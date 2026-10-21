Fenerbahçe-Slavia Prag maçı sonrası ayrılık! Yıldız oyuncu resmi maç oynamadan gidiyor

Yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe'de işler planlandığı gibi gitmiyor. Trendyol Süper Lig'de ilk 8 hafta geride kalırken 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk 3 maç sonunda henüz galibiyetle tanışamayan Kanarya'da oynanan futbol ve alınan sonuçlar camiada huzursuzluğa sebep oldu. Yaz transfer döneminde kadrosunu iddialı isimlerle güçlendiren sarı-lacivertli yönetim, aynı zamanda kiralık sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan isimler dahil toplam 20 futbolcuyla yollarını ayırmıştı. Devler Ligi'nin 3. haftasında Kadıköy'de oynanan Slavia Prag beraberliğinin ardından kadro planlaması yeniden gözden geçirilmeye başlandı.

OGNJEN MİMOVİC İÇİ AYRILIK ÇANLARI ÇALIYOR

Gündeme gelen son bilgilere göre, ara transfer dönemi yaklaşırken Ognjen Mimovic’in takımdan ayrılma ihtimali masaya geldi. Fenerbahçe'nin Ocak 2025'te Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Sırp sağ bek, aradan geçen yaklaşık 21 aya rağmen sarı-lacivertli formayla hiçbir resmî karşılaşmada süre bulamadı.

Transferinin ardından ilk olarak Zenit'e kiralanan genç savunmacı, ardından Güney Kıbrıs temsilcisi Pafos'a gönderilmişti. Pafos'un satın alma opsiyonunu kullanmaması üzerine İstanbul'a dönen Mimovic, 2026-2027 sezonunda da henüz sahaya çıkma şansı yakalayamadı.

BONSERVİSİYLE SATIŞ VEYA YENİDEN KİRALAMA MASADA

Fenerbahçe ile 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşmesi bulunan 1,79 boyundaki Sırp futbolcunun durumunu ülkesinden bazı kulüplerin yakından takip ettiği belirtiliyor.

Sarı-lacivertli yönetimin ocak ayında gelecek resmî teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenilirken, hem bonservisle satış hem de yeniden kiralama seçeneklerinin masada olduğu ifade ediliyor. Transferin gerçekleşmesi durumunda Mimovic, Fenerbahçe formasıyla tek bir resmî maça dahi çıkmadan takıma veda etmiş olacak.

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