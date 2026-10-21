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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 09:40

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde ilk puanı arıyor! İşte Lille - Galatasaray maçının muhtemel ilk 11'leri

Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk iki maçından puan çıkaramayan Galatasaray, 3. hafta mücadelesinde Fransa’nın Lille ekibine konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, hem Avrupa’daki 5 maçlık deplasman mağlubiyet serisini noktalamak hem de Fransız topraklarında 25 yıldır süren galibiyet hasretine son vermek için sahaya çıkacak. İşte dev maçın muhtemel 11'leri...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde ilk puanı arıyor! İşte Lille - Galatasaray maçının muhtemel ilk 11'leri
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 09:40

’ndeki temsilcimiz , Devler Ligi’nin 3. haftasında kritik bir viraja giriyor. Lig aşamasındaki ilk iki karşılaşmasında deplasmanda Sporting’e 3-1, evinde ise Barcelona’ya 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, Fransız temsilcisi ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde ilk puanı arıyor! İşte Lille - Galatasaray maçının muhtemel ilk 11'leri

MAÇIN HAKEMİ RADE OBRENOVİC

Fransa’da saat 19.45’te başlayacak olan zorlu karşılaşmada Slovenya Federasyonu’ndan hakem Rade Obrenovic düdük çalacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde ilk puanı arıyor! İşte Lille - Galatasaray maçının muhtemel ilk 11'leri

DIŞ SAHADAKİ 5 MAÇLIK MAĞLUBİYET SERİSİ SON BULACAK MI?

Avrupa kupalarında dış saha galibiyetine hasret kalan Cimbom, bu kötü gidişata Lille karşısında dur demek istiyor. Deplasmandaki son zaferini 5 Kasım 2025 tarihinde Hollanda temsilcisi Ajax’ı 3-0 mağlup ederek alan Galatasaray, bu müsabakanın ardından çıktığı 5 dış saha maçından da puan çıkaramadı.

Sarı-kırmızılılar söz konusu süreçte sırasıyla;

  • Monaco: 1-0
  • Manchester City: 2-0
  • Juventus: 3-2
  • Liverpool: 4-0
  • Sporting: 3-1

skorlarıyla sahadan mağlup ayrılarak puan kayıpları yaşadı.

LİLLE İLE TARİHTE İLK RANDEVU: FRANSA’DA 25 YILLIK HASRET

Galatasaray, Lille ile tarihi boyunca ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya gelecek. Bu kritik randevu, sarı-kırmızılılar için aynı zamanda çeyrek asırlık bir istatistiği değiştirme fırsatı anlamı taşıyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde ilk puanı arıyor! İşte Lille - Galatasaray maçının muhtemel ilk 11'leri

Fransa deplasmanlarında en son galibiyetini 26 Eylül 2001 tarihinde Şampiyonlar Ligi grubunda Nantes’ı 1-0 yenerek elde eden Aslan, ardından Fransız ekiplerine konuk olduğu 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Cimbom, Lille'i devirerek hem 5 maçlık yenilgi serisine nokta koymayı hem de Fransa’da 25 yıl sonra galibiyet sevinci yaşamayı hedefliyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde ilk puanı arıyor! İşte Lille - Galatasaray maçının muhtemel ilk 11'leri

OKAN BURUK: "KAZANACAK KALİTEMİZ VAR"

Kritik mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü , gruptan çıkma hedefi doğrultusunda Lille karşılaşmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Rakibin gücüne vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "Lille zorlu bir rakip ancak biz sahadan galibiyetle ayrılacak kaliteye ve güce sahibiz. Hedefimiz üst tura yükselmek ve bu yolda önemli bir adımı Fransa'da atmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde ilk puanı arıyor! İşte Lille - Galatasaray maçının muhtemel ilk 11'leri

MUHTEMEL 11'LER

LİLLE: Berke, Goffi, Ngoy, Alexsandro, Parraud, André, Bentaleb, Mukau, Giroud, Bakwa, Haraldsson.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde ilk puanı arıyor! İşte Lille - Galatasaray maçının muhtemel ilk 11'leri

GALATASARAY: Uğurcan, Eren, Jakobs, Davinson, Sallai, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış, Osimhen.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde ilk puanı arıyor! İşte Lille - Galatasaray maçının muhtemel ilk 11'leri
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ETİKETLER
#galatasaray
#okan buruk
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#lille
#Rade Obrenovic
#Spor
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