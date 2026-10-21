Galatasaray'da Leroy Sane şoku! Bileti kesildi: İşte yerine gelecek yıldız isim

Hem Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kritik mücadelelere çıkan Galatasaray’da devre arası transfer planlaması şimdiden hareketlendi.

Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan ancak sergilediği performansla beklentilerin gerisinde kalan Alman kanat oyuncusu Leroy Sane’nin geleceği tartışılmaya devam ederken, sarı-kırmızılı yönetim hücum hattını güçlendirmek adına kolları sıvadı.

LEROY SANE ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Özellikle gol yollarındaki etkinliğini artırmayı hedefleyen Galatasaray’da, performansıyla zaman zaman eleştirilerin hedefi olan Leroy Sane'nin devre arasında takımdan ayrılabileceği iddiaları güçlendi. Alman yıldızın ortaya koyduğu tablodan memnun olmayan yönetim, olası bir ayrılık durumunda kanat rotasyonunu zayıflatmamak adına alternatif isimleri masaya yatırdı.

CİMBOM'UN GÜNDEMİNDEKİ İSİM RUBEN VARGAS

Sarı-kırmızılıların radarındaki en dikkat çeken isim ise İspanya temsilcisi Sevilla’da forma giyen İsviçreli kanat oyuncusu Ruben Vargas oldu. Fichajes kaynaklı habere göre; Galatasaray, geçtiğimiz transfer döneminde de ilgilendiği 27 yaşındaki futbolcu için takibini yeniden hızlandırdı.

Yaz transfer döneminde de sarı-kırmızılı ekibin gündemine gelen ancak o dönem Türkiye’ye transfer olmaya sıcak bakmayan İsviçreli yıldız için bu kez şartların değişebileceği belirtiliyor.

MASADAKİ RAKAM: 15 MİLYON EURO

Galatasaray yönetiminin, teknik heyetin de onay verdiği Vargas’ı ocak ayında kadrosuna katabilmek için yaklaşık 15 milyon euroluk bir teklif hazırlığında olduğu ileri sürüldü. Sevilla Teknik Direktörü Luis García Plaza’nın ana planları arasında yer almayan oyuncu için İspanyol ekibinin de ayrılığa olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.

Leroy Sane ile yolların ayrılması halinde kanat hattına doğrudan monte edilmesi planlanan Ruben Vargas, bu sezon Sevilla formasıyla yalnızca 2 maçta görev aldı ve 65 dakika sahada kaldı. İspanyol temsilcisiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen yetenekli kanat oyuncusunun, düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği öne sürülüyor.