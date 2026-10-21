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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 14:51
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 14:51

Rafael Leao Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Derbi öncesi kritik gelişme

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray'da, sürpriz bir sakatlık gelişmesi yaşandı. Kritik maçta sakatlanan dünya yıldızı Rafael Leao'nun son durumu, Şampiyonlar Ligi ve kapıdaki dev Fenerbahçe derbisi öncesi merak konusu oldu. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Rafael Leao Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Derbi öncesi kritik gelişme
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 14:51
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 14:51

'in 8. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, zorlu mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 19'a yükselten Cimbom, ligde zirvedeki yerini korurken, hafta içi 'nde oynayacağı Lille maçı öncesinde de moral depoladı.

Rafael Leao Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Derbi öncesi kritik gelişme

Ancak Gençlerbirliği mücadelesinde yaşanan bir sakatlık, sarı-kırmızılı camiada sevinci gölgeledi. Takımın Portekizli yıldızı Rafael Leao, maç esnasında yaşadığı sakatlık nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille maçı kafilesine dahil edilmedi.

Rafael Leao Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Derbi öncesi kritik gelişme

TEDAVİSİ İSTANBUL'DA SÜRÜYOR

Yıldız futbolcunun tedavisine hız kesmeden İstanbul'da devam edilirken, teknik direktör Okan Buruk'un oyuncunun sağlık durumuyla yakından ilgilendiği öğrenildi. Başarılı çalıştırıcının, yüzde 100 hazır hale gelmeden 27 yaşındaki futbolcuya forma şansı vermek istemediği belirtildi.

Rafael Leao Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Derbi öncesi kritik gelişme

HEDEF FENERBAHÇE DERBİSİ

Sağlık Kurulu ve Kulüp Doktoru Yener İnce, Portekizli hücum oyuncusunu ezeli rakip ile oynanacak dev derbiye yetiştirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Tedavi sürecine olumlu cevap veren Rafael Leao'nun da kritik mücadeleyi kaçırmak istemediği ve forma giymek için büyük bir fedakarlık yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

Rafael Leao Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Derbi öncesi kritik gelişme

Sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız oyuncunun Fenerbahçe derbisine kadar tamamen iyileşmesini büyük bir umutla bekliyor.

Rafael Leao Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Derbi öncesi kritik gelişme
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ETİKETLER
#galatasaray
#fenerbahçe
#Süper Lig
#Gençlerbirliği
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Spor
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