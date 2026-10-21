Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 12:15
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 12:17

Galatasaray'da Leroy Sane şoku! Bileti kesildi: İşte yerine gelecek yıldız isim

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetim, beklentilerin altında kalan Alman yıldız Leroy Sane ile yolları ayırma ihtimaline karşı alternatifini İspanya'da buldu. İşte Cimbom'un kadrosuna katmak istediği o sürpriz isim ve transferin detayları...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Galatasaray'da Leroy Sane şoku! Bileti kesildi: İşte yerine gelecek yıldız isim
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 12:15
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 12:17

Hem ’de şampiyonluk yarışını sürdüren hem de ’nde kritik mücadelelere çıkan ’da devre arası transfer planlaması şimdiden hareketlendi. 

Galatasaray'da Leroy Sane şoku! Bileti kesildi: İşte yerine gelecek yıldız isim

Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan ancak sergilediği performansla beklentilerin gerisinde kalan Alman kanat oyuncusu ’nin geleceği tartışılmaya devam ederken, sarı-kırmızılı yönetim hücum hattını güçlendirmek adına kolları sıvadı.

Galatasaray'da Leroy Sane şoku! Bileti kesildi: İşte yerine gelecek yıldız isim

LEROY SANE ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Özellikle gol yollarındaki etkinliğini artırmayı hedefleyen Galatasaray’da, performansıyla zaman zaman eleştirilerin hedefi olan Leroy Sane'nin devre arasında takımdan ayrılabileceği iddiaları güçlendi. Alman yıldızın ortaya koyduğu tablodan memnun olmayan yönetim, olası bir ayrılık durumunda kanat rotasyonunu zayıflatmamak adına alternatif isimleri masaya yatırdı.

Galatasaray'da Leroy Sane şoku! Bileti kesildi: İşte yerine gelecek yıldız isim

CİMBOM'UN GÜNDEMİNDEKİ İSİM RUBEN VARGAS

Sarı-kırmızılıların radarındaki en dikkat çeken isim ise İspanya temsilcisi Sevilla’da forma giyen İsviçreli kanat oyuncusu Ruben Vargas oldu. Fichajes kaynaklı habere göre; Galatasaray, geçtiğimiz transfer döneminde de ilgilendiği 27 yaşındaki futbolcu için takibini yeniden hızlandırdı.

Galatasaray'da Leroy Sane şoku! Bileti kesildi: İşte yerine gelecek yıldız isim

Yaz transfer döneminde de sarı-kırmızılı ekibin gündemine gelen ancak o dönem Türkiye’ye transfer olmaya sıcak bakmayan İsviçreli yıldız için bu kez şartların değişebileceği belirtiliyor.

Galatasaray'da Leroy Sane şoku! Bileti kesildi: İşte yerine gelecek yıldız isim

MASADAKİ RAKAM: 15 MİLYON EURO

Galatasaray yönetiminin, teknik heyetin de onay verdiği Vargas’ı ocak ayında kadrosuna katabilmek için yaklaşık 15 milyon euroluk bir teklif hazırlığında olduğu ileri sürüldü. Sevilla Teknik Direktörü Luis García Plaza’nın ana planları arasında yer almayan oyuncu için İspanyol ekibinin de ayrılığa olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.

Galatasaray'da Leroy Sane şoku! Bileti kesildi: İşte yerine gelecek yıldız isim

Leroy Sane ile yolların ayrılması halinde kanat hattına doğrudan monte edilmesi planlanan Ruben Vargas, bu sezon Sevilla formasıyla yalnızca 2 maçta görev aldı ve 65 dakika sahada kaldı. İspanyol temsilcisiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen yetenekli kanat oyuncusunun, düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği öne sürülüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe-Slavia Prag maçı sonrası ayrılık! Yıldız oyuncu resmi maç oynamadan gidiyor
Galatasaray'da sürpriz ayrılık gelişmesi! Yıldız oyuncunun menajeri görüşmelere başladı
ETİKETLER
#galatasaray
#Leroy Sane
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#trendyol süper lig
#Ruben Vargas
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.