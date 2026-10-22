Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 11:42

Galatasaray istedi Chelsea devreye girdi! Transferde 45 milyonluk yıldız için yarış başladı

Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılı ekip, Premier Lig'den genç bir yıldızı yeniden radarına aldı. Kulübüyle sözleşme yenileme görüşmelerinde çıkmaza giren yetenekli futbolcu için İngiliz devi Chelsea'nin de devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Galatasaray istedi Chelsea devreye girdi! Transferde 45 milyonluk yıldız için yarış başladı
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 11:42

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren ve Avrupa'da iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen , ocak ayındaki ara transfer dönemi için şimdiden kollarını sıvadı. 

Galatasaray istedi Chelsea devreye girdi! Transferde 45 milyonluk yıldız için yarış başladı

Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'da forma giyen Yasin Ayari'yi yeniden gündemine aldı. 23 yaşındaki futbolcunun kulübüyle yaşadığı sözleşme krizinin ardından transfer ihtimali güçlenirken, sürecin detayları da netleşmeye başladı.

Galatasaray istedi Chelsea devreye girdi! Transferde 45 milyonluk yıldız için yarış başladı

İNGİLİZ BASININDAN BOMBA İDDİA: CHELSEA DE DEVREDE

TEAMtalk'ta yer alan bilgilere göre; yaz transfer döneminden bu yana İsveçli orta sahanın durumunu yakından takip eden Galatasaray, transferde yalnız değil. Genç oyuncunun gösterdiği potansiyel, İngiltere Premier Lig'in dev ekibi 'nin de dikkatini çekti ve Maviler de oyuncu için yarışa dahil oldu.

Galatasaray istedi Chelsea devreye girdi! Transferde 45 milyonluk yıldız için yarış başladı

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ ÇIKMAZDA

Brighton ile mevcut kontratı 30 Haziran 2027'ye kadar devam eden 23 yaşındaki futbolcu ile kulübü arasında yürütülen yeni sözleşme görüşmelerinde şu ana kadar herhangi bir ilerleme sağlanamadı ve taraflar çıkmaza girdi. İngiliz ekibinin sözleşmede bir yıllık uzatma opsiyonu bulunsa da, kulübün bu hakkını henüz resmi olarak kullanmadığı ifade edildi. Galatasaray'ın bu transferdeki hamleleri de doğrudan Brighton'ın atacağı adımlara ve sözleşme sürecindeki kararına bağlı olarak şekillenecek.

Galatasaray istedi Chelsea devreye girdi! Transferde 45 milyonluk yıldız için yarış başladı

BRUNO FERNANDES'E ALTERNATİF OLABİLİR

Sarı-kırmızılı kulübün transfer komitesinin, Manchester United'ın yıldız kaptanı 'in durumunu da yakından izlediği; ancak maliyet açısından çok daha erişilebilir ve geleceğe yatırım niteliğinde bir hamle olması sebebiyle Yasin Ayari'yi güçlü alternatifler arasında tuttuğu belirtiliyor.

Galatasaray istedi Chelsea devreye girdi! Transferde 45 milyonluk yıldız için yarış başladı

Daha önce Eylül ayında da adı hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile anılan genç futbolcu için o dönem Brighton'ın bırakma niyetinde olmadığı vurgulanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi deprem: İsmail Kartal’ın kredisi tükeniyor, yerine sürpriz aday!
Beşiktaş, Crystal Palace karşısında galibiyet peşinde! Italiano’dan dikkat çeken kadro kararı: İşte dev maçın muhtemel 11'leri
ETİKETLER
#galatasaray
#Chelsea
#Futbol
#brighton
#bruno fernandes
#Yasin Ayari
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.