Galatasaray istedi Chelsea devreye girdi! Transferde 45 milyonluk yıldız için yarış başladı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren ve Avrupa'da iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, ocak ayındaki ara transfer dönemi için şimdiden kollarını sıvadı.

Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Yasin Ayari'yi yeniden gündemine aldı. 23 yaşındaki futbolcunun kulübüyle yaşadığı sözleşme krizinin ardından transfer ihtimali güçlenirken, sürecin detayları da netleşmeye başladı.

İNGİLİZ BASININDAN BOMBA İDDİA: CHELSEA DE DEVREDE

TEAMtalk'ta yer alan bilgilere göre; yaz transfer döneminden bu yana İsveçli orta sahanın durumunu yakından takip eden Galatasaray, transferde yalnız değil. Genç oyuncunun gösterdiği potansiyel, İngiltere Premier Lig'in dev ekibi Chelsea'nin de dikkatini çekti ve Maviler de oyuncu için yarışa dahil oldu.

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ ÇIKMAZDA

Brighton ile mevcut kontratı 30 Haziran 2027'ye kadar devam eden 23 yaşındaki futbolcu ile kulübü arasında yürütülen yeni sözleşme görüşmelerinde şu ana kadar herhangi bir ilerleme sağlanamadı ve taraflar çıkmaza girdi. İngiliz ekibinin sözleşmede bir yıllık uzatma opsiyonu bulunsa da, kulübün bu hakkını henüz resmi olarak kullanmadığı ifade edildi. Galatasaray'ın bu transferdeki hamleleri de doğrudan Brighton'ın atacağı adımlara ve sözleşme sürecindeki kararına bağlı olarak şekillenecek.

BRUNO FERNANDES'E ALTERNATİF OLABİLİR

Sarı-kırmızılı kulübün transfer komitesinin, Manchester United'ın yıldız kaptanı Bruno Fernandes'in durumunu da yakından izlediği; ancak maliyet açısından çok daha erişilebilir ve geleceğe yatırım niteliğinde bir hamle olması sebebiyle Yasin Ayari'yi güçlü alternatifler arasında tuttuğu belirtiliyor.

Daha önce Eylül ayında da adı hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile anılan genç futbolcu için o dönem Brighton'ın bırakma niyetinde olmadığı vurgulanmıştı.