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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 10:05

Galatasaray'da sürpriz ayrılık gelişmesi! Yıldız oyuncunun menajeri görüşmelere başladı

Trendyol Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kadro yapılanması doğrultusunda takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başlarken, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran ve bir o kadar da şaşırtan bir transfer iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray'da sürpriz ayrılık gelişmesi! Yıldız oyuncunun menajeri görüşmelere başladı
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 10:05

'in 8. haftasında 'ni 1-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam eden Cimbom, 'ın karşısında mağlup olmasıyla zirve yarışında önemli bir avantaj elde etti. 

Galatasaray'da sürpriz ayrılık gelişmesi! Yıldız oyuncunun menajeri görüşmelere başladı

Süper Lig'deki bu moral veren galibiyetin ardından gözler UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasındaki kritik Lille deplasmanına çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip, zorlu karşılaşmadan zaferle dönerek Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini almayı hedeflerken; yönetim ise bir yandan devre arası transfer haritasını şekillendiriyor.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık gelişmesi! Yıldız oyuncunun menajeri görüşmelere başladı

MASADAKİ AYRILIK İHTİMALLERİ: 3 YILDIZLA YOLLAR AYRILABİLİR

Yoğun maç temposunun ortasında kadro planlamasını aksatmayan yönetimi, takıma yeni isimleri kazandırabilmek adına mevcut kadrodaki bazı oyuncularla yolları ayırmanın hesaplarını yapıyor. Bu doğrultuda devre arasında Kaan Ayhan, İlkay Gündoğan ve Leroy Sane gibi kritik isimlerin takımdan ayrılabileceği konuşulurken, kiralık gönderilen futbolcuların durumu da yakından takip ediliyor.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık gelişmesi! Yıldız oyuncunun menajeri görüşmelere başladı

CARLOS CUESTA'YA SÜRPRİZ TALİP!

Sarı-kırmızılıların bonservisine sahip olduğu isimlerden biri hakkında Güney Amerika'dan çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Kolombiya'nın köklü kulüplerinden Junior Barranquilla, Galatasaray'ın Vasco da Gama'ya kiraladığı Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık gelişmesi! Yıldız oyuncunun menajeri görüşmelere başladı

MENAJERİYLE İLK TEMAS KURULDU

Junior Barranquilla yönetiminin, 27 yaşındaki savunmacının transfer şartlarını öğrenmek ve ayrılık ihtimalini değerlendirmek üzere oyuncunun temsilcisiyle doğrudan temas kurduğu öğrenildi. Kolombiya temsilcisinin, 2027 yılında boy göstereceği Libertadores Kupası öncesinde savunma hattını güçlü bir isimle takviye etmek istediği ve bu doğrultuda Cuesta'yı öncelikli hedeflerinden biri olarak belirlediği kaydedildi.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık gelişmesi! Yıldız oyuncunun menajeri görüşmelere başladı

5.75 MİLYON EURO'LUK OPSİYON MUAMMASI

Galatasaray ile Vasco da Gama arasında yapılan kiralama anlaşmasına göre Brezilya ekibinin elinde 5.75 milyon euro tutarında bir satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak haberin detaylarında, Vasco da Gama'nın bu satın alma maddesini kullanıp kullanmayacağının henüz netleşmediği vurgulandı.

 

Galatasaray'da sürpriz ayrılık gelişmesi! Yıldız oyuncunun menajeri görüşmelere başladı

BU SEZONKİ PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DURUMU

Bu sezon Vasco da Gama formasıyla toplam 31 resmi maça çıkan tecrübeli stoper, takımına 2 gol ve 3 asistlik katkı sağlayarak dikkat çeken bir performans sergiledi.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık gelişmesi! Yıldız oyuncunun menajeri görüşmelere başladı

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Kolombiyalı savunmacının Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık gelişmesi! Yıldız oyuncunun menajeri görüşmelere başladı
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#galatasaray
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#Süper Lig
#Gençlerbirliği
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