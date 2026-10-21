Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 09:25

Galatasaray'dan Batrakov sonrası bir Rus daha! Yıldız isim yeşil ışık yaktı: 'Neden olmasın'

Sezon başında Lokomotiv Moskova'nın genç yeteneği Aleksey Batrakov'u kadrosuna katarak büyük ses getiren Galatasaray, ara transfer dönemi öncesinde gözünü yeniden Rusya pazarına çevirdi. Sarı-kırmızılılar, CSKA Moskova'nın 21 yaşındaki yükselen yıldızı Matvey Kislyak'ı kadrosuna katmak için harekete geçiyor. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Galatasaray'dan Batrakov sonrası bir Rus daha! Yıldız isim yeşil ışık yaktı: 'Neden olmasın'
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 09:25

Devre arası transfer döneminde orta saha hattını güçlendirmeyi hedefleyen Cimbom, aradığı ismi yine Rusya'da buldu. Scout ekibinin uzun süredir takip ettiği ve olumlu rapor sunduğu Matvey Kislyak için teknik direktör da kararını verdi. 

Galatasaray'dan Batrakov sonrası bir Rus daha! Yıldız isim yeşil ışık yaktı: 'Neden olmasın'

Deneyimli çalıştırıcının "Takıma katılırsa çok faydalı olur" yönündeki raporunun ardından sarı-kırmızılı yönetim, ile pazarlık masasına oturmak üzere hazırlıklarını hızlandırdı.

Galatasaray'dan Batrakov sonrası bir Rus daha! Yıldız isim yeşil ışık yaktı: 'Neden olmasın'

JOKER GİBİ ORTA SAHA: 3 FARKLİ MEVKİDE GÖREV YAPIYOR

Rus futbolunun ile birlikte en potansiyelli isimleri arasında gösterilen 21 yaşındaki Matvey Kislyak, saha içerisindeki çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. Asıl bölgesi merkez orta saha olan 1.80 boyundaki futbolcu, ihtiyaç halinde 10 numara ve ön libero pozisyonlarında da üst düzey performans sergileyebiliyor.

Galatasaray'dan Batrakov sonrası bir Rus daha! Yıldız isim yeşil ışık yaktı: 'Neden olmasın'

GENÇ YILDIZDAN TRANSFERE YEŞİL IŞIK: "ÖNEMLİ BİR ADIM OLUR"

Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran açıklama ise doğrudan genç oyuncudan geldi. Sezon başında 'a imza atan eski rakibi Aleksey Batrakov'u yakından takip ettiğini belirten Kislyak, Galatasaray maçlarını kaçırmadığını söyledi.

Galatasaray'dan Batrakov sonrası bir Rus daha! Yıldız isim yeşil ışık yaktı: 'Neden olmasın'

"Batrakov ile birlikte oynamak ister misin?" sorusuna samimi bir cevap veren yetenekli orta saha, "Neden olmasın, kariyerimde önemli bir adım olur" ifadelerini kullanarak Galatasaray'a transfere açık olduğunun mesajını verdi.

Galatasaray'dan Batrakov sonrası bir Rus daha! Yıldız isim yeşil ışık yaktı: 'Neden olmasın'

SKORER KİMLİĞİ VE DİSİPLİNİYLE ÖNE ÇIKIYOR

CSKA Moskova altyapısından yetişen ve kısa sürede A takıma kadar yükselen Matvey Kislyak, istikrarlı grafiği ve skora katkısıyla biliniyor.

Kategoriİstatistik
Maç SayısıA Takım formasıyla 98 resmi karşılaşma
Skor Katkısı13 gol ve 12 asist (Toplam 25 gole direkt katkı)
Disiplin RaporuAltyapı maçları da dahil olmak üzere kariyerinde çıktığı 155 mücadelede hiç kırmızı kart görmedi.

Orta sahasına hem dinamizm hem de skor katkısı kazandırmak isteyen Galatasaray'ın, bu önemli transferi devre arasında noktalamak için tüm şartları zorlaması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray-Fenerbahçe maçı tarihi değişecek mi? TFF resmen duyurdu
ETİKETLER
#galatasaray
#okan buruk
#Futbol
#cska moskova
#Matvey Kislyak
#Aleksey Batrakov
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.