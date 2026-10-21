Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde ilk puanı arıyor! İşte Lille - Galatasaray maçının muhtemel ilk 11'leri

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İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi’nin 3. haftasında kritik bir viraja giriyor. Lig aşamasındaki ilk iki karşılaşmasında deplasmanda Sporting’e 3-1, evinde ise Barcelona’ya 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, Fransız temsilcisi Lille ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
Fransa’da saat 19.45’te başlayacak olan zorlu karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu’ndan hakem Rade Obrenovic düdük çalacak.
Avrupa kupalarında dış saha galibiyetine hasret kalan Cimbom, bu kötü gidişata Lille karşısında dur demek istiyor. Deplasmandaki son zaferini 5 Kasım 2025 tarihinde Hollanda temsilcisi Ajax’ı 3-0 mağlup ederek alan Galatasaray, bu müsabakanın ardından çıktığı 5 dış saha maçından da puan çıkaramadı.
Sarı-kırmızılılar söz konusu süreçte sırasıyla;
skorlarıyla sahadan mağlup ayrılarak puan kayıpları yaşadı.
Galatasaray, Lille ile tarihi boyunca ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya gelecek. Bu kritik randevu, sarı-kırmızılılar için aynı zamanda çeyrek asırlık bir istatistiği değiştirme fırsatı anlamı taşıyor.
Fransa deplasmanlarında en son galibiyetini 26 Eylül 2001 tarihinde Şampiyonlar Ligi grubunda Nantes’ı 1-0 yenerek elde eden Aslan, ardından Fransız ekiplerine konuk olduğu 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Cimbom, Lille'i devirerek hem 5 maçlık yenilgi serisine nokta koymayı hem de Fransa’da 25 yıl sonra galibiyet sevinci yaşamayı hedefliyor.
Kritik mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gruptan çıkma hedefi doğrultusunda Lille karşılaşmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Rakibin gücüne vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "Lille zorlu bir rakip ancak biz sahadan galibiyetle ayrılacak kaliteye ve güce sahibiz. Hedefimiz üst tura yükselmek ve bu yolda önemli bir adımı Fransa'da atmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
LİLLE: Berke, Goffi, Ngoy, Alexsandro, Parraud, André, Bentaleb, Mukau, Giroud, Bakwa, Haraldsson.
GALATASARAY: Uğurcan, Eren, Jakobs, Davinson, Sallai, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış, Osimhen.