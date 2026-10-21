Galatasaray'dan Batrakov sonrası bir Rus daha! Yıldız isim yeşil ışık yaktı: 'Neden olmasın'

Devre arası transfer döneminde orta saha hattını güçlendirmeyi hedefleyen Cimbom, aradığı ismi yine Rusya'da buldu. Scout ekibinin uzun süredir takip ettiği ve olumlu rapor sunduğu Matvey Kislyak için teknik direktör Okan Buruk da kararını verdi.

Deneyimli çalıştırıcının "Takıma katılırsa çok faydalı olur" yönündeki raporunun ardından sarı-kırmızılı yönetim, CSKA Moskova ile pazarlık masasına oturmak üzere hazırlıklarını hızlandırdı.

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Rus futbolunun Aleksey Batrakov ile birlikte en potansiyelli isimleri arasında gösterilen 21 yaşındaki Matvey Kislyak, saha içerisindeki çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. Asıl bölgesi merkez orta saha olan 1.80 boyundaki futbolcu, ihtiyaç halinde 10 numara ve ön libero pozisyonlarında da üst düzey performans sergileyebiliyor.

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Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran açıklama ise doğrudan genç oyuncudan geldi. Sezon başında Galatasaray'a imza atan eski rakibi Aleksey Batrakov'u yakından takip ettiğini belirten Kislyak, Galatasaray maçlarını kaçırmadığını söyledi.

"Batrakov ile birlikte oynamak ister misin?" sorusuna samimi bir cevap veren yetenekli orta saha, "Neden olmasın, kariyerimde önemli bir adım olur" ifadelerini kullanarak Galatasaray'a transfere açık olduğunun mesajını verdi.

SKORER KİMLİĞİ VE DİSİPLİNİYLE ÖNE ÇIKIYOR

CSKA Moskova altyapısından yetişen ve kısa sürede A takıma kadar yükselen Matvey Kislyak, istikrarlı grafiği ve skora katkısıyla biliniyor.

Kategori İstatistik Maç Sayısı A Takım formasıyla 98 resmi karşılaşma Skor Katkısı 13 gol ve 12 asist (Toplam 25 gole direkt katkı) Disiplin Raporu Altyapı maçları da dahil olmak üzere kariyerinde çıktığı 155 mücadelede hiç kırmızı kart görmedi.

Orta sahasına hem dinamizm hem de skor katkısı kazandırmak isteyen Galatasaray'ın, bu önemli transferi devre arasında noktalamak için tüm şartları zorlaması bekleniyor.