusunu ezeli rakip Fenerbahçe ile oynanacak dev derbiye yetiştirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Tedavi sürecine olumlu cevap veren Rafael Leao'nun da kritik mücadeleyi kaçırmak istemediği ve forma giymek için büyük bir fedakarlık yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız oyuncunun Fenerbahçe derbisine kadar tamamen iyileşmesini büyük bir umutla bekliyor.